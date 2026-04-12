Bournemouth quật ngã Arsenal: Kỷ lục 12 trận bất bại của kẻ diệt khổng lồ Thắng lợi 2-1 ngay tại Emirates giúp Bournemouth thiết lập chuỗi bất bại dài nhất lịch sử câu lạc bộ, minh chứng cho sự thành công của hệ thống Andoni Iraola bất chấp sự ra đi của hàng loạt trụ cột.

Chiến thắng 2-1 của Bournemouth ngay tại thánh địa Emirates của Arsenal không chỉ là một cơn địa chấn làm rung chuyển cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự trỗi dậy của một thế lực mới. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola vừa thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ với 12 trận liên tiếp bất bại tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Điều đáng nói, kỳ tích này được viết nên ngay sau khi họ chia tay hàng loạt trụ cột quan trọng nhất.

Hệ thống chiến thắng không phụ thuộc cá nhân

Hồi tháng Giêng, khi Antoine Semenyo chuyển sang Manchester City, nhiều chuyên gia đã dự báo về một sự sụp đổ dây chuyền tại sân Vitality. Semenyo vừa là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 10 pha lập công vừa trở thành linh hồn trong lối chơi biên của "The Cherries". Tuy nhiên, Bournemouth đã chứng minh rằng hệ thống của họ mạnh hơn bất kỳ cá nhân nào. Kể từ ngày tiền đạo người Ghana ra đi, đội bóng này vẫn chưa biết đến mùi thất bại.

Bournemouth chưa thua tại Ngoại hạng Anh sau khi Semenyo ra đi

Bí mật nằm ở công tác tuyển trạch thần kỳ và bản lĩnh của Andoni Iraola. Khi mất Semenyo, họ đưa về Rayan, tài năng 19 tuổi người Brazil với mức giá chưa đầy một nửa số tiền thu về, và anh lập tức ghi dấu ấn. Nhưng rực rỡ nhất phải kể đến Junior Kroupi. Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Arsenal, tiền đạo trẻ người Pháp trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh kể từ thời Robbie Keane năm 1999, qua đó tạo ra sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Cuộc đại tu hàng thủ ngoạn mục

Sự lỳ lợm của Bournemouth còn thể hiện ở cách họ "thay máu" hoàn toàn hàng thủ. Mùa hè năm ngoái, ba trong bốn hậu vệ trụ cột là Milos Kerkez (sang Liverpool), Dean Huijsen (sang Real Madrid) và Illia Zabarnyi (sang PSG) đều rời đi tìm bến đỗ lớn hơn. Ngay cả thủ thành Kepa cũng chọn gia nhập Arsenal. Thế nhưng, những cái tên thay thế như Adrien Truffert, Alex Jimenez hay James Hill đã hòa nhập một cách kinh ngạc. Truffert hiện là hậu vệ có số lần leo biên chồng cánh nhiều nhất giải đấu, minh chứng cho lối chơi tấn công rực lửa mà Iraola theo đuổi.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong chiến thắng tại Emirates chính là Alex Scott. Tiền vệ 22 tuổi thực hiện pha dứt điểm quyết đoán để ấn định tỷ số 2-1, thắp sáng hy vọng về một suất dự World Cup cùng đội tuyển Anh vào mùa hè này. Cựu danh thủ Danny Murphy nhận định: "Họ mang về người này rồi người khác, và tất cả đều tỏa sáng. Đó là sự tán dương cho cách vận hành của một câu lạc bộ chuyên nghiệp bậc nhất."

Alex Scott có thể mơ về World Cup

Triết lý không khoan nhượng

Bournemouth hiện đang sở hữu hàng công mạnh thứ 6 tại giải đấu với 48 bàn thắng, bất chấp việc chân sút số một mùa trước là Justin Kluivert vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Với triết lý pressing tầm cao không khoan nhượng và một tinh thần không biết sợ hãi, Bournemouth đang tiến phăng phăng trên con đường chinh phục tấm vé dự cúp Châu Âu. Họ quả thực đang trở thành "kẻ diệt khổng lồ" thực thụ, biến những mất mát nhân sự trở thành động lực để nâng tầm đẳng cấp.