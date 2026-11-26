Brann 1-4 Aarhus: Aarhus giành chiến thắng
Brann và Aarhus cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: chủ nhà thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Brann Stadion.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brann tiếp đón Aarhus.
- 13'Aarhus ép sân
Cầm bóng: Brann 40% - 60% Aarhus, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! Aarhus (0-1)
Phút 25': Tobias Bech Kristensen (Aarhus) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 25'Brann ép sân
Cầm bóng: Brann 58% - 42% Aarhus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Brann 56% - 44% Aarhus, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 0.
- 39'BÀN THẮNG! Aarhus (0-2)
Phút 39': Daniel Leo Gretarsson (Aarhus) lập công (kiến tạo: Kristian Arnstad). Tỷ số: 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Brann): Kristian Eriksen vào sân thay Joachim Soltvedt.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'VAR
Phút 47': Phạt đền được công nhận — Kristall Mani Ingason (Brann).
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Brann 52% - 48% Aarhus, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 0.
- 51'BÀN THẮNG! Brann (1-2)
Phút 51': Niklas Castro (Brann) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.
- 56'BÀN THẮNG! Aarhus (1-3)
Phút 56': Stefen Tchamche (Aarhus) lập công (kiến tạo: Callum McCowatt). Tỷ số: 1 - 3.
- 60'BÀN THẮNG! Aarhus (1-4)
Phút 60': Magnus Knudsen (Aarhus) lập công. Tỷ số: 1 - 4.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Brann 54% - 46% Aarhus, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 1 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (Aarhus): James Bogere vào sân thay Stefen Tchamche.
- 65'Thay người
Phút 65' (Aarhus): Markus Solbakken vào sân thay Callum McCowatt.
- 73'Thay người
Phút 73' (Aarhus): Luka Callø vào sân thay Tobias Mölgaard.
- 73'Thay người
Phút 73' (Aarhus): Rasmus Carstensen vào sân thay Jacob Andersen.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Brann 56% - 44% Aarhus, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 1.
- 75'Thay người
Phút 75' (Brann): Saevar Atli Magnusson vào sân thay Niklas Castro.
- 75'Thay người
Phút 75' (Brann): Julian Laegreid vào sân thay Noah Jean Holm.
- 76'Thay người
Phút 76' (Brann): Brage Haugen vào sân thay Ulrik Mathisen.
- 82'Thay người
Phút 82' (Aarhus): Sebastian Jorgensen vào sân thay Kristian Arnstad.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Brann 55% - 45% Aarhus, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 15, cứu thua 1 - 1.
- KTKết thúc: Brann 1-4 Aarhus
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 02:35 27/11/2026
Brann và Aarhus đều đang có phong độ cao trước trận đấu lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Brann Stadion. Chủ nhà chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách thắng 3 trong 5 trận gần đây. Vì vậy, cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt.
Brann: bất bại trong 5 trận gần nhất
Brann đang giữ mạch trận ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là hai trận hòa liên tiếp, trước khi đội bóng có hai chiến thắng ở những trận cũ hơn.
Trên bảng xếp hạng, Brann đứng thứ 6 với 7 điểm. Việc không thua trận nào cho thấy đội có sự chắc chắn, và lợi thế sân nhà sẽ giúp họ thêm tự tin khi tiếp đón Aarhus.
Aarhus: chuỗi thắng gần đây và vị trí chưa tương xứng
Aarhus cũng đang có phong độ tốt. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng hai trận mới nhất. Đây là tín hiệu tích cực với một đội bóng cần giữ nhịp trước chuyến làm khách.
Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng của Aarhus chưa phản ánh phong độ ấy. Họ đứng thứ 24 với 2 điểm, thấp hơn Brann 18 bậc và kém 5 điểm. Khoảng cách này cho thấy Aarhus vẫn đang tìm cách biến phong độ tốt thành thứ hạng cao hơn.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội đều có đà tốt, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ trận đấu. Brann có lợi thế sân nhà và hơn về thứ hạng lẫn điểm số. Ngược lại, Aarhus có mạch thắng gần nhất rõ ràng hơn, khi thắng cả hai trận vừa qua.
Ở trận này, đội nào hạn chế được sai sót ở các tình huống then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn.
Nhận định
Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brann nhỉnh hơn một chút nhờ sân nhà, thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất và thứ hạng cao hơn nhiều. Dù vậy, Aarhus không phải đối thủ dễ bước qua với chuỗi hai trận thắng liên tiếp. Đây là trận đấu của hai đội vào phom, và diễn biến có thể nghiêng về bên giữ được sự bình tĩnh tốt hơn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)