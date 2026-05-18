Bournemouth vs Man City: Ván bài tất tay của Pep Guardiola tại Vitality Manchester City buộc phải đánh bại đối thủ đang có phong độ cực cao là Bournemouth để duy trì hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh trong bối cảnh chịu áp lực nặng nề từ Arsenal.

Cuộc đua song mã tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang đi đến những hồi kết kịch tính nhất. Manchester City, sau khi vừa nâng cao chiếc cúp FA Cup tại Wembley, sẽ phải ngay lập tức chuyển trọng tâm sang giải quốc nội trong chuyến hành quân đầy rủi ro tới sân Vitality của Bournemouth vào lúc 01h30 ngày 20/5 (giờ Việt Nam).

Bournemouth sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà.

Áp lực nghẹt thở trên đường đua vô địch

Manchester City bước vào vòng 37 với vị thế của kẻ bám đuổi. Dù sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp (trong đó có 9 chiến thắng), thầy trò Pep Guardiola vẫn đang kém Arsenal 2 điểm trên bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ một cú sảy chân nào tại Vitality cũng có thể khiến giấc mơ bảo vệ ngôi vương của "The Citizens" tan thành mây khói.

Trong khi đó, Bournemouth dưới bàn tay của Andoni Iraola không còn là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ. Với 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, Bournemouth đang tràn đầy tự tin để cạnh tranh vị trí thứ 5 với đối thủ trực tiếp là Liverpool.

Cuộc đấu trí giữa Guardiola và Iraola

Về mặt thống kê, Manchester City hoàn toàn áp đảo với tỷ lệ thắng lên tới 94,1% khi đối đầu với Bournemouth. Tuy nhiên, vết gợn duy nhất trong lịch sử gần đây chính là thất bại 1-2 của Pep Guardiola tại chính sân vận động này ở mùa giải trước. Người dàn xếp chiến thắng đó không ai khác ngoài Andoni Iraola – một chiến lược gia cũng mang trong mình dòng máu bóng đá Tây Ban Nha và sự am hiểu tường tận về triết lý của Pep.

Cả Pep Guardiola và Andoni Iraola đều có những mục tiêu riêng ở trận đấu này.

Pep Guardiola dự kiến sẽ tiếp tục kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng áp đảo (thường trên 65%). Sự trở lại của "ông chủ" tuyến giữa Rodri sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương là cú hích cực lớn cho đội khách. City sẽ cố gắng bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương và tận dụng tối đa khả năng gây đột biến từ Rayan Cherki và Jeremy Doku ở hai hành lang cánh để cung cấp bóng cho trung phong Erling Haaland.

Ngược lại, Bournemouth của Iraola nổi tiếng với lối đá pressing tầm cao đầy năng lượng. Sự vắng mặt của Ryan Christie do án treo giò là một tổn thất lớn, nhưng Tyler Adams được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này bằng khả năng càn lướt và tranh chấp mạnh mẽ.

Những điểm nóng quyết định trận đấu

Khu vực trung tuyến sẽ là chiến trường khốc liệt nhất, nơi Rodri đối đầu trực tiếp với Tyler Adams. Khả năng luân chuyển bóng của Man City phụ thuộc hoàn toàn vào việc Rodri có thoát được sự đeo bám khó chịu từ các tiền vệ chủ nhà hay không. Bên cạnh đó, tốc độ của Antoine Semenyo – người vừa ghi bàn quyết định tại chung kết FA Cup – sẽ là vũ khí quan trọng để phá vỡ khối phòng ngự kiên cố của Bournemouth.

Về phía đội chủ nhà, tiền đạo Evanilson sẽ là mối đe dọa thường trực trong các tình huống phản công nhanh. Tốc độ và khả năng độc lập tác chiến của anh sẽ kiểm chứng sự tập trung của cặp trung vệ bên phía Manchester City vốn đang có dấu hiệu mệt mỏi sau lịch thi đấu dày đặc.

Đội hình dự kiến

Câu lạc bộ Đội hình dự kiến (4-2-3-1) Bournemouth Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson. Man City Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Manchester City buộc phải thắng bằng mọi giá. Tuy nhiên, với một Bournemouth đang thăng hoa và một Vitality rực lửa, kịch bản về một trận hòa đầy kịch tính hoàn toàn có thể xảy ra, điều này sẽ mở toang cánh cửa vô địch cho Arsenal.