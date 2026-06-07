Brazil bị loại khỏi World Cup 2026: Khi những vũ công Samba gục ngã trước Na Uy Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội đánh dấu kỳ World Cup tệ nhất của Brazil sau 36 năm. Vinicius Junior, Endrick và Bruno Guimaraes trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Giấc mơ về "ngôi sao thứ sáu" của bóng đá Brazil đã tan vỡ một cách cay đắng trên sân MetLife. Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ là một kết quả thua cuộc thông thường, mà nó còn phơi bày sự bế tắc về mặt chiến thuật và sự sa sút phong độ của những niềm hy vọng lớn nhất bên phía Selecao.

Vinicius Junior là một trong ba ngôi sao Brazil bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu. Ảnh: Reuters.

Cơn ác mộng từ Erling Haaland và cái dớp châu Âu

Trận đấu sớm được định đoạt bởi sự bùng nổ của Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Man City chỉ cần đúng 10 phút để khiến hệ thống phòng ngự của Brazil chao đảo với cú đúp bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Na Uy. Sự hiệu quả đến tàn nhẫn của Haaland đối lập hoàn toàn với sự lúng túng của các hậu vệ Brazil.

Theo thống kê từ truyền thông quốc tế, đây là lần thứ sáu Brazil bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi để thua một đại diện đến từ châu Âu. Thất bại này cũng xác lập cột mốc buồn khi đây là kỳ World Cup tệ nhất của đội bóng xứ Samba kể từ năm 1990.

Globoesporte nhấn mạnh đây là kỳ World Cup tệ nhất của Brazil kể từ năm 1990.

Sự sa sút của những ngôi sao hàng đầu

Tờ Globoesporte và nhiều hãng tin lớn tại Brazil đã không ngần ngại "vạch tội" ba cái tên: Vinicius Junior, Endrick và Bruno Guimaraes. Vinicius, người được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công, đã có một ngày thi đấu dưới sức. Dù sở hữu một vài tình huống xử lý kỹ thuật, ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn mất kết nối với các đồng đội và không thể tạo ra đột biến trong những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Bruno Guimaraes vô tình trở thành tâm điểm với cú sút phạt đền hỏng ăn ở đầu trận. Anh là cầu thủ Brazil đầu tiên sút hỏng penalty tại một kỳ World Cup kể từ năm 1986. Sai lầm này được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng khiến Selecao đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Tiền đạo trẻ Endrick bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Vinicius. Ảnh: Reuters.

Nỗi thất vọng còn kéo dài đến tài năng trẻ Endrick. Tiền đạo này đã bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ môn Orjan Nyland sau đường chuyền dọn cỗ của Vinicius. Pha dứt điểm thiếu chính xác của Endrick đã tước đi cơ hội rút ngắn cách biệt và lật ngược thế cờ của Brazil khi trận đấu đang ở giai đoạn căng thẳng.

Dấu hỏi về năng lực cầm quân của Carlo Ancelotti

Bên cạnh các cá nhân, HLV Carlo Ancelotti cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Chiến lược gia người Italy bị cho là thiếu các phương án tấn công đa dạng khi đội nhà rơi vào thế bám đuổi. Những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật trong hiệp hai không mang lại hiệu quả, khiến Brazil càng đá càng bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Na Uy.

Tờ Folha de S.Paulo giật tít: "Giấc mơ về ngôi sao thứ sáu khép lại", trong khi tạp chí Placar thẳng thừng nhận định: "Brazil lại thất bại". Sau giải đấu này, dư luận Brazil đang kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện từ thượng tầng đến băng ghế huấn luyện để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Brazil Na Uy Tỷ số 1 2 Bàn thắng 1 (Penalty) Erling Haaland (Cú đúp) Phạt đền 1 thành công, 1 thất bại 0 Kết quả Bị loại Vào tứ kết

Trận thua trước Na Uy không chỉ là một kết quả thể thao, nó là hồi chuông cảnh báo cho bóng đá Brazil. Khi những ngôi sao triệu đô không thể tỏa sáng đúng lúc và hệ thống chiến thuật trở nên xơ cứng, việc dừng bước sớm tại World Cup là hệ quả tất yếu cho một nền bóng đá đang thiếu đi sự đột phá.