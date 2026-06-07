Bradley Barcola và cuộc đua 100 triệu euro: Arsenal, MU hay Liverpool sẽ giành chữ ký? Sau cú đúp vô địch Champions League cùng PSG, tương lai của ngôi sao 23 tuổi Bradley Barcola đang trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 với mức giá kỷ lục.

Bradley Barcola đang vươn mình trở thành một trong những cái tên đình đám nhất có thể định hình lại bản đồ chuyển nhượng bóng đá châu Âu mùa hè này. Dù vừa cùng Paris Saint-Germain (PSG) nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp, vị thế của ngôi sao 23 tuổi tại sân Công viên các Hoàng tử đang bị lung lay dữ dội.

Barcola đang được nhiều CLB lớn quan tâm.

Dù sở hữu tài năng thiên bẩm, Barcola hiện chỉ là lựa chọn thứ tư trên hàng công của gã khổng lồ nước Pháp. Khao khát được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ trong màu áo đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 đã thúc đẩy anh tìm kiếm một bến đỗ mới. Với thông số ấn tượng – 60 lần in dấu giày vào các bàn thắng trong hai mùa giải gần nhất – tiền đạo này đang là mục tiêu săn đón của 5 ông lớn hàng đầu.

1. Chelsea: Tham vọng dưới triều đại Xabi Alonso

Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Xabi Alonso, Chelsea được dự báo sẽ tiếp tục chiến lược chiêu mộ những tài năng trẻ xuất chúng nhất thế giới. Barcola không chỉ sở hữu tốc độ mà còn có kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, điều mà những bản hợp đồng gần đây như Estêvão hay Pedro Neto vẫn còn thiếu.

Sức hút từ một dự án dài hạn tại London cùng cơ hội làm việc với một chiến lược gia đẳng cấp như Alonso là những yếu tố có thể thuyết phục Barcola gia nhập Stamford Bridge để thay thế cho những cái tên chưa đạt kỳ vọng như Alejandro Garnacho hay Jamie Gittens.

2. Bayern Munich: Mũi khoan thép cho hàng công

Đội bóng nước Đức đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp để chia lửa với Luis Diaz. Sau khi bỏ lỡ Anthony Gordon, Bayern đã đưa Barcola vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Khác với Ismael Saibari thường chơi như một số 10, Barcola là một cầu thủ bám biên thuần túy với khả năng đột phá dũng mãnh.

Sự xuất hiện của anh bên cạnh Harry Kane, Michael Olise và Jamal Musiala sẽ biến hàng công Bayern trở thành nỗi khiếp sợ tại Bundesliga và châu Âu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà PSG yêu cầu.

3. Manchester United: Mảnh ghép cho tham vọng trở lại

Quỷ đỏ thành Manchester từ lâu đã đưa Barcola vào tầm ngắm nhằm tăng cường hỏa lực cho hành lang cánh. Trong bối cảnh phải dàn sức cho đấu trường châu Âu mùa tới, huấn luyện viên trưởng MU cần một đội hình có chiều sâu và giàu đột biến hơn.

MU dự kiến sẽ nâng cấp đội hình để phục vụ tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Khác với Matheus Cunha hay Patrick Dorgu, Barcola mang đến tốc độ xé gió và kỹ thuật điêu luyện. Dẫu vậy, con số 100 triệu euro (tương đương 115 triệu đô la) mà PSG đưa ra đang khiến ban lãnh đạo United phải cân nhắc kỹ lưỡng khi họ cũng cần ưu tiên ngân sách cho vị trí tiền vệ trung tâm.

4. Liverpool: Người kế thừa tại Anfield

Mối quan tâm của Liverpool dành cho Barcola đã nhen nhóm từ lâu. Trong bối cảnh huyền thoại Mohamed Salah ra đi và tương lai của Cody Gakpo vẫn chưa rõ ràng, sân Anfield cần một biểu tượng mới ở hành lang cánh. Liverpool đánh giá rất cao khả năng thích nghi và tư duy chiến thuật của tuyển thủ người Pháp.

Thương vụ này được cho là có liên quan mật thiết đến biến động nhân sự tại PSG. Nếu đội bóng Pháp chiêu mộ thành công Yan Diomande từ Leipzig, cánh cửa rời đi của Barcola sẽ rộng mở hơn bao giờ hết cho đội bóng vùng Merseyside.

5. Arsenal: Xây dựng triều đại thống trị

Dù vừa lên ngôi tại Ngoại hạng Anh, Mikel Arteta vẫn chưa hài lòng với hiệu suất của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cần một quân bài mang tính đột biến cao hơn để duy trì vị thế thống trị bền vững tại xứ sở sương mù.

Với nguồn thu khổng lồ sau một mùa giải 2025-26 thành công rực rỡ, Arsenal hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để kích nổ "bom tấn" Barcola. Việc sở hữu một ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp như tiền đạo PSG sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng chinh phục Champions League của Pháo thủ trong tương lai gần.