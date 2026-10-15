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Bournemouth 3-0 Sturm Graz: Bournemouth giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 21:15

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 3 điểm. Trận gặp Sturm Graz diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Vitality Stadium.

Bournemouth3 - 0Sturm GrazKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bournemouth tiếp đón Sturm Graz.

  • 13'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Francisco Evanilson (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

  • 37'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Belmin Beganovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

  • 43'BÀN THẮNG! Bournemouth (1-0)

    Phút 43': Francisco Evanilson (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Adam Smith). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 64% - 36% Sturm Graz, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Bafode Diakite (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Sturm Graz): Oumar Diakité vào sân thay Belmin Beganovic.

  • 61'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 63% - 37% Sturm Graz, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 11.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Bournemouth): James Hill vào sân thay Adam Smith.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Julio Soler (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Bournemouth): Ryan Christie vào sân thay Tyler Adams.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Bournemouth): Justin Kluivert vào sân thay Francisco Evanilson.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay Marcus Tavernier.

  • 73'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Sturm Graz): Julian Halwachs vào sân thay Jacob Peter Hödl.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Sturm Graz): Albert Vallci vào sân thay Petar Petrović.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Sturm Graz): Axel Kayombo vào sân thay Simon Seidl.

  • 76'BÀN THẮNG! Bournemouth (2-0)

    Phút 76': Rayan Vitor Simplício Rocha (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sturm Graz): Paul Koller vào sân thay Luis Balbo.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Bournemouth): Amine Adli vào sân thay Ben Gannon-Doak.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Julian Halwachs (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Bournemouth ép sân

    Cầm bóng: Bournemouth 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 1 - 1.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Albert Vallci (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'BÀN THẮNG! Bournemouth (3-0)

    Phút 90+2': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

  • KTKết thúc: Bournemouth 3-0 Sturm Graz

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức
Bournemouth
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2 · HLV F. Ingolitsch
1
Đ. Petrović
15
A. Smith
14
António Silva
18
B. Diakité
6
J. Soler
16
M. Tavernier
4
L. Cook
12
T. Adams
11
B. Doak
30
Á. Rodríguez
9
Evanilson
53
D. Khudyakov
23
A. Malic
2
J. Quarshie
21
P. Petrović
27
L. Balbo
28
J. Heil
4
Gorenc Stankovič
78
V. Matoshi
43
Jacob Peter Hödl
19
S. Seidl
26
B. Beganović
Dự bị
Bournemouth
27 A. Tóth10 R. Christie7 D. Brooks55 M. Allan21 A. Adli20 Di Gregorio5 J. Hill19 J. Kluivert37 Rayan
Sturm Graz
39 Luca Weinhandl5 A. Vallci41 E. Lorenz30 P. Koller11 A. Kayombo22 A. Helac40 J. Halwachs14 O. Diakité25 M. Grgic
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
BournemouthThống kêSturm Graz
62%
Kiểm soát bóng
38%
24
Dứt điểm
6
8
Trúng đích
1
7
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
18
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Evanilson
Evanilson
Bournemouth
1 bàn
Rayan
Rayan
Bournemouth
1 bàn
Á. Rodríguez
Á. Rodríguez
Bournemouth
1 bàn
A. Smith
A. Smith
Bournemouth
1 kiến tạo · điểm 7.51
António Silva
António Silva
Bournemouth
Điểm 7.48

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Sturm Graz trên sân nhà là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Bournemouth đứng hạng 10 với 3 điểm, còn Sturm Graz xếp hạng 17 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Vitality Stadium.

Bournemouth bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 10 với 3 điểm giúp Bournemouth giữ được vị trí khá cao trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ hạng.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu trên sân nhà, nơi họ có lợi thế về sự quen thuộc và sự cổ vũ của khán giả. Một kết quả tích cực sẽ giúp Bournemouth giữ nhịp trong nhóm đầu bảng.

Phong độ: Bournemouth chững lại, Sturm Graz đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất. Đội chủ nhà cần chặn đà đi xuống này để không bị tuột khỏi nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Sturm Graz có phong độ ổn định hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây nhất, nên sẽ đến Vitality Stadium với tinh thần phấn chấn.

Bảng xếp hạng và khoảng cách điểm số

Sturm Graz đang đứng hạng 17 với 1 điểm. Vị trí này chưa phản ánh hết phong độ gần đây của họ, bởi đội khách đã gặt hái nhiều chiến thắng trong chuỗi 5 trận vừa qua. Một kết quả tốt trước Bournemouth sẽ giúp Sturm Graz cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Bournemouth hơn đối thủ 2 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa phải là an toàn, nên đội chủ nhà không thể chủ quan.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Bournemouth là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua gần nhất. Khi chơi trên sân nhà, họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây áp lực ngay từ đầu để sớm tìm bàn mở tỷ số.

Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp để chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Nếu đội khách giữ được sự tập trung trong những phút đầu, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn với đội chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bournemouth nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại nghiêng về Sturm Graz, đội đang có mạch thắng 2 trận liên tiếp. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, và kết quả có thể phụ thuộc vào việc đội nào vào trận tập trung hơn.

Với Bournemouth, chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Sturm Graz, một kết quả tích cực ở Vitality Stadium sẽ là bước tiến quan trọng để rời khỏi khu vực thấp của bảng xếp hạng.

Bournemouth
5 trận gần nhất
BBTHT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTBHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
10Bournemouth1100+13T
11Lyon1100+13T
16Omonia Nicosia1100+13T
17Sturm Graz101001H
18Rennes101001H
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Bournemouth
M. Aarons (Off the roster)
J. Araujo (Thigh Injury)
F. Forster (Off the roster)
D. Jebbison (Off the roster)
E. J. Kroupi (Foot Injury)
V. Milosavljevic (Injury)
J. Sanchez (Off the roster)
A. Scott (Thigh Injury)
Sturm Graz
N. Geyrhofer (Off the roster)
L. Grgic (Knee Injury)
S. Jatta (Shoulder Injury)
O. Kiteishvili (Calf Injury)
G. Mamageishvili (Injury)
F. Rozga (Muscle Injury)
E. Soglo (Muscle Injury)
N. Weiper (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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