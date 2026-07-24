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Bravo 2-1 Shkendija: Bravo giành chiến thắng

Văn Thể24/07/2026 03:25

Bravo có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất khi gặp Shkendija tại UEFA Europa Conference League, nhưng trận đấu trên sân ZSD Ljubljana Stadium vẫn hứa hẹn sự giằng co.

Bravo2 - 1ShkendijaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bravo tiếp đón Shkendija.

  • 11'BÀN THẮNG! Shkendija (0-1)

    Phút 11': E. Krasniqi (Shkendija) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': E. Krasniqi (Shkendija) nhận thẻ vàng.

  • 19'BÀN THẮNG! Bravo (1-1)

    Phút 19': R. Kopatin (Bravo) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': M. Simonic (Bravo) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Bravo): L. Stravs vào sân thay I. Halilou.

  • 56'BÀN THẮNG! Bravo (2-1)

    Phút 56': J. Stankovic (Bravo) lập công (kiến tạo: G. Jovan). Tỷ số: 2 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Shkendija): F. Tamba vào sân thay V. Krstevski.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bravo): A. Jakupovic vào sân thay R. Kopatin.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bravo): O. Mazie vào sân thay J. Stankovic.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Rafa (Shkendija) nhận thẻ vàng.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Shkendija): F. Ramadani vào sân thay A. Kryeziu.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Shkendija): S. Spahiu vào sân thay E. Krasniqi.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Shkendija): B. Ibraimi vào sân thay F. Ndzengue.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Shkendija): M. Gjorgjievski vào sân thay Rafa.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': J. Arinze (Bravo) nhận thẻ vàng.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': (Bravo) nhận thẻ vàng.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': A. Zejnullai (Shkendija) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Bravo 2-1 Shkendija

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:36 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Bravo chạm trán Shkendija tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:45 ngày 24/07/2026 trên sân vận động ZSD Ljubljana Stadium. Đây là cuộc đối đầu mà Bravo bước vào với lợi thế tâm lý từ lần gặp gần nhất giữa hai đội.

Lợi thế nghiêng về Bravo

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Bravo giành chiến thắng trước Shkendija. Hai đội chưa có thêm kết quả hòa nào trong thống kê này, trong khi Shkendija chưa thắng Bravo.

Xu hướng đó tạo cho Bravo điểm tựa nhất định trước giờ bóng lăn, đặc biệt khi đội bóng này được thi đấu tại ZSD Ljubljana Stadium. Tuy nhiên, lợi thế đối đầu chỉ phản ánh một phần cục diện và không thể thay thế màn trình diễn thực tế trong trận đấu sắp tới.

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chi tiết tương quan lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Trong bối cảnh đó, khả năng giữ cự ly đội hình và tận dụng thời điểm chuyển trạng thái có thể trở thành yếu tố quan trọng. Bravo sẽ muốn biến lợi thế sân nhà cùng ưu thế đối đầu thành nền tảng để nhập cuộc chủ động. Ở chiều ngược lại, Shkendija cần duy trì sự tập trung và tìm cách phá vỡ thế cân bằng thay vì để đối thủ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Bravo có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiến thắng trong lần gặp gần nhất và lợi thế sân nhà. Dù vậy, việc thiếu dữ liệu về phong độ, lực lượng và thành tích tại giải khiến mọi đánh giá sâu hơn cần được giữ ở mức thận trọng.

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những thời điểm then chốt. Bravo có điểm tựa ban đầu, nhưng Shkendija vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó lường nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội xuất hiện.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Bravo · 1 thắng0 hòaShkendija · 0 thắng
24/07/2026
Bravo
2 - 1
Shkendija
BRA
Bravo
5 trận gần nhất
TTBBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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