Bradford 2-0 Peterborough: Bradford giành chiến thắng
Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford tiếp Peterborough trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, thuộc vòng 1/8.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bradford tiếp đón Peterborough.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Macauley Gillesphey (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Peterborough ép sân
Cầm bóng: Bradford 25% - 75% Peterborough, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.
- 13'BÀN THẮNG! Bradford (1-0)
Phút 13': Macauley Gillesphey (Bradford) lập công (kiến tạo: Callumm Connolly). Tỷ số: 1 - 0.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Reece Welch (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': George Lapslie (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Bobby Pointon (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Callumm Connolly (Bradford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bradford 57% - 43% Peterborough, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 6.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Bradford ép sân
Cầm bóng: Bradford 59% - 41% Peterborough, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 53'Thay người
Phút 53' (Bradford): Aden·Baldwin vào sân thay Reece Welch.
- 53'Thay người
Phút 53' (Bradford): Kayden Jackson vào sân thay Corey O'Keeffe.
- 57'Thay người
Phút 57' (Peterborough): Matthew Garbett vào sân thay Harry Ashfield.
- 57'Thay người
Phút 57' (Peterborough): Bolu Shofowoke vào sân thay Vernon Masara.
- 57'Thay người
Phút 57' (Peterborough): James Dornelly vào sân thay Carl Johnston.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Lucca Mendonça (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thay người
Phút 60' (Bradford): Adam Phillips vào sân thay George Lapslie.
- 61'Thay người
Phút 61' (Bradford): Will Swan vào sân thay Bobby Pointon.
- 61'Peterborough ép sân
Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Peterborough): Harrison Jones vào sân thay Brandon·Singh Khela.
- 67'BÀN THẮNG! Bradford (2-0)
Phút 67': Adam Phillips (Bradford) lập công (kiến tạo: Jake Beesley). Tỷ số: 2 - 0.
- 68'Thay người
Phút 68' (Peterborough): Declan Firth vào sân thay Owura Edwards.
- 69'Thay người
Phút 69' (Bradford): Kieran Morgan vào sân thay Antoni Sarcevic.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Harley Mills (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bradford 55% - 45% Peterborough, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 5; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 85'Bradford ép sân
Cầm bóng: Bradford 59% - 41% Peterborough, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 6; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Kieran Morgan (Bradford) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- KTKết thúc: Bradford 2-0 Peterborough
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 04:39 28/10/2026
Ở vòng 1/8, mọi tính toán đều đơn giản: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Bradford và Peterborough gặp nhau trên sân Valley Parade lúc 02h45 ngày 28/10/2026, và chỉ một đội còn cơ hội đi tiếp.
Bradford giữ mạch bất bại nhưng thiếu dứt điểm trận đấu
Trong 5 trận gần nhất, Bradford chưa nếm mùi thất bại: thắng 2 trận và hòa 3 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là một trận thắng, một trận hòa và một trận thắng nữa.
Chuỗi bất bại cho thấy Bradford có sự chắc chắn. Tuy nhiên, việc để trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa cao cũng cho thấy họ chưa luôn tận dụng được thế trận để giành trọn ba điểm. Ở một trận loại trực tiếp, chi tiết này có thể quyết định cục diện.
Peterborough có nhiều biến động hơn
Peterborough cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng phong độ thiếu ổn định hơn: hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận hòa và một trận thua liên tiếp xuất hiện ở ba trận mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn.
Nói cách khác, đội khách đang trải qua giai đoạn chững lại so với đầu chuỗi trận. Họ cần tìm lại hiệu quả nếu muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ.
Thế đối đầu nghiêng về Bradford
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bradford thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Peterborough chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế về mặt tâm lý cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc đối đầu này.
Dù vậy, lịch sử chỉ có giá trị tham khảo. Trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội trong những thời điểm then chốt.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Bradford, thử thách là biến sự ổn định thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm. Việc thi đấu trên sân Valley Parade giúp họ có thêm điều kiện để chủ động tổ chức lối chơi.
Với Peterborough, bài toán là chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp gần đây. Một khi đã bị loại, đội bóng không còn cơ hội sửa sai, nên sự thận trọng ở khâu phòng ngự sẽ rất quan trọng.
Nhận định
Xét phong độ và lịch sử đối đầu, Bradford có nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận bất bại và thế trội trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Peterborough vẫn có hai chiến thắng trong 5 trận gần đây và không có gì để mất, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.
Đội nào xử lý tốt áp lực của một trận loại trực tiếp sẽ giành vé đi tiếp, còn đội còn lại phải dừng bước.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)