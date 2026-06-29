Brazil 2-1 Nhật Bản: Brazil giành chiến thắng
Brazil đang nắm giữ ngôi đầu bảng với phong độ ổn định trước khi chạm trán Nhật Bản tại NRG Stadium. Trận đấu hứa hẹn kịch tính khi cả hai đội đều đang duy trì mạch bất bại trong những lượt trận gần đây.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brazil tiếp đón Nhật Bản.
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': K. Sano (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 14'Thẻ vàng
Phút 14': Casemiro (Brazil) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 29'BÀN THẮNG! Nhật Bản (0-1)
Phút 29': K. Sano (Nhật Bản) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': D. Kamada (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Holding).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Brazil): Endrick vào sân thay Lucas Paqueta.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Danilo (Brazil) nhận thẻ vàng (Elbowing).
- 56'BÀN THẮNG! Brazil (1-1)
Phút 56': Casemiro (Brazil) lập công (kiến tạo: Gabriel). Tỷ số: 1 - 1.
- 66'Thay người
Phút 66' (Brazil): G. Martinelli vào sân thay M. Cunha.
- 66'Thay người
Phút 66' (Nhật Bản): Y. Sugawara vào sân thay R. Doan.
- 66'Thay người
Phút 66' (Nhật Bản): J. Suzuki vào sân thay K. Nakamura.
- 78'Thay người
Phút 78' (Nhật Bản): A. Tanaka vào sân thay D. Kamada.
- 78'Thay người
Phút 78' (Nhật Bản): S. Machino vào sân thay J. Ito.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': J. Suzuki (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Brazil): Fabinho vào sân thay Casemiro.
- 90+5'BÀN THẮNG! Brazil (2-1)
Phút 90+5': G. Martinelli (Brazil) lập công (kiến tạo: Bruno Guimaraes). Tỷ số: 2 - 1.
- 90+7'Thay người
Phút 90+7' (Nhật Bản): K. Ogawa vào sân thay D. Maeda.
- 90+8'Thay người
Phút 90+8' (Brazil): Danilo Santos vào sân thay Bruno Guimaraes.
- KTKết thúc: Brazil 2-1 Nhật Bản
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 02:06 30/06/2026
00:00 ngày 30/06/2026 - World Cup
Trận cầu tâm điểm giữa Brazil và Nhật Bản sẽ diễn ra tại NRG Stadium, nơi "Những vũ công Samba" đang hướng tới việc khẳng định sức mạnh tuyệt đối. Với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hiện tại, Brazil không chỉ sở hữu lợi thế về điểm số mà còn cả sự tự tin cao độ trước đại diện đến từ châu Á.
Phong độ và vị thế của Brazil
Brazil đang thể hiện một bộ mặt vô cùng ổn định tại giải đấu năm nay. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 7 điểm trong tay, họ đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng, minh chứng cho sự hiệu quả trong lối chơi và khả năng kiểm soát áp lực tuyệt vời.
Sự lỳ lợm của Nhật Bản
Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện từ xứ sở mặt trời mọc cũng đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa trong 3 lần ra sân gần nhất. Lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường là vũ khí giúp Nhật Bản hy vọng tạo nên bất ngờ trước gã khổng lồ của bóng đá thế giới.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Selecao
Nhìn vào quá khứ, Brazil đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Brazil đã giành chiến thắng tới 3 trận, trong khi Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn tiềm ẩn những biến số khó lường, nhất là khi Nhật Bản đang có phong độ ổn định.
Nhận định chiến thuật
Với dàn ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ, Brazil được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Nhật Bản với sự lỳ lợm đã thể hiện (thắng 1, hòa 2 trong 3 trận gần đây) chắc chắn sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ để chờ đợi cơ hội phản công. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Brazil trong việc xuyên phá những khối đội hình thấp và kỷ luật.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 14/10/2025: Nhật Bản 3 - 2 Brazil
- 06/06/2022: Nhật Bản 0 - 1 Brazil
- 10/11/2017: Nhật Bản 1 - 3 Brazil
- 16/06/2013: Brazil 3 - 0 Nhật Bản
Phong độ gần đây của Brazil
- 25/06/2026: Scotland 0-3 Brazil (Thắng)
- 20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thắng)
- 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
- 07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thắng)
- 01/06/2026: Brazil 6-2 Panama (Thắng)
Phong độ gần đây của Nhật Bản
- 26/06/2026: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (Hòa)
- 21/06/2026: Tunisia 0-4 Nhật Bản (Thắng)
- 15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)
- 31/05/2026: Nhật Bản 1-0 Iceland (Thắng)
- 01/04/2026: Anh 0-1 Nhật Bản (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Brazil
|1
|7
|WWD
Phong độ và thống kê đội
Brazil (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)
Nhật Bản (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (1 sân khách)
- Hòa: 2 (1 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Brazil
- Raphinha: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)
Japan: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Brazil
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Brazil or draw
Cập nhật đội hình lúc 23:21 29/06/2026
Đội hình chính thức
Brazil
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Carlo Ancelotti
Đội hình xuất phát:
- 1. Alisson (G)
- 13. Danilo (D)
- 4. Marquinhos (D)
- 3. Gabriel Magalhães (D)
- 16. Douglas Santos (D)
- 8. Bruno Guimarães (M)
- 5. Casemiro (M)
- 20. Lucas Paquetá (M)
- 26. Rayan (F)
- 9. Matheus Cunha (F)
- 7. Vinícius Júnior (F)
Dự bị:
- 23. Ederson
- 12. Weverton
- 6. Alex Sandro
- 14. Bremer
- 15. Léo Pereira
- 24. Roger Ibañez
- 2. Éderson
- 17. Fabinho
- 21. Luiz Henrique
- 18. Danilo Santos
- 19. Endrick
- 22. Gabriel Martinelli
- 25. Igor Thiago
- 10. Neymar
Nhật Bản
Sơ đồ: 3-4-2-1
HLV: Hajime Moriyasu
Đội hình xuất phát:
- 1. Zion Suzuki (G)
- 22. Takehiro Tomiyasu (D)
- 3. Shogo Taniguchi (D)
- 21. Hiroki Itō (D)
- 10. Ritsu Doan (M)
- 24. Kaishu Sano (M)
- 15. Daichi Kamada (M)
- 13. Keito Nakamura (M)
- 14. Junya Ito (F)
- 11. Daizen Maeda (F)
- 18. Ayase Ueda (F)
Dự bị:
- 12. Keisuke Osako
- 23. Tomoki Hayakawa
- 2. Yukinari Sugawara
- 4. Ko Itakura
- 5. Yuto Nagatomo
- 16. Tsuyoshi Watanabe
- 20. Ayumu Seko
- 25. Junnosuke Suzuki
- 7. Ao Tanaka
- 17. Yuito Suzuki
- 8. Takefusa Kubo
- 6. Shuto Machino
- 19. Koki Ogawa
- 26. Kento Shiogai
- 9. Keisuke Goto