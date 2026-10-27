Bradford 2-0 Peterborough: Bradford giành chiến thắng Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford tiếp Peterborough trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, thuộc vòng 1/8.

Bradford 2 - 0 Peterborough Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bradford tiếp đón Peterborough.

5' Thẻ vàng Phút 5': Macauley Gillesphey (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Peterborough ép sân Cầm bóng: Bradford 25% - 75% Peterborough, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

13' BÀN THẮNG! Bradford (1-0) Phút 13': Macauley Gillesphey (Bradford) lập công (kiến tạo: Callumm Connolly). Tỷ số: 1 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': Reece Welch (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

28' Thẻ vàng Phút 28': George Lapslie (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

31' Thẻ vàng Phút 31': Bobby Pointon (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

34' Thẻ vàng Phút 34': Callumm Connolly (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bradford 57% - 43% Peterborough, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 6.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Bradford ép sân Cầm bóng: Bradford 59% - 41% Peterborough, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 2.

53' Thay người Phút 53' (Bradford): Aden·Baldwin vào sân thay Reece Welch.

53' Thay người Phút 53' (Bradford): Kayden Jackson vào sân thay Corey O'Keeffe.

57' Thay người Phút 57' (Peterborough): Matthew Garbett vào sân thay Harry Ashfield.

57' Thay người Phút 57' (Peterborough): Bolu Shofowoke vào sân thay Vernon Masara.

57' Thay người Phút 57' (Peterborough): James Dornelly vào sân thay Carl Johnston.

59' Thẻ vàng Phút 59': Lucca Mendonça (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Bradford): Adam Phillips vào sân thay George Lapslie.

61' Thay người Phút 61' (Bradford): Will Swan vào sân thay Bobby Pointon.

61' Peterborough ép sân Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Peterborough): Harrison Jones vào sân thay Brandon·Singh Khela.

67' BÀN THẮNG! Bradford (2-0) Phút 67': Adam Phillips (Bradford) lập công (kiến tạo: Jake Beesley). Tỷ số: 2 - 0.

68' Thay người Phút 68' (Peterborough): Declan Firth vào sân thay Owura Edwards.

69' Thay người Phút 69' (Bradford): Kieran Morgan vào sân thay Antoni Sarcevic.

73' Thẻ vàng Phút 73': Harley Mills (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 2.

85' Bradford ép sân Cầm bóng: Bradford 59% - 41% Peterborough, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 6; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 1 - 3.

86' Thẻ vàng Phút 86': Kieran Morgan (Bradford) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Bradford 2-0 Peterborough Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:39 28/10/2026

Đội hình chính thức Bradford Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Duff Peterborough Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robert William Savage 21 J. McCracken 28 M. Pennington 2 R. Welch 5 M. Gillesphey 27 O'Keeffe 10 A. Sarcevic 6 C. Connolly 3 I. Touray 32 G. Lapslie 23 B. Pointon 9 J. Beesley 1 A. Bass 2 C. Johnston 18 Lucca Mendonça 12 Joshua Feeney 14 Harley Mills 45 Harry Ashfield 8 B. Khela 11 O. Edwards 10 Ethan Williams 17 Vernon Masara 27 D. Ormerod Dự bị Bradford 15 A. Baldwin 20 Henry Cartwright 1 C. Dawson 19 K. Jackson 14 H. Matthews 22 Kieran Morgan 8 A. Phillips 16 George Christopher John Pratt 24 W. Swan Peterborough 21 P. Sykut 19 Bolu Shofowoke 4 L. Kelly 7 Harrison Jones 28 M. Garbett 24 Declan Firth 33 James Dornelly 23 C. Andeng Ndi 3 E. Weir Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

Bradford Thống kê Peterborough 58% Kiểm soát bóng 42% 14 Dứt điểm 16 8 Trúng đích 3 8 Phạt góc 6 13 Phạm lỗi 11 5 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Phillips Bradford 1 bàn M. Gillesphey Bradford 1 bàn J. Beesley Bradford 1 kiến tạo · điểm 7.7 C. Connolly Bradford 1 kiến tạo · điểm 7.01

Ở vòng 1/8, mọi tính toán đều đơn giản: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford và Peterborough gặp nhau trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, và chỉ một đội còn cơ hội đi tiếp.

Bradford giữ mạch bất bại nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

Trong 5 trận gần nhất, Bradford chưa nếm mùi thất bại: thắng 2 trận và hòa 3 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là một trận thắng, một trận hòa và một trận thắng nữa.

Chuỗi bất bại cho thấy Bradford có sự chắc chắn. Tuy nhiên, việc để trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa cao cũng cho thấy họ chưa luôn tận dụng được thế trận để giành trọn ba điểm. Ở một trận loại trực tiếp, chi tiết này có thể quyết định cục diện.

Peterborough có nhiều biến động hơn

Peterborough cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng phong độ thiếu ổn định hơn: hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận hòa và một trận thua liên tiếp xuất hiện ở ba trận mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn.

Nói cách khác, đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại so với đầu chuỗi trận. Họ cần tìm lại hiệu quả nếu muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Bradford

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bradford thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Peterborough chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế về mặt tâm lý cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc đối đầu này.

Dù vậy, lịch sử chỉ có giá trị tham khảo. Trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội trong những thời điểm then chốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Bradford, thử thách là biến sự ổn định thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm. Việc thi đấu trên sân Valley Parade giúp họ có thêm điều kiện để chủ động tổ chức lối chơi.

Với Peterborough, bài toán là chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp gần đây. Một khi đã bị loại, đội bóng không còn cơ hội sửa sai, nên sự thận trọng ở khâu phòng ngự sẽ rất quan trọng.

Nhận định

Xét phong độ và lịch sử đối đầu, Bradford có nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận bất bại và thế trội trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Peterborough vẫn có hai chiến thắng trong 5 trận gần đây và không có gì để mất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.

Đội nào xử lý tốt áp lực của một trận loại trực tiếp sẽ giành vé đi tiếp, còn đội còn lại phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bradford · 3 thắng 2 hòa Peterborough · 0 thắng Bradford 2 - 0 Peterborough BRA Bradford 2 - 0 Peterborough BRA Peterborough 1 - 1 Bradford Hòa Bradford 3 - 1 Peterborough BRA Bradford 8 - 8 Peterborough Hòa

Bradford 5 trận gần nhất H H T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Peterborough 5 trận gần nhất H B H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 4 Thủng lưới