Brazil 1-1 Morocco: Vinicius Junior tỏa sáng gỡ hòa trong hiệp một kịch tính tại World Cup 2026 Dẫn trước nhờ công Ismael Saibari nhưng Morocco không thể bảo toàn lợi thế khi Vinicius Junior kịp thời lên tiếng, đưa trận đấu về vạch xuất phát sau 45 phút đầu.

Trận đấu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa Brazil và Morocco trên sân vận động MetLife đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Dù được đánh giá cao hơn với vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đại diện Bắc Phi. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 1-1, phản ánh đúng cục diện đôi công hấp dẫn.

Sự sắc sảo của Morocco và cú sốc sớm

Bất chấp việc Brazil kiểm soát bóng chủ động hơn trong giai đoạn khởi đầu, Morocco mới là đội tạo ra đột biến trước nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Phút 21, từ một tình huống tấn công trung lộ xé toang hàng phòng ngự Selecao, Brahim Diaz tung đường chọc khe tinh tế để Ismael Saibari thoát xuống đối mặt với Alisson Becker. Ngôi sao mang áo số 11 bình tĩnh thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật, mở tỷ số cho trận đấu.

Ismael Saibari mở tỷ số cho tuyển Morocco.

Vinicius Junior đưa trận đấu về vạch xuất phát

Bàn thua bất ngờ buộc Brazil phải gia tăng cường độ tấn công. Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ hai biên, thành quả đã đến với đại diện Nam Mỹ ở phút 31. Sau pha phối hợp ăn ý với Bruno Guimaraes bên hành lang cánh trái, Vinicius Junior thực hiện pha đi bóng lắt léo ngoặt vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng sở trường. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành Yassine Bounou hoàn toàn bó tay, quân bình tỷ số 1-1.

Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Brazil.

Bối cảnh lực lượng và những thử nghiệm của 'Don Carlo'

Brazil bước vào chiến dịch World Cup 2026 với những tổn thất nghiêm trọng khi siêu sao Neymar vắng mặt do chấn thương bắp chân. HLV Ancelotti đã phải thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự, đặc biệt là việc trao cơ hội cho Igor Thiago ở vị trí trung phong. Trong khi đó, hàng thủ Morocco cũng thiếu vắng chốt chặn Nayef Aguerd, khiến họ gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ chạy cánh bên phía Brazil.

Phân tích chuyên sâu hiệp một

Về mặt thống kê, Brazil vẫn giữ được bản sắc với khả năng áp đặt lối chơi, nhưng Morocco đã chứng minh tại sao họ đang đứng thứ 7 thế giới. Sự vắng mặt của Neymar làm giảm đi tính đột biến trong các pha xử lý cuối cùng của Selecao, buộc Vinicius Junior phải gánh vác nhiều hơn trọng trách sáng tạo. Ngược lại, Morocco khai thác triệt để các khoảng trống mà hậu vệ Douglas Santos để lại khi dâng cao tấn công.

Thông số hiệp 1 Brazil Morocco Bàn thắng 1 1 Dứt điểm trúng đích 2 2 Phạt góc 3 1

Trước khi hiệp một khép lại, Lucas Paqueta suýt chút nữa đã tạo nên siêu phẩm dứt điểm ngẫu hứng ở phút 45+2, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Bounou đã giữ vững tỷ số hòa. Với thế trận mở và tinh thần quyết tâm từ cả hai phía, hiệp hai hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ khi cả Brazil và Morocco đều khao khát giành trọn 3 điểm để nắm lợi thế tại bảng C.