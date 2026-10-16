Brann 2-1 Lincoln Red Imps FC: Brann giành chiến thắng Brann đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và đón Lincoln Red Imps FC trên sân nhà Brann Stadion lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 21, đội khách hạng 35, cả hai cùng có 0 điểm.

Brann 2 - 1 Lincoln Red Imps FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brann tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

6' Thẻ vàng Phút 6': N. Kasanwirjo (Brann) nhận thẻ vàng (Roughing).

13' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 78% - 22% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

23' Thẻ đỏ Phút 23': N. Kasanwirjo (Brann) nhận thẻ đỏ (Elbowing).

27' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 79% - 21% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

39' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 75% - 25% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 73% - 27% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

56' Thẻ vàng Phút 56': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Roughing).

59' BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (0-1) Phút 59': K. Gomez (Lincoln Red Imps FC) lập công (kiến tạo: Nano). Tỷ số: 0 - 1.

61' Thẻ vàng Phút 61': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

61' Thẻ đỏ Phút 61': T. Cardozo (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ đỏ (Tripping).

64' BÀN THẮNG! Brann (1-1) Phút 64': N. Castro (Brann) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

64' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 72% - 28% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 11 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 3.

66' Thay người Phút 66' (Brann): J. Torsvik vào sân thay T. Pedersen.

67' Thay người Phút 67' (Lincoln Red Imps FC): Manu vào sân thay K. Gomez.

67' Thay người Phút 67' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay T. Garcia.

71' Thay người Phút 71' (Brann): N. Holm vào sân thay N. Wassberg.

73' Thẻ vàng Phút 73': N. Castro (Brann) nhận thẻ vàng (Roughing).

76' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 73% - 27% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 1 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Lincoln Red Imps FC): F. Alvarez vào sân thay A. Romero Morillo.

81' BÀN THẮNG! Brann (2-1) Phút 81': N. Castro (Brann) lập công (kiến tạo: J. Torsvik). Tỷ số: 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Brann): K. Eriksen vào sân thay N. Castro.

84' Thay người Phút 84' (Lincoln Red Imps FC): N. Pinto vào sân thay Mandi.

88' Brann ép sân Cầm bóng: Brann 74% - 26% Lincoln Red Imps FC, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 15 - 0; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Brann 2-1 Lincoln Red Imps FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 16/10/2026

Đội hình chính thức Brann Sơ đồ 4-3-3 Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-1-3-2 12 Simen Vidtun Nilsen 23 Thore Pedersen 3 Fredrik Pallesen Knudsen 21 Neraysho Kasanwirjo 17 Joachim Soltvedt 10 Kristall Máni Ingason 18 Jacob Lungi Sørensen 19 Eggert Aron Guðmundsson 25 Niklas Jensen Wassberg 22 Sævar Atli Magnússon 9 Niklas Castro 13 Jaylan Hankins 66 Julliani Eersteling 5 Gabri Garcia 3 Christian Rutjens 21 Nano 23 Joe 18 Toni García 22 Graeme Torrilla 8 Mandi 11 Alvaro Romero 9 Kike Gómez Dự bị Brann 36 Håkon Melås Hellesøy 1 Mathias Dyngeland 15 Jonas Torsvik 41 Andreas Wilhelmsen 20 Vetle Dragsnes 2 Leo Cornic 43 Brage Berg Haugen 16 Kristian Eriksen 39 Julian Lægreid Lincoln Red Imps FC 1 Nauzet Garcia 27 Mark Hamm 6 Bernardo Lopes 20 Ethan Britto 2 Ethan Jolley 19 Yussef Flalhi Idrissi 10 Álex Mula 4 Nico Pinto 7 Lee Casciaro Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Brann Thống kê Lincoln Red Imps FC 74% Kiểm soát bóng 26% 17 Dứt điểm 4 8 Trúng đích 2 15 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 14 6 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Niklas Castro Brann 2 bàn Kike Gómez Lincoln Red Imps FC 1 bàn Jonas Torsvik Brann 1 kiến tạo · điểm 6.6 Kristall Máni Ingason Brann Điểm 8.3 Eggert Aron Guðmundsson Brann Điểm 7.6 Jaylan Hankins Lincoln Red Imps FC Điểm 7.6

Brann bước vào trận này với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đang đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng, còn Lincoln Red Imps FC xếp hạng 35. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Brann Stadion.

Brann: lợi thế sân nhà, phong độ thất thường

Brann có 5 trận gần nhất khá thăng trầm: thắng 2 trận, thua 3 trận. Đội thua ở hai trận mới nhất, trước đó có hai chiến thắng liên tiếp và một thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Chuỗi thua gần đây là điểm khiến chủ nhà phải thận trọng. Tuy vậy, hai chiến thắng ở giữa chuỗi cho thấy đội hoàn toàn có khả năng lấy lại nhịp thi đấu tốt, nhất là khi được chơi trên sân nhà.

Lincoln Red Imps FC: mạch trận ấn tượng

Ngược lại, Lincoln Red Imps FC đến Brann Stadion với phong độ ổn định hơn. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại. Họ cũng thắng ở trận mới nhất.

Chuỗi bất bại này giúp đội khách có tinh thần tốt. Dù vậy, họ vẫn đứng hạng 35, kém Brann 14 bậc trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng và ý nghĩa của trận đấu

Cả hai đội cùng có 0 điểm. Vì vậy, kết quả trận này sẽ quyết định ai là bên khởi động tốt hơn trong cuộc đua phía trên. Với Brann, một chiến thắng trên sân nhà là bước đệm để tiến gần hơn nhóm dự cúp châu lục. Với Lincoln Red Imps FC, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ rời khỏi vị trí thấp hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai mạch phong độ trái ngược nhau tạo nên bài toán thú vị. Brann cần tìm lại sự chắc chắn sau chuỗi thua gần nhất, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Lincoln Red Imps FC có thể dựa vào sự tự tin từ chuỗi bất bại để chơi chủ động và tạo áp lực ngay từ đầu.

Nếu Brann sớm ổn định lối chơi, họ có lợi thế để giành thế chủ động. Ngược lại, nếu đội khách duy trì được sự kỷ luật như những trận gần đây, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên khó lường.

Nhận định

Brann được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn. Tuy vậy, Lincoln Red Imps FC mang theo phong độ tốt hơn và sẽ không dễ bị đánh bại. Một trận đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh đang chờ khán giả tại Brann Stadion.

Brann 5 trận gần nhất B B T T B 6 Trận 3-2-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 9 Thủng lưới Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 21 Brann 0 0 0 0 0 0 22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 36 Riga 0 0 0 0 0 0 Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại