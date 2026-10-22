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Bournemouth 3-0 AC Milan: Bournemouth giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 21:16

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 6 điểm. Họ tiếp AC Milan lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Vitality Stadium.

Bournemouth3 - 0AC MilanKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bournemouth tiếp đón AC Milan.

  • 6'VAR

    Phút 6': Phạt đền được công nhận — Francisco Evanilson (Bournemouth).

  • 8'BÀN THẮNG! Bournemouth (1-0)

    Phút 8': Justin Kluivert (Bournemouth) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bournemouth 46% - 54% AC Milan, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': Bafode Diakite (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 47% - 53% AC Milan, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 27'Thẻ đỏ

    Phút 27': Mike Maignan (AC Milan) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Tyler Adams (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 32'Thay người

    Phút 32' (AC Milan): Lorenzo Torriani vào sân thay Omari Hutchinson.

  • 32'BÀN THẮNG! Bournemouth (2-0)

    Phút 32': Marcus Tavernier (Bournemouth) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Pervis Estupinan (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 70% - 30% AC Milan, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (AC Milan): Davide Bartesaghi vào sân thay Pervis Estupinan.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (AC Milan): Adrien Rabiot vào sân thay Ruben Loftus-Cheek.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 57% - 43% AC Milan, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Bournemouth): Lewis Cook vào sân thay Tyler Adams.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay Marcus Tavernier.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Bournemouth): Alex Tóth vào sân thay Justin Kluivert.

  • 62'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 60% - 40% AC Milan, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Fikayo Tomori (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bournemouth): Álvaro Rodríguez vào sân thay Francisco Evanilson.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (AC Milan): Sankhoun Diawara vào sân thay Fikayo Tomori.

  • 74'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 61% - 39% AC Milan, dứt điểm 15 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AC Milan): Christian Comotto vào sân thay Diego Moreira.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Bournemouth): Amine Adli vào sân thay Alex Tóth.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Koni De Winter (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'BÀN THẮNG! Bournemouth (3-0)

    Phút 84': Amine Adli (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 86'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 63% - 37% AC Milan, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 0 - 3.

  • KTKết thúc: Bournemouth 3-0 AC Milan

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:57 23/10/2026

Đội hình chính thức
Bournemouth
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose
AC Milan
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim
20
Di Gregorio
18
B. Diakité
5
J. Hill
14
António Silva
3
A. Truffert
16
M. Tavernier
10
R. Christie
12
T. Adams
11
B. Doak
9
Evanilson
19
J. Kluivert
16
M. Maignan
23
F. Tomori
5
K. De Winter
31
S. Pavlović
20
O. Hutchinson
80
Y. Musah
30
A. Jashari
2
P. Estupiñán
8
Loftus-Cheek
22
Diego Moreira
70
A. Cissè
Dự bị
Bournemouth
55 M. Allan7 D. Brooks4 L. Cook21 A. Adli1 Đ. Petrović37 Rayan30 Á. Rodríguez15 A. Smith6 J. Soler
AC Milan
41 L. P. Bouyer73 F. Camarda28 C. Comotto13 S. Bocoum34 Mario Gila14 L. Modrić11 C. Pulišić12 A. Rabiot96 L. Torriani
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
BournemouthThống kêAC Milan
64%
Kiểm soát bóng
36%
20
Dứt điểm
3
7
Trúng đích
0
6
Phạt góc
4
18
Phạm lỗi
15
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
A. Adli
A. Adli
Bournemouth
1 bàn
M. Tavernier
M. Tavernier
Bournemouth
1 bàn
J. Kluivert
J. Kluivert
Bournemouth
1 bàn
António Silva
António Silva
Bournemouth
Điểm 7.69
R. Christie
R. Christie
Bournemouth
Điểm 7.45
J. Hill
J. Hill
Bournemouth
Điểm 7.24

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 6 điểm. Trận tiếp AC Milan trên sân Vitality Stadium lúc 02:00 ngày 23/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. AC Milan đứng hạng 16 với 3 điểm và cần một kết quả tốt để cải thiện hành trình của mình.

Bournemouth giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng

Hạng 5 với 6 điểm là vị trí cho thấy Bournemouth đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem là điểm nóng trong cuộc đua tốp đầu. Mỗi trận thắng tại sân nhà đều giúp đội bóng giữ chắc vị trí đang có.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường nhưng đang đi lên. Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 3 và thua 2. Đội bóng đã thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Chuỗi hai trận thắng gần nhất giúp Bournemouth bước vào trận đấu với tinh thần tích cực. Tuy nhiên, hai thất bại ở giai đoạn trước đó cho thấy đội bóng vẫn có những khoảnh khắc thiếu ổn định. Vì vậy, việc duy trì sự tập trung trong cả 90 phút sẽ là yếu tố then chốt.

AC Milan: phong độ tốt nhưng thứ hạng còn thấp

AC Milan đang ở vị trí thứ 16 với 3 điểm, kém Bournemouth 11 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Dù vậy, phong độ gần đây của đội khách không tệ. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Cụ thể, đội bóng thành Milan thắng 2 trận mới nhất, trước đó hòa 1 trận, thắng 1 trận và thua ở trận xa nhất trong chuỗi. Đây là một chuỗi kết quả đủ để đội khách tự tin khi sang sân của đối thủ đứng cao hơn mình trên bảng xếp hạng.

Sự đối lập giữa phong độ khá tốt và thứ hạng còn thấp khiến AC Milan trở thành đối thủ không dễ chịu. Một đội đang thắng nhiều hơn thua thường có động lực để tìm cách thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội đang có mạch kết quả khá tương đồng khi cùng thắng 2 trận gần nhất. Điều khác biệt nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nơi Bournemouth đang chiếm ưu thế rõ rệt. Lợi thế sân nhà càng giúp đội bóng của Vitality Stadium có thêm điểm tựa.

Với Bournemouth, bài toán là giữ nhịp thắng để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với AC Milan, thách thức là biến phong độ tích cực gần đây thành điểm số trên bảng xếp hạng. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Bournemouth được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, AC Milan có chuỗi kết quả khá tốt gần đây nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn trong các thời điểm quyết định.

Bournemouth
5 trận gần nhất
TTBBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới
AC Milan
5 trận gần nhất
TTHTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
4Beşiktaş2200+46TT
5Bournemouth2200+46TT
6Omonia Nicosia2200+46TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
15Crystal Palace2101+33BT
16AC Milan2101+23TB
17Jagiellonia2101+13TB
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bournemouth
M. Aarons (Off the roster)
J. Araujo (Thigh Injury)
F. Forster (Off the roster)
D. Jebbison (Off the roster)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Off the roster)
J. Sanchez (Off the roster)
A. Scott (Thigh Injury)
AC Milan
W. Bondo (Off the roster)
S. Chukwueze (Hip Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)
G. Ramos (Calf Injury)
A. Saelemaekers (Ankle Injury)
F. Terracciano (Red Card)
W. Bondo (Off the roster)
S. Chukwueze (Hip Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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