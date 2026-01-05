Braga hạ Freiburg 2-1: Mario Dorgeles tỏa sáng phút 90+2 tại Europa League Pha lập công muộn của Mario Dorgeles giúp Braga chiếm ưu thế trước Freiburg tại lượt đi bán kết Europa League trong trận đấu mà đại diện Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn về xG.

Braga đã giành lợi thế cực lớn trên con đường chinh phục tấm vé vào chơi trận chung kết Europa League sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Freiburg tại Estádio Municipal de Braga. Bàn thắng quý giá của Mario Dorgeles ở những phút bù giờ cuối cùng không chỉ định đoạt trận đấu mà còn phản ánh đúng cục diện lấn lướt của đội chủ nhà.

Khởi đầu rực lửa và màn đáp trả từ Bundesliga

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Braga đã triển khai lối chơi pressing tầm cao, buộc hàng thủ Freiburg phải liên tục chống đỡ. Phút thứ 8, áp lực của đội chủ nhà đã mang lại thành quả. Tận dụng sai lầm vị trí của hậu vệ Makengo, Victor Gomez thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để tiền vệ trẻ Demir Tiknaz dứt điểm tung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đại diện Bundesliga nhanh chóng được thể hiện. Chỉ 8 phút sau bàn thua, Vincenzo Grifo đã tận dụng sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Oliveira và Lagerbielke để thoát xuống dứt điểm tinh tế, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Với pha lập công này, Grifo chính thức đi vào lịch sử Freiburg khi trở thành chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ tại các đấu trường châu Âu.

VAR và bước ngoặt bị bỏ lỡ

Trận đấu đẩy lên cao trào ở cuối hiệp một khi trọng tài Anthony Taylor cho Braga hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR. Philipp Lienhart bị xác định đã phạm lỗi kéo người trong vòng cấm. Thế nhưng, trên chấm 11m, Rodrigo Zalazar lại không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Noah Atubolu, bỏ lỡ cơ hội tái lập thế dẫn bàn cho Braga.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính.

Sang hiệp hai, Braga tiếp tục gia tăng sức ép. Sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết của lão tướng Joao Moutinho giúp đội bóng Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Theo thống kê, Braga sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.37, vượt trội hoàn toàn so với con số 1.11 của Freiburg. Dù vậy, hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của Matthias Ginter đã chơi lăn xả để bảo vệ mảnh lưới.

Sai lầm nghiệt ngã ở phút bù giờ

Khi Freiburg tưởng chừng đã có thể ra về với một kết quả hòa, sai lầm khó tin của thủ môn Atubolu ở phút 90+2 đã phá hỏng tất cả. Pha xử lý lóng ngóng sau cú sút của Carvalho đưa bóng đến đúng tầm chân của Mario Dorgeles. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Braga.

Thông số Braga Freiburg Tỷ số 2 1 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.37 1.11 Cầu thủ ghi bàn Tiknaz (8'), Dorgeles (90+2') Grifo (16')

Chiến thắng này giúp Braga đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên sau 15 năm lọt vào một trận chung kết Europa League. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Braga sẽ là trận tái đấu tại Đức vào tuần tới, nơi Freiburg buộc phải thắng để lật ngược thế cờ.