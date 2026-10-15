Bournemouth 3-0 Sturm Graz: Bournemouth giành chiến thắng Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 3 điểm. Trận gặp Sturm Graz diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Vitality Stadium.

Bournemouth 3 - 0 Sturm Graz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bournemouth tiếp đón Sturm Graz.

13' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

14' Thẻ vàng Phút 14': Francisco Evanilson (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

37' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 74% - 26% Sturm Graz, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5.

41' Thẻ vàng Phút 41': Belmin Beganovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

43' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-0) Phút 43': Francisco Evanilson (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Adam Smith). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 64% - 36% Sturm Graz, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8.

58' Thẻ vàng Phút 58': Bafode Diakite (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Sturm Graz): Oumar Diakité vào sân thay Belmin Beganovic.

61' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 63% - 37% Sturm Graz, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 11.

62' Thay người Phút 62' (Bournemouth): James Hill vào sân thay Adam Smith.

66' Thẻ vàng Phút 66': Julio Soler (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

69' Thay người Phút 69' (Bournemouth): Ryan Christie vào sân thay Tyler Adams.

70' Thay người Phút 70' (Bournemouth): Justin Kluivert vào sân thay Francisco Evanilson.

70' Thay người Phút 70' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay Marcus Tavernier.

73' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Sturm Graz): Julian Halwachs vào sân thay Jacob Peter Hödl.

75' Thay người Phút 75' (Sturm Graz): Albert Vallci vào sân thay Petar Petrović.

75' Thay người Phút 75' (Sturm Graz): Axel Kayombo vào sân thay Simon Seidl.

76' BÀN THẮNG! Bournemouth (2-0) Phút 76': Rayan Vitor Simplício Rocha (Bournemouth) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

83' Thay người Phút 83' (Sturm Graz): Paul Koller vào sân thay Luis Balbo.

84' Thay người Phút 84' (Bournemouth): Amine Adli vào sân thay Ben Gannon-Doak.

85' Thẻ vàng Phút 85': Julian Halwachs (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Bournemouth 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 1 - 1.

87' Thẻ vàng Phút 87': Albert Vallci (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' BÀN THẮNG! Bournemouth (3-0) Phút 90+2': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Bournemouth 3-0 Sturm Graz Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV F. Ingolitsch 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 14 António Silva 18 B. Diakité 6 J. Soler 16 M. Tavernier 4 L. Cook 12 T. Adams 11 B. Doak 30 Á. Rodríguez 9 Evanilson 53 D. Khudyakov 23 A. Malic 2 J. Quarshie 21 P. Petrović 27 L. Balbo 28 J. Heil 4 Gorenc Stankovič 78 V. Matoshi 43 Jacob Peter Hödl 19 S. Seidl 26 B. Beganović Dự bị Bournemouth 27 A. Tóth 10 R. Christie 7 D. Brooks 55 M. Allan 21 A. Adli 20 Di Gregorio 5 J. Hill 19 J. Kluivert 37 Rayan Sturm Graz 39 Luca Weinhandl 5 A. Vallci 41 E. Lorenz 30 P. Koller 11 A. Kayombo 22 A. Helac 40 J. Halwachs 14 O. Diakité 25 M. Grgic Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Bournemouth Thống kê Sturm Graz 62% Kiểm soát bóng 38% 24 Dứt điểm 6 8 Trúng đích 1 7 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Evanilson Bournemouth 1 bàn Rayan Bournemouth 1 bàn Á. Rodríguez Bournemouth 1 bàn A. Smith Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 7.51 António Silva Bournemouth Điểm 7.48

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Sturm Graz trên sân nhà là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Bournemouth đứng hạng 10 với 3 điểm, còn Sturm Graz xếp hạng 17 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Vitality Stadium.

Bournemouth bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 10 với 3 điểm giúp Bournemouth giữ được vị trí khá cao trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ hạng.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu trên sân nhà, nơi họ có lợi thế về sự quen thuộc và sự cổ vũ của khán giả. Một kết quả tích cực sẽ giúp Bournemouth giữ nhịp trong nhóm đầu bảng.

Phong độ: Bournemouth chững lại, Sturm Graz đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất. Đội chủ nhà cần chặn đà đi xuống này để không bị tuột khỏi nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Sturm Graz có phong độ ổn định hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây nhất, nên sẽ đến Vitality Stadium với tinh thần phấn chấn.

Bảng xếp hạng và khoảng cách điểm số

Sturm Graz đang đứng hạng 17 với 1 điểm. Vị trí này chưa phản ánh hết phong độ gần đây của họ, bởi đội khách đã gặt hái nhiều chiến thắng trong chuỗi 5 trận vừa qua. Một kết quả tốt trước Bournemouth sẽ giúp Sturm Graz cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Bournemouth hơn đối thủ 2 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa phải là an toàn, nên đội chủ nhà không thể chủ quan.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Bournemouth là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua gần nhất. Khi chơi trên sân nhà, họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây áp lực ngay từ đầu để sớm tìm bàn mở tỷ số.

Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp để chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Nếu đội khách giữ được sự tập trung trong những phút đầu, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn với đội chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bournemouth nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại nghiêng về Sturm Graz, đội đang có mạch thắng 2 trận liên tiếp. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, và kết quả có thể phụ thuộc vào việc đội nào vào trận tập trung hơn.

Với Bournemouth, chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Sturm Graz, một kết quả tích cực ở Vitality Stadium sẽ là bước tiến quan trọng để rời khỏi khu vực thấp của bảng xếp hạng.

Bournemouth 5 trận gần nhất B B T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Sturm Graz 5 trận gần nhất T T B H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T 10 Bournemouth 1 1 0 0 +1 3 T 11 Lyon 1 1 0 0 +1 3 T … 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T 17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H 18 Rennes 1 0 1 0 0 1 H … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ V. Milosavljevic (Injury) ✚ J. Sanchez (Off the roster) ✚ A. Scott (Thigh Injury) Sturm Graz ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ S. Jatta (Shoulder Injury) ✚ O. Kiteishvili (Calf Injury) ✚ G. Mamageishvili (Injury) ✚ F. Rozga (Muscle Injury) ✚ E. Soglo (Muscle Injury) ✚ N. Weiper (Injury)