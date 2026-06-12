Brazil chạm trán Morocco tại World Cup 2026: Kỷ nguyên Carlo Ancelotti đối mặt thử thách không Neymar Đội tuyển Brazil bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 tại New Jersey với bài toán nhân sự hóc búa. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Selecao phải tìm cách vượt qua một Morocco đầy biến động nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm.

Vào lúc 05h00 ngày 14/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Brazil sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng lần thứ sáu bằng cuộc đối đầu với Morocco tại bảng C World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động MetLife tại New Jersey, đánh dấu sự ra mắt của chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti trong một giải đấu chính thức cùng đội bóng xứ Samba.

Brazil sẽ chạm trán Morocco ở lượt trận đầu tiên của Selecao tại World Cup.

Diện mạo mới của Selecao và biến động từ Morocco

Brazil bước vào giải đấu năm nay với một tâm thế mới mẻ. Dù trải qua giai đoạn vòng loại Nam Mỹ đầy nhọc nhằn khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, sự xuất hiện của Carlo Ancelotti đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội bóng. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Croatia, Panama và Ai Cập với tổng cộng 11 bàn thắng là minh chứng cho sự vận hành trơn tru của hàng công trước thềm giải đấu lớn.

Ngược lại, Morocco dù vẫn duy trì vị thế của một thế lực mới nổi sau kỳ tích tại Qatar 4 năm trước, lại đang đối mặt với sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện. Việc HLV Walid Regragui bất ngờ từ chức ngay sát ngày khởi tranh và được thay thế bởi Mohamed Ouahbi đã để lại nhiều nghi ngại về tính ổn định trong lối chơi của "Sư tử Atlas", bất chấp thành tích ấn tượng thắng 33 trên 45 trận gần nhất.

Tình hình lực lượng: Bài toán thiếu vắng ngôi sao

Cả hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân này. Bên phía Brazil, sự vắng mặt của Neymar do chấn thương bắp chân là một tổn thất nặng nề về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Ngoài ra, hậu vệ phải Wesley cũng không thể góp mặt, buộc HLV Ancelotti phải cân nhắc các phương án thử nghiệm nhân sự, bao gồm cả việc kéo Ederson về trám vào hành lang cánh phải.

Morocco cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi thiếu vắng trung vệ trụ cột Nayef Aguerd và cầu thủ chạy cánh Abde Ezzalzouli. Với việc khả năng ra sân của Noussair Mazraoui còn bỏ ngỏ, hàng thủ vốn đã thiếu kinh nghiệm của đại diện châu Phi dự kiến sẽ phải chịu áp lực cực lớn trước những mũi khoan lợi hại từ đối thủ.

Bài toán nhân sự chờ huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Phân tích chiến thuật và các điểm nóng trên sân

Dưới bàn tay của "Don Carlo", Brazil dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1 thực dụng hơn nhưng vẫn đầy bùng nổ ở hai cánh. Cặp tiền vệ trung tâm Casemiro và Bruno Guimaraes sẽ là bệ phóng vững chắc, cho phép bộ ba Raphinha, Paqueta và đặc biệt là Vinicius Junior tự do sáng tạo. Khi Neymar vắng mặt, Vinicius Junior chính là niềm hy vọng lớn nhất với khả năng xuyên phá và tốc độ xé gió.

Điểm nóng đáng chú ý nhất sẽ là hành lang cánh, nơi Achraf Hakimi đối đầu trực tiếp với Vinicius Junior. Đây là cuộc chiến giữa hai ngôi sao đẳng cấp thế giới, nơi tốc độ và kỹ thuật cá nhân có thể quyết định kết cục của cả trận đấu. Bên phía Morocco, Brahim Diaz với phong độ cao (14 bàn sau 26 trận quốc tế) sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Thông tin thống kê đáng chú ý

Brazil thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất với Morocco.

Tại World Cup, Brazil thắng 7 trên 8 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi.

Morocco từng gây sốc khi đánh bại Brazil 2-1 trong trận giao hữu vào tháng 3/2023.

Đội hình dự kiến

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Morocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss.

Nhận định trận đấu

Dù Morocco hiện xếp thứ 7 thế giới và sở hữu dàn cầu thủ tài năng, nhưng đẳng cấp của nhà vô địch thế giới 5 lần cùng sự già rơ của HLV Ancelotti vẫn giúp Brazil được đánh giá cao hơn. Những kẽ hở ở hàng phòng ngự do thiếu vắng trụ cột của Morocco sẽ là cơ hội để các chân sút Selecao khai thác. Một chiến thắng cách biệt cho đại diện Nam Mỹ là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán.

Dự đoán kết quả: Brazil 3-1 Morocco