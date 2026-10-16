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Brann 2-1 Lincoln Red Imps FC: Brann giành chiến thắng

Văn Thể16/10/2026 00:13

Brann đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và đón Lincoln Red Imps FC trên sân nhà Brann Stadion lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 21, đội khách hạng 35, cả hai cùng có 0 điểm.

Brann2 - 1Lincoln Red Imps FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Brann tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': N. Kasanwirjo (Brann) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 13'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 78% - 22% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

  • 23'Thẻ đỏ

    Phút 23': N. Kasanwirjo (Brann) nhận thẻ đỏ (Elbowing).

  • 27'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 79% - 21% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 39'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 75% - 25% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 73% - 27% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 59'BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (0-1)

    Phút 59': K. Gomez (Lincoln Red Imps FC) lập công (kiến tạo: Nano). Tỷ số: 0 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 61'Thẻ đỏ

    Phút 61': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ đỏ (Tripping).

  • 64'BÀN THẮNG! Brann (1-1)

    Phút 64': N. Castro (Brann) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 64'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 72% - 28% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 11 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Brann): J. Torsvik vào sân thay T. Pedersen.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lincoln Red Imps FC): Manu vào sân thay K. Gomez.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay T. Garcia.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Brann): N. Holm vào sân thay N. Wassberg.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': N. Castro (Brann) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 76'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 73% - 27% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 1 - 3.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay A. Romero Morillo.

  • 81'BÀN THẮNG! Brann (2-1)

    Phút 81': N. Castro (Brann) lập công (kiến tạo: J. Torsvik). Tỷ số: 2 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Brann): K. Eriksen vào sân thay N. Castro.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Lincoln Red Imps FC): N. Pinto vào sân thay Mandi.

  • 88'Brann ép sân

    Cầm bóng: Brann 74% - 26% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 15 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 5.

  • KTKết thúc: Brann 2-1 Lincoln Red Imps FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức
Brann
Sơ đồ 4-3-3
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ 4-1-3-2
12
Simen Vidtun Nilsen
23
Thore Pedersen
3
Fredrik Pallesen Knudsen
21
Neraysho Kasanwirjo
17
Joachim Soltvedt
10
Kristall Máni Ingason
18
Jacob Lungi Sørensen
19
Eggert Aron Guðmundsson
25
Niklas Jensen Wassberg
22
Sævar Atli Magnússon
9
Niklas Castro
13
Jaylan Hankins
66
Julliani Eersteling
5
Gabri Garcia
3
Christian Rutjens
21
Nano
23
Joe
18
Toni García
22
Graeme Torrilla
8
Mandi
11
Alvaro Romero
9
Kike Gómez
Dự bị
Brann
36 Håkon Melås Hellesøy1 Mathias Dyngeland15 Jonas Torsvik41 Andreas Wilhelmsen20 Vetle Dragsnes2 Leo Cornic43 Brage Berg Haugen16 Kristian Eriksen39 Julian Lægreid
Lincoln Red Imps FC
1 Nauzet Garcia27 Mark Hamm6 Bernardo Lopes20 Ethan Britto2 Ethan Jolley19 Yussef Flalhi Idrissi10 Álex Mula4 Nico Pinto7 Lee Casciaro
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
BrannThống kêLincoln Red Imps FC
74%
Kiểm soát bóng
26%
17
Dứt điểm
4
8
Trúng đích
2
15
Phạt góc
0
10
Phạm lỗi
14
6
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Niklas Castro
Niklas Castro
Brann
2 bàn
Kike Gómez
Kike Gómez
Lincoln Red Imps FC
1 bàn
Jonas Torsvik
Jonas Torsvik
Brann
1 kiến tạo · điểm 6.6
Kristall Máni Ingason
Kristall Máni Ingason
Brann
Điểm 8.3
Eggert Aron Guðmundsson
Eggert Aron Guðmundsson
Brann
Điểm 7.6
Jaylan Hankins
Jaylan Hankins
Lincoln Red Imps FC
Điểm 7.6

Brann bước vào trận này với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đang đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng, còn Lincoln Red Imps FC xếp hạng 35. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Brann Stadion.

Brann: lợi thế sân nhà, phong độ thất thường

Brann có 5 trận gần nhất khá thăng trầm: thắng 2 trận, thua 3 trận. Đội thua ở hai trận mới nhất, trước đó có hai chiến thắng liên tiếp và một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Chuỗi thua gần đây là điểm khiến chủ nhà phải thận trọng. Tuy vậy, hai chiến thắng ở giữa chuỗi cho thấy đội hoàn toàn có khả năng lấy lại nhịp thi đấu tốt, nhất là khi được chơi trên sân nhà.

Lincoln Red Imps FC: mạch trận ấn tượng

Ngược lại, Lincoln Red Imps FC đến Brann Stadion với phong độ ổn định hơn. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Họ cũng thắng ở trận mới nhất.

Chuỗi bất bại này giúp đội khách có tinh thần tốt. Dù vậy, họ vẫn đứng hạng 35, kém Brann 14 bậc trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng và ý nghĩa của trận đấu

Cả hai đội cùng có 0 điểm. Vì vậy, kết quả trận này sẽ quyết định ai là bên khởi động tốt hơn trong cuộc đua phía trên. Với Brann, một chiến thắng trên sân nhà là bước đệm để tiến gần hơn nhóm dự cúp châu lục. Với Lincoln Red Imps FC, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ rời khỏi vị trí thấp hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai mạch phong độ trái ngược nhau tạo nên bài toán thú vị. Brann cần tìm lại sự chắc chắn sau chuỗi thua gần nhất, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Lincoln Red Imps FC có thể dựa vào sự tự tin từ chuỗi bất bại để chơi chủ động và tạo áp lực ngay từ đầu.

Nếu Brann sớm ổn định lối chơi, họ có lợi thế để giành thế chủ động. Ngược lại, nếu đội khách duy trì được sự kỷ luật như những trận gần đây, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên khó lường.

Nhận định

Brann được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC mang theo phong độ tốt hơn và sẽ không dễ bị đánh bại. Một trận đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh đang chờ khán giả tại Brann Stadion.

Brann
5 trận gần nhất
BBTTB
6
Trận
3-2-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.2)
9
Thủng lưới
Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
THTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
20Panathinaikos000000
21Brann000000
22SC Braga000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
34FC Iberia 1999000000
35Lincoln Red Imps FC000000
36Riga000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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