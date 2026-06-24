Bournemouth hạ giá 60 triệu bảng, Man Utd dồn lực chiêu mộ Alex Scott Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn thiện tuyến giữa khi Bournemouth bất ngờ giảm giá sâu tiền vệ Alex Scott, tạo điều kiện cho Quỷ đỏ đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết đoán từ Manchester United trong nỗ lực tái thiết đội hình. Sau khi đạt được những thỏa thuận quan trọng, tâm điểm chú ý của đội chủ sân Old Trafford hiện đang đổ dồn vào Alex Scott, ngôi sao trẻ thuộc biên chế Bournemouth. Một bước ngoặt lớn về tài chính vừa xuất hiện, giúp "Quỷ đỏ" chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng này.

Bước ngoặt từ con số 60 triệu bảng

Theo các báo cáo mới nhất từ Daily Mail, ban lãnh đạo Bournemouth đã có động thái bất ngờ khi hạ thấp yêu cầu tài chính đối với Alex Scott. Đội bóng bờ nam nước Anh hiện sẵn sàng chấp nhận mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 60 triệu bảng.

Man Utd sáng cửa chiêu mộ Alex Scott khi Bournemouth hạ giá.

Đây được xem là một sự nhượng bộ đáng kể, bởi chỉ mới tuần trước, Bournemouth vẫn kiên quyết giữ mức định giá lên tới 80 triệu bảng. Việc giảm 20 triệu bảng ngay lập tức khiến Manchester United thay đổi ưu tiên, chuyển trọng tâm từ các mục tiêu khác sang tiền vệ 22 tuổi người Anh.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triều đại Michael Carrick

Về mặt chuyên môn, Alex Scott được giới phân tích đánh giá là đối tác lý tưởng để đá cặp cùng Ederson tại khu trung tuyến. Trước đó, Manchester United đã hoàn tất các thủ tục để chiêu mộ tiền vệ người Brazil từ Atalanta. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick vẫn bày tỏ mong muốn có thêm một nhân tố có lối chơi cơ động, giàu năng lượng để hoàn thiện hệ thống chiến thuật.

Sự cơ động và khả năng điều tiết lối chơi của Scott được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa của Man Utd. Khả năng ra đi của tuyển thủ Anh càng trở nên rõ ràng hơn khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh và Bournemouth đang rơi vào trạng thái đình trệ. Mặc dù giao kèo hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2028, nhưng sự chững lại này diễn ra đúng thời điểm Bournemouth bước vào giai đoạn chuyển giao dưới thời tân HLV Marco Rose.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Premier League

Dù đang nắm lợi thế, Manchester United vẫn cần phải hành động quyết đoán và nhanh chóng. Quỷ đỏ không đơn độc trong cuộc đua này khi cả Arsenal và Liverpool đều đang theo sát mọi diễn biến của Alex Scott. Sức hút từ một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát tại Old Trafford dưới thời Michael Carrick được cho là yếu tố then chốt để thuyết phục Scott gia nhập nửa đỏ thành Manchester.

Động thái mới từ Bournemouth đã làm thay đổi hoàn toàn chiến lược mua sắm của Man Utd. Ban đầu, đội bóng dự định gửi lời đề nghị chính thức cho Mateus Fernandes từ West Ham. Tuy nhiên, với mức giá 60 triệu bảng cho một tài năng quốc nội như Alex Scott, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định điều chỉnh kế hoạch để dồn toàn lực cho thương vụ này.