Brazil 1-2 Na Uy: Na Uy giành chiến thắng Brazil và Na Uy chạm trán trong trận đấu loại trực tiếp đầy cân não tại vòng 1/8 World Cup, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể chấm dứt hành trình của cả hai đội.

Brazil 1 - 2 Na Uy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brazil tiếp đón Na Uy.

13' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 30% - 70% Na Uy, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 0.

14' Hỏng phạt đền Phút 14': Bruno Guimaraes (Brazil) sút hỏng phạt đền.

25' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 28% - 72% Na Uy, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 30% - 70% Na Uy, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Na Uy): O. Bobb vào sân thay A. Sorloth.

46' Thay người Phút 46' (Na Uy): A. Schjelderup vào sân thay A. Nusa.

49' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 35% - 65% Na Uy, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Brazil): Endrick vào sân thay M. Cunha.

61' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 34% - 66% Na Uy, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Na Uy): F. Aursnes vào sân thay J. Ryerson.

67' Thay người Phút 67' (Brazil): Neymar vào sân thay G. Martinelli.

67' Thay người Phút 67' (Brazil): Danilo Santos vào sân thay Rayan.

73' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 32% - 68% Na Uy, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Brazil): Ederson vào sân thay Bruno Guimaraes.

79' BÀN THẮNG! Na Uy (0-1) Phút 79': E. Haaland (Na Uy) lập công (kiến tạo: A. Schjelderup). Tỷ số: 0 - 1.

85' Na Uy ép sân Cầm bóng: Brazil 31% - 69% Na Uy, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 3.

90' BÀN THẮNG! Na Uy (0-2) Phút 90': E. Haaland (Na Uy) lập công (kiến tạo: A. Schjelderup). Tỷ số: 0 - 2.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Na Uy): L. Ostigard vào sân thay D. Wolfe.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Neymar (Brazil) nhận thẻ vàng (Tripping).

90+10' BÀN THẮNG! Brazil (1-2) Phút 90+10': Neymar (Brazil) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Brazil 1-2 Na Uy Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 05:04 06/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:30 06/07/2026

Đội hình chính thức

Brazil

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Carlo Ancelotti

Đội hình xuất phát:

1. Alisson (G)

13. Danilo (D)

4. Marquinhos (D)

3. Gabriel Magalhães (D)

16. Douglas Santos (D)

26. Rayan (M)

8. Bruno Guimarães (M)

5. Casemiro (M)

22. Gabriel Martinelli (M)

9. Matheus Cunha (F)

7. Vinícius Júnior (F)

Dự bị:

12. Weverton

23. Ederson

6. Alex Sandro

14. Bremer

15. Léo Pereira

24. Roger Ibañez

2. Éderson

17. Fabinho

18. Danilo Santos

11. Raphinha

21. Luiz Henrique

10. Neymar

19. Endrick

25. Igor Thiago

Na Uy

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

1. Ørjan Nyland (G)

26. Julian Ryerson (D)

3. Kristoffer Ajer (D)

17. Torbjørn Heggem (D)

5. David Møller Wolfe (D)

10. Martin Ødegaard (M)

8. Sander Berge (M)

6. Patrick Berg (M)

7. Alexander Sørloth (F)

9. Erling Haaland (F)

20. Antonio Nusa (F)

Dự bị:

12. Sander Tangvik

13. Egil Selvik

4. Leo Østigård

15. Fredrik André Bjørkan

24. Sondre Langås

25. Henrik Sælebakke Falchener

2. Morten Thorsby

14. Fredrik Aursnes

18. Kristian Thorstvedt

19. Thelo Aasgaard

21. Andreas Schjelderup

22. Oscar Bobb

23. Jens Petter Hauge

11. Jørgen Strand Larsen

Brazil và Na Uy sẽ đối đầu trong trận đấu vòng 1/8 World Cup, diễn ra lúc 3h00 ngày 6/7/2026 trên sân trung lập MetLife Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có một kết quả duy nhất được chấp nhận: chiến thắng để đi tiếp, còn thất bại sẽ khép lại toàn bộ hành trình tại giải đấu.

Phong độ hai đội trước trận knock-out

Brazil bước vào trận đấu này với chuỗi phong độ khá ấn tượng khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, chỉ để mất điểm ở một trận hòa. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng Nam Mỹ đang duy trì được sự ổn định cần thiết ở giai đoạn quyết định của giải đấu.

Trong khi đó, Na Uy cũng không hề kém cạnh khi có tới 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, chỉ để thua đúng một trận. Phong độ này cho thấy đại diện Bắc Âu đang có sự tự tin và bản lĩnh nhất định trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, nơi một kết quả hòa hay thất bại vẫn có thể được bù đắp ở những lượt trận sau, vòng 1/8 không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Cả Brazil lẫn Na Uy đều hiểu rõ rằng chỉ có chiến thắng mới mang lại tấm vé đi tiếp, còn mọi kịch bản khác đồng nghĩa với việc phải xách vali về nước.

Áp lực tâm lý này thường khiến các đội bóng chơi thận trọng hơn trong những phút đầu, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ trước khi tìm kiếm cơ hội ở những thời điểm quyết định. Với cả hai đội đang có phong độ tốt, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với cường độ cao và tính toan tính chiến thuật rõ nét từ cả hai phía.

Nhận định chiến thuật

Với việc trận đấu diễn ra trên sân trung lập, cả hai đội đều không có lợi thế về mặt địa lý hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả nhà. Điều này đồng nghĩa với việc yếu tố quyết định sẽ nằm ở chất lượng chuyên môn, sự chuẩn bị chiến thuật và bản lĩnh tâm lý của từng đội trong thời khắc quan trọng.

Brazil, với chuỗi phong độ thắng 3 hòa 1 gần đây, nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tinh thần chủ động, tìm cách áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Ngược lại, Na Uy với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt, và hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt các tình huống phản công hoặc cố định.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai tập thể đang có phong độ tương đối tích cực, hứa hẹn mang đến một trận cầu căng thẳng và khó lường ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của vòng knock-out.

Phong độ gần đây của Brazil

30/06/2026: Brazil 2-1 Nhật Bản (Thắng)

25/06/2026: Scotland 0-3 Brazil (Thắng)

20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thắng)

Phong độ gần đây của Na Uy

01/07/2026: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Brazil 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Brazil

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Na Uy

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Brazil

Raphinha: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Lucas Paquetá: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Norway: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Brazil

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Brazil thắng: 35%

Hòa: 35%

Na Uy thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Brazil: -2.5 bàn

Na Uy: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Brazil or draw