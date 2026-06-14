Brazil 1-1 Morocco: Vinicius Junior tỏa sáng trong trận cầu rực lửa tại World Cup 2026 Tại bảng C World Cup 2026, Brazil và Morocco đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 1-1 ngay trong hiệp một với sự tỏa sáng của Vinicius Junior và Ismael Saibari.

Trận đối đầu tâm điểm tại bảng C World Cup 2026 giữa Brazil và Morocco trên sân vận động MetLife đã diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trong bối cảnh cả hai đội đều thiếu vắng những trụ cột quan trọng, sự kịch tính được đẩy lên cao trào bởi những pha hãm thành liên tiếp từ dàn sao của cả hai châu lục.

Đội hình ra sân của hai đội.

Bản lĩnh của Morocco và sự đáp trả từ Selecao

Dù lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện Nam Mỹ, Morocco đã chứng minh tại sao họ đang đứng vị trí thứ 7 thế giới. Phút 21, từ một tình huống tấn công trung lộ sắc nét, Brahim Diaz thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Brazil. Ismael Saibari thoát xuống đối mặt và dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành Alisson Becker, mở tỷ số cho đại diện châu Phi.

Ismael Saibari mở tỷ số cho tuyển Morocco.

Bị dẫn bàn, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti gia tăng áp lực khủng khiếp. Phút 31, nỗ lực của "Selecao" được đền đáp. Sau pha phối hợp ăn ý với Bruno Guimaraes bên hành lang trái, Vinicius Junior thực hiện pha đi bóng sở trường vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 trong sự bùng nổ của khán đài MetLife.

Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Brazil.

Yassine Bounou – Chốt chặn vững chắc của Morocco

Sau bàn gỡ, Brazil liên tục tạo ra các cơ hội ngon ăn. Phút 45+2, Lucas Paqueta suýt chút nữa đã tạo nên một siêu phẩm ngả người dứt điểm nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou. Bước sang hiệp hai, Bounou tiếp tục từ chối cú dứt điểm cận thành của Igor Thiago ở phút 51, giữ vững tỷ số hòa cho Morocco.

Thống kê hiệp 1 đáng chú ý

Thông số Brazil Morocco Tỷ số 1 1 Số cú sút 5 3 Cứu thua (Thủ môn) 0 3 Phút ghi bàn 31' (Vinicius) 21' (Saibari)

Thử thách lực lượng cho cả hai huấn luyện viên

Cả Brazil và Morocco đều bước vào trận đấu này với những tổn thất nghiêm trọng. Brazil thiếu vắng Neymar do chấn thương bắp chân, buộc HLV Ancelotti phải thử nghiệm nhân sự ở hàng thủ. Trong khi đó, Morocco cũng mất đi trung vệ trụ cột Nayef Aguerd và cầu thủ chạy cánh Abde Ezzalzouli.

Dù Brazil chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội, Morocco vẫn cho thấy họ là đối thủ cực kỳ khó chịu với lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh dựa trên sự lắt léo của Brahim Diaz. Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện căng thẳng và đẳng cấp của hai đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay.