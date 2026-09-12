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Bournemouth 2-2 Brentford: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 16:18

Brentford nắm giữ vị trí thứ 5 với 5 điểm, trong khi chủ nhà Bournemouth nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài tại Vitality Stadium.

Bournemouth2 - 2BrentfordKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bournemouth tiếp đón Brentford.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bournemouth 52% - 48% Brentford, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bournemouth 57% - 43% Brentford, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

  • 34'BÀN THẮNG! Brentford (0-1)

    Phút 34': Kevin Schade (Brentford) lập công (kiến tạo: Yehor Yarmoliuk). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 60% - 40% Brentford, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 5.

  • 38'BÀN THẮNG! Bournemouth (1-1)

    Phút 38': Justin Kluivert (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Marcus Tavernier (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bournemouth 57% - 43% Brentford, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Bournemouth (2-1)

    Phút 52': Marcus Tavernier (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Francisco Evanilson). Tỷ số: 2 - 1.

  • 56'BÀN THẮNG! Brentford (2-2)

    Phút 56': Kevin Schade (Brentford) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Yehor Yarmoliuk.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Brentford): Dango Ouattara vào sân thay Jaidon Anthony.

  • 62'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 58% - 42% Brentford, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': James Hill (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bournemouth): Ryan Christie vào sân thay Justin Kluivert.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Brentford): Michael Kayode vào sân thay Aaron Hickey.

  • 75'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 59% - 41% Brentford, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 0 - 4.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Bournemouth): Ben Gannon-Doak vào sân thay Rayan Vitor Simplício Rocha.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Bournemouth): Lewis Cook vào sân thay Tyler Adams.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Bournemouth): David Brooks vào sân thay Marcus Tavernier.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Lewis Cook (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Adam Smith (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 58% - 42% Brentford, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 7.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': David Brooks (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Bournemouth): Álvaro Rodríguez vào sân thay Francisco Evanilson.

  • KTKết thúc: Bournemouth 2-2 Brentford

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026

Đội hình chính thức
Bournemouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose
Brentford
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Keith Andrews
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
8
A. Scott
12
T. Adams
37
Rayan
19
J. Kluivert
16
M. Tavernier
9
Evanilson
1
C. Kelleher
2
A. Hickey
20
K. Ajer
44
Jannik Schuster
23
Lewis-Potter
18
M. Sangaré
6
Y. Yarmolyuk
27
V. Janelt
19
J. Anthony
9
Thiago
7
K. Schade
Dự bị
Bournemouth
30 Á. Rodríguez7 D. Brooks27 A. Tóth11 B. Doak10 R. Christie4 L. Cook18 B. Diakité6 J. Soler20 Di Gregorio
Brentford
39 Gustavo Gomes14 Fábio Carvalho13 C. Wilson24 M. Damsgaard11 D. Ouattara33 M. Kayode25 E. Diouf3 R. Henry12 Valdimarsson
Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026
BournemouthThống kêBrentford
56%
Kiểm soát bóng
44%
20
Dứt điểm
8
10
Trúng đích
2
2
Phạt góc
1
10
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
8
Cầu thủ nổi bật
K. Schade
K. Schade
Brentford
2 bàn
M. Tavernier
M. Tavernier
Bournemouth
1 bàn
J. Kluivert
J. Kluivert
Bournemouth
1 bàn
Evanilson
Evanilson
Bournemouth
1 kiến tạo · điểm 7.08
Y. Yarmolyuk
Y. Yarmolyuk
Brentford
1 kiến tạo · điểm 6.07
A. Truffert
A. Truffert
Bournemouth
Điểm 7.33

Bournemouth đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Brentford lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Vitality Stadium. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn đầu mùa giải.

Phong độ và cục diện bảng xếp hạng

Brentford khởi đầu mùa giải với phong độ khá ổn định khi đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, đội khách giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa. Lối chơi thực dụng và khả năng duy trì nhịp độ ổn định đang giúp Brentford đứng trong nhóm cạnh tranh vị trí cao.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Bournemouth hiện xếp ở vị trí thứ 15 với 2 điểm. Thành tích trong 3 trận gần nhất của đội bóng áo sọc đỏ đen bao gồm 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù khoảng cách điểm số lúc này chưa quá xa, Bournemouth hiểu rằng họ cần nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận chia điểm để nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn đứng về phía Brentford. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Brentford giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Bournemouth chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Sự vượt trội trong các lần gặp nhau trước đó tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho Brentford khi phải thi đấu xa nhà. Ngược lại, Bournemouth đứng trước áp lực phải phá dớp không thắng trước đối thủ nếu muốn giữ lại điểm số trọn vẹn trên sân nhà Vitality Stadium.

Toan tính chiến thuật trên sân Vitality Stadium

Với lợi thế sân nhà, Bournemouth nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, sự chặt chẽ là điều bắt buộc bởi Brentford luôn tỏ ra sắc bén trong các đòn phản công chớp nhoáng.

Brentford với phong độ bất bại trong những trận vừa qua sẽ không vội vã. Đội khách có đủ bản lĩnh để điều tiết nhịp độ và chờ đợi sơ hở từ hàng phòng ngự Bournemouth. Thế trận chặt chẽ và giằng co nhiều khả năng sẽ là kịch bản diễn ra xuyên suốt màn so tài này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bournemouth · 0 thắng1 hòaBrentford · 4 thắng
04/03/2026
Bournemouth
0 - 0
Brentford
Hòa
27/12/2025
Brentford
4 - 1
Bournemouth
BRE
27/08/2025
Bournemouth
0 - 2
Brentford
BRE
16/03/2025
Bournemouth
1 - 2
Brentford
BRE
09/11/2024
Brentford
3 - 2
Bournemouth
BRE
Bournemouth
5 trận gần nhất
THHBB
3
Trận
0-2-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Brentford
5 trận gần nhất
HHTTT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
4Chelsea3201+16BTT
5Brentford3120+35HHT
6Liverpool3120+25THH
14Ipswich3102-43BBT
15Bournemouth3021-12HHB
16Nottingham Forest3021-12HHB
Tình hình lực lượng
Bournemouth
A. Adli (Calf Injury)
J. Araujo (Thigh Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
A. Adli (Calf Injury)
J. Araujo (Thigh Injury)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
Brentford
J. Dasilva (Injury)
A. Milambo (Knee Injury)
S. van den Berg (Injury)
N. Collins (Injury)
M. Jensen (Muscle Injury)
J. Dasilva (Injury)
A. Milambo (Knee Injury)
S. van den Berg (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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