Bournemouth 2-2 Brentford: Hai đội chia điểm
Brentford nắm giữ vị trí thứ 5 với 5 điểm, trong khi chủ nhà Bournemouth nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài tại Vitality Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bournemouth tiếp đón Brentford.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bournemouth 52% - 48% Brentford, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bournemouth 57% - 43% Brentford, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 4.
- 34'BÀN THẮNG! Brentford (0-1)
Phút 34': Kevin Schade (Brentford) lập công (kiến tạo: Yehor Yarmoliuk). Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Bournemouth ép sân
Cầm bóng: Bournemouth 60% - 40% Brentford, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 5.
- 38'BÀN THẮNG! Bournemouth (1-1)
Phút 38': Justin Kluivert (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+4'Thẻ vàng
Phút 45+4': Marcus Tavernier (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bournemouth 57% - 43% Brentford, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 0 - 1.
- 52'BÀN THẮNG! Bournemouth (2-1)
Phút 52': Marcus Tavernier (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Francisco Evanilson). Tỷ số: 2 - 1.
- 56'BÀN THẮNG! Brentford (2-2)
Phút 56': Kevin Schade (Brentford) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 60'Thay người
Phút 60' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Yehor Yarmoliuk.
- 60'Thay người
Phút 60' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.
- 60'Thay người
Phút 60' (Brentford): Dango Ouattara vào sân thay Jaidon Anthony.
- 62'Bournemouth ép sân
Cầm bóng: Bournemouth 58% - 42% Brentford, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': James Hill (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (Bournemouth): Ryan Christie vào sân thay Justin Kluivert.
- 71'Thay người
Phút 71' (Brentford): Michael Kayode vào sân thay Aaron Hickey.
- 75'Bournemouth ép sân
Cầm bóng: Bournemouth 59% - 41% Brentford, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 0 - 4.
- 82'Thay người
Phút 82' (Bournemouth): Ben Gannon-Doak vào sân thay Rayan Vitor Simplício Rocha.
- 82'Thay người
Phút 82' (Bournemouth): Lewis Cook vào sân thay Tyler Adams.
- 83'Thay người
Phút 83' (Bournemouth): David Brooks vào sân thay Marcus Tavernier.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Lewis Cook (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Adam Smith (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Bournemouth ép sân
Cầm bóng: Bournemouth 58% - 42% Brentford, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 0 - 7.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': David Brooks (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Bournemouth): Álvaro Rodríguez vào sân thay Francisco Evanilson.
- KTKết thúc: Bournemouth 2-2 Brentford
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026
Bournemouth đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Brentford lúc 21:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Vitality Stadium. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn đầu mùa giải.
Phong độ và cục diện bảng xếp hạng
Brentford khởi đầu mùa giải với phong độ khá ổn định khi đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, đội khách giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa. Lối chơi thực dụng và khả năng duy trì nhịp độ ổn định đang giúp Brentford đứng trong nhóm cạnh tranh vị trí cao.
Ở chiều ngược lại, chủ nhà Bournemouth hiện xếp ở vị trí thứ 15 với 2 điểm. Thành tích trong 3 trận gần nhất của đội bóng áo sọc đỏ đen bao gồm 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù khoảng cách điểm số lúc này chưa quá xa, Bournemouth hiểu rằng họ cần nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận chia điểm để nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn đứng về phía Brentford. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Brentford giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Bournemouth chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Sự vượt trội trong các lần gặp nhau trước đó tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho Brentford khi phải thi đấu xa nhà. Ngược lại, Bournemouth đứng trước áp lực phải phá dớp không thắng trước đối thủ nếu muốn giữ lại điểm số trọn vẹn trên sân nhà Vitality Stadium.
Toan tính chiến thuật trên sân Vitality Stadium
Với lợi thế sân nhà, Bournemouth nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, sự chặt chẽ là điều bắt buộc bởi Brentford luôn tỏ ra sắc bén trong các đòn phản công chớp nhoáng.
Brentford với phong độ bất bại trong những trận vừa qua sẽ không vội vã. Đội khách có đủ bản lĩnh để điều tiết nhịp độ và chờ đợi sơ hở từ hàng phòng ngự Bournemouth. Thế trận chặt chẽ và giằng co nhiều khả năng sẽ là kịch bản diễn ra xuyên suốt màn so tài này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)