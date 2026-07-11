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Bradford 7-0 Marine: Bradford giành chiến thắng

Văn Thể07/11/2026 17:47

Đây là trận chung kết, thắng là vô địch. Bradford và Marine gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Valley Parade, nơi chỉ một đội giành ngôi vương.

Bradford7 - 0MarineKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bradford tiếp đón Marine.

  • 10'BÀN THẮNG! Bradford (1-0)

    Phút 10': Nick Powell (Bradford) lập công (kiến tạo: Kayden Jackson). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 66% - 34% Marine, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

  • 16'BÀN THẮNG! Bradford (2-0)

    Phút 16': Nick Powell (Bradford) lập công (kiến tạo: Adam Phillips). Tỷ số: 2 - 0.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Jack McIntyre (Marine) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 21'BÀN THẮNG! Bradford (3-0)

    Phút 21': Adam Phillips (Bradford) lập công (kiến tạo: Macauley Gillesphey). Tỷ số: 3 - 0.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (Bradford): George Lapslie vào sân thay Bobby Pointon.

  • 25'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 71% - 29% Marine, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

  • 33'BÀN THẮNG! Bradford (4-0)

    Phút 33': Matthew Pennington (Bradford) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 37'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 65% - 35% Marine, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

  • 40'Thay người

    Phút 40' (Marine): Carlos Dos Santos vào sân thay Ben Darby.

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Marine): George Kattah vào sân thay George Stephen Newell.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Bradford): Will Swan vào sân thay Nick Powell.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Finlay Sinclair-Smith (Marine) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 66% - 34% Marine, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 54'Thẻ đỏ

    Phút 54': Isaac Abankwah (Marine) nhận thẻ đỏ.

  • 54'Hỏng phạt đền

    Phút 54': George Lapslie (Bradford) sút hỏng phạt đền.

  • 58'BÀN THẮNG! Bradford (5-0)

    Phút 58': Will Swan (Bradford) lập công (kiến tạo: Kayden Jackson). Tỷ số: 5 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Bradford): Stephen Humphrys vào sân thay Kieran Morgan.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Bradford): Hayden Matthews vào sân thay Aden·Baldwin.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Bradford): Reece Welch vào sân thay Matthew Pennington.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Marine): James Potter vào sân thay Charlie Jolley.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': arjan raikhy (Marine) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 64% - 36% Marine, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 73'BÀN THẮNG! Bradford (6-0)

    Phút 73': George Lapslie (Bradford) lập công (kiến tạo: Will Swan). Tỷ số: 6 - 0.

  • 73'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 66% - 34% Marine, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Marine): Harry Huby vào sân thay Finlay Sinclair-Smith.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Marine): Conor McAleny vào sân thay arjan raikhy.

  • 85'Bradford ép sân

    Cầm bóng: Bradford 67% - 33% Marine, dứt điểm 19 - 2 (trúng đích 11 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 5.

  • 87'BÀN THẮNG! Bradford (7-0)

    Phút 87': Adam Phillips (Bradford) lập công (kiến tạo: Kayden Jackson). Tỷ số: 7 - 0.

  • KTKết thúc: Bradford 7-0 Marine

    Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 0.

Cập nhật lúc 23:55 07/11/2026

Đội hình chính thức
Bradford
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Duff
Marine
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Neil Young
21
J. McCracken
28
M. Pennington
15
A. Baldwin
5
M. Gillesphey
19
K. Jackson
22
Kieran Morgan
6
C. Connolly
3
I. Touray
8
A. Phillips
23
B. Pointon
25
N. Powell
1
McIntyre
2
Issac Abankwah
6
Declan Drysdale
21
Josh Wardle
3
J. Doyle
22
Ben Darby
4
Whelan
26
Raiky
7
Finlay Sinclair-Smith
9
G. Newell
17
C. Jolley
Dự bị
Bradford
11 S. Humphrys1 C. Dawson32 G. Lapslie14 H. Matthews27 O'Keeffe16 George Christopher John Pratt24 W. Swan2 R. Welch
Marine
Dos Santos20 Harry Huby19 George Kattah14 Lawless11 C. McAleny30 James Potter29 Cole Simms23 Timmins28 Whittingham
Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026
BradfordThống kêMarine
67%
Kiểm soát bóng
33%
24
Dứt điểm
3
13
Trúng đích
0
8
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
6

Bradford và Marine bước vào trận chung kết với một luật chơi duy nhất: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại sân Valley Parade. Ở loại trực tiếp này, không có cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Một trận đấu, một ngôi vương

Chung kết là loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp và đăng quang, đội thua bị loại. Vì vậy, kết quả của 90 phút này quan trọng hơn bất kỳ chuỗi phong độ nào trước đó. Áp lực sẽ đè lên cả hai đội, và khả năng giữ bình tĩnh ở những thời điểm then chốt có thể quyết định người nâng cúp.

Bradford: ổn định nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Bradford thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất đến ở lần ra sân gần đây nhất, trước đó đội có chuỗi ba trận không thua gồm một trận thắng và hai trận hòa. Chuỗi này cho thấy Bradford có độ bền bỉ tốt, dù họ chưa muốn mang dư âm của trận thua gần nhất vào chung kết.

Hai trận hòa liên tiếp cũng gợi ý một đội bóng khó bị đánh bại nhưng đôi khi chưa đủ sắc bén để khép lại trận đấu. Với một trận chung kết, khả năng chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng sẽ là điểm cần chú ý.

Marine: đi vào chung kết với hai trận thua liền

Phong độ của Marine có phần đáng lo hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó hai trận thua đến ở hai lần ra sân gần đây nhất. Hai chiến thắng cách đây xa hơn từng mang lại nền tảng tích cực, nhưng đà đi xuống ở thời điểm hiện tại là điều Marine cần sớm chặn lại.

Dù vậy, chung kết thường là sân chơi của tinh thần. Một đội đang gặp khó khăn vẫn có thể bùng nổ khi mục tiêu chỉ còn là một trận đấu duy nhất.

Điểm then chốt của trận chung kết

Nhìn vào chuỗi phong độ, Bradford có nhỉnh hơn về sự ổn định với số trận thắng bằng Marine nhưng ít trận thua hơn. Tuy nhiên, trận thua gần nhất khiến họ chưa thể xem là đang ở đà đi lên. Ngược lại, Marine phải thoát khỏi mạch hai trận thua liền để cạnh tranh ngang ngửa.

  • Khởi đầu trận đấu: đội nào kiểm soát được áp lực sớm sẽ có lợi thế tâm lý lớn.
  • Kỷ luật phòng ngự: ở loại trực tiếp, một sai lầm nhỏ có thể quyết định cả trận.
  • Bản lĩnh ở giai đoạn cuối trận: những tình huống then chốt thường nghiêng về đội giữ được sự tập trung lâu hơn.

Nhận định

Hai đội chưa thể hiện sự vượt trội rõ rệt về phong độ, nên đây hứa hẹn là một trận đấu giằng co và căng thẳng. Bradford có chuỗi kết quả ổn định hơn một chút, trong khi Marine cần một phản ứng mạnh để lấy lại niềm tin. Với một trận chung kết mà thắng là vô địch, nhiều khả năng đội nào chơi chắc chắn và tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định sẽ là người đứng trên bục cao nhất tại Valley Parade.

Bradford
5 trận gần nhất
BTHHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Marine
5 trận gần nhất
BBHTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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