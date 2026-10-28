Bournemouth 3-0 Aston Villa: Bournemouth giành chiến thắng Đây là trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bournemouth tiếp Aston Villa lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại Vitality Stadium ở Vòng 1/8.

Bournemouth 3 - 0 Aston Villa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bournemouth tiếp đón Aston Villa.

7' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-0) Phút 7': Amine Adli (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Julio Soler). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': Emiliano Buendía (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 47% - 53% Aston Villa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

16' Thẻ vàng Phút 16': Juanlu Sánchez (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bournemouth 55% - 45% Aston Villa, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Ben Gannon-Doak (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

33' Thẻ vàng Phút 33': Brian Madjo (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

38' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 49% - 51% Aston Villa, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Bournemouth): Justin Kluivert vào sân thay Marcus Tavernier.

45' Thay người Phút 45' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay Amine Adli.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! Bournemouth (2-0) Phút 51': Lewis Cook (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Ben Gannon-Doak). Tỷ số: 2 - 0.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 46% - 54% Aston Villa, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 2.

54' Thẻ vàng Phút 54': João Gomes (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (Aston Villa): Alejandro Garnacho vào sân thay George Hemmings.

58' Thay người Phút 58' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay Ibrahim Mbaye.

63' Thay người Phút 63' (Bournemouth): David Brooks vào sân thay Ben Gannon-Doak.

63' Thay người Phút 63' (Bournemouth): Tyler Adams vào sân thay Ryan Christie.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 43% - 57% Aston Villa, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 3.

67' Thẻ vàng Phút 67': Lewis Cook (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

69' BÀN THẮNG! Bournemouth (3-0) Phút 69': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Tyler Adams). Tỷ số: 3 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay Emiliano Buendía.

70' Thay người Phút 70' (Aston Villa): John McGinn vào sân thay Leon Goretzka.

75' Thay người Phút 75' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Brian Madjo.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 45% - 55% Aston Villa, dứt điểm 16 - 15 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 4 - 4.

80' Thay người Phút 80' (Bournemouth): Eli Kroupi vào sân thay Álvaro Rodríguez.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bournemouth 48% - 52% Aston Villa, dứt điểm 18 - 17 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 5 - 4.

KT Kết thúc: Bournemouth 3-0 Aston Villa Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 04:35 29/10/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 20 Di Gregorio 24 Juanlu Sánchez 18 B. Diakité 14 António Silva 6 J. Soler 4 L. Cook 10 R. Christie 11 B. Doak 21 A. Adli 16 M. Tavernier 30 Á. Rodríguez 40 M. Bizot 26 L. Bogarde 4 Harwood-Bellis 5 T. Mings 22 I. Maatsen 35 João Gomes 27 L. Goretzka 19 I. Mbaye 10 E. Buendía 53 George Hemmings 39 Brian Madjo Dự bị Bournemouth 12 T. Adams 7 D. Brooks 5 J. Hill 19 J. Kluivert 22 E. Kroupi 1 Đ. Petrović 37 Rayan 15 A. Smith 3 A. Truffert Aston Villa 47 Alysson Edward 18 T. Abraham 6 R. Barkley 2 M. Cash 48 M. Cissé 17 A. Garnacho 8 B. Kamara 7 J. McGinn 1 Z. Suzuki Cập nhật đội hình lúc 02:17 29/10/2026

Bournemouth Thống kê Aston Villa 49% Kiểm soát bóng 51% 19 Dứt điểm 17 7 Trúng đích 5 6 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 15 4 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật L. Cook Bournemouth 1 bàn A. Adli Bournemouth 1 bàn Á. Rodríguez Bournemouth 1 bàn B. Doak Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 7.7 T. Adams Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 7.47 J. Soler Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 7.17

Bournemouth và Aston Villa bước vào Vòng 1/8 với một luật chơi duy nhất: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Cả hai đội đều đến trận này với chuỗi phong độ tốt, nên cuộc đối đầu lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại Vitality Stadium hứa hẹn rất cân bằng và căng thẳng.

Loại trực tiếp: không có chỗ cho sai lầm

Ở loại trực tiếp, mỗi quyết định trong trận đều có thể định đoạt số phận của cả hai đội. Một bàn thua đến sớm hay một tình huống bỏ lỡ cũng có thể đổi hướng cả cuộc đấu. Vì vậy, sự tỉnh táo thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.

Với Bournemouth, được chơi trên sân nhà là lợi thế về mặt tinh thần. Với Aston Villa, đây là cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh của một đội đang vào form khi phải đối đầu ngay tại sân đối thủ.

Phong độ: Bournemouth thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Bournemouth đang có mạch thắng đáng chú ý khi giành chiến thắng ở 4 trận gần nhất. Trận thua duy nhất trong 5 lần ra sân gần đây đã lùi về xa nhất, cho thấy đội chủ nhà đang dần tìm lại sự ổn định và tự tin.

Chuỗi kết quả này giúp Bournemouth bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn. Đây là yếu tố quan trọng khi phải đối đầu với một đối thủ không chịu thua kém về phong độ.

Aston Villa bất bại trong 5 trận gần nhất

Khách đến sân Vitality Stadium với thành tích thắng 4 trận, hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, tức là chưa nếm mùi thất bại. Trận hòa duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng chiến thắng.

Có thể thấy Aston Villa đang giữ được sự ổn định ở cả hai mặt trận công và thủ. Với một đội bóng có mạch bất bại như vậy, việc bước vào loại trực tiếp với sự tự tin là điều dễ hiểu.

Thế đối đầu nghiêng về Aston Villa

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Aston Villa thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Bournemouth chưa có chiến thắng nào. Đây là xu hướng đáng lưu ý, bởi Bournemouth chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ này trong các lần gặp gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ mang tính tham khảo. Phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà có thể giúp Bournemouth viết lại câu chuyện ở một trận đấu mà cả hai đội đều có động lực rất lớn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội cùng có chuỗi phong độ tốt, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Bournemouth cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để tạo sức ép ngay từ đầu và tránh để Aston Villa kiểm soát nhịp độ.

Ngược lại, Aston Villa có lợi thế về tâm lý nhờ thành tích đối đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn và kiên nhẫn chờ cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt. Trong một trận đấu mà thua đồng nghĩa với dừng bước, khả năng giữ bình tĩnh ở những phút cuối sẽ rất quan trọng.

Nhận định

Nhìn chung, Bournemouth có phong độ tốt và lợi thế sân nhà, trong khi Aston Villa nhỉnh hơn về mạch bất bại và thành tích đối đầu gần đây. Đây là trận đấu có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc, và đội nào xử lý tốt áp lực của loại trực tiếp hơn sẽ là đội giành vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bournemouth · 0 thắng 2 hòa Aston Villa · 3 thắng Bournemouth 1 - 1 Aston Villa Hòa Aston Villa 4 - 0 Bournemouth AV Bournemouth 0 - 1 Aston Villa AV Aston Villa 1 - 1 Bournemouth Hòa Aston Villa 3 - 1 Bournemouth AV

Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới