Brazil đại chiến Nhật Bản: Lộ diện 19 anh hào vào vòng 1/16 World Cup 2026 Vòng bảng World Cup 2026 dần ngã ngũ với 19 đội tuyển giành vé đi tiếp. Tâm điểm đổ dồn vào 4 cặp đấu sớm, nơi Brazil chạm trán Nhật Bản và Hà Lan đối đầu Morocco.

Vòng bảng World Cup 2026 đang chứng kiến những kịch bản khó lường khi cục diện của 6 trên 12 bảng đấu đã chính thức ngã ngũ. Sau những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, giải đấu đã xác định được 19 cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng knock-out (vòng 32 đội), đồng thời hình thành nên những cặp đấu đầy duyên nợ.

Tâm điểm Brazil và "hiện tượng" Nhật Bản

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản được đánh giá là màn thư hùng đáng xem nhất tại vòng 1/16 tính đến thời điểm hiện tại. Selecao đang trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa dựa trên nguồn cảm hứng mang tên Vinicius Junior. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã khẳng định đẳng cấp thế giới với 4 pha lập công, trực tiếp đưa Brazil trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Brazil chạm trán Nhật Bản là cặp đấu được mong chờ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Tuy nhiên, đối thủ của họ không hề dễ chơi. Nhật Bản đang duy trì mạch bất bại đầy ấn tượng tại giải đấu năm nay. Lối đá kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh đã giúp "Samurai Xanh" cầm chân cả Hà Lan lẫn Thụy Điển, đồng thời hủy diệt Tunisia 4 bàn không gỡ. Đây chắc chắn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho hàng công của Brazil.

Thử thách cho các đội chủ nhà

Hai trong ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ và Canada cũng đã xác định được đối thủ tại vòng loại trực tiếp. Canada, sau khi cán đích ở vị trí nhì bảng B, sẽ đối đầu với Nam Phi. Dù đại diện châu Phi vừa có chiến thắng kịch tính trước Hàn Quốc, giới chuyên môn vẫn đánh giá Canada nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều và lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, tuyển Mỹ của HLV Mauricio Pochettino lại mang đến ít nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối vòng bảng cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ cờ hoa. Đối thủ của họ ở vòng tới là Bosnia & Herzegovina – một đội bóng châu Âu có lối chơi thực dụng và không thiếu những cá nhân có khả năng gây đột biến.

Cơn lốc màu Da cam đối đầu Sư tử Atlas

Cặp đấu thứ tư đã được xác định là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Morocco. Hà Lan đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của hàng công khi ghi tới 8 bàn thắng chỉ trong 2 trận đấu với Thụy Điển và Tunisia. Sự thanh thoát trong cách vận hành chiến thuật giúp đoàn quân áo cam trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất giải.

Tuyển Hà Lan sẽ chạm trách một thử thách khó nhằn mang tên Morocco.

Ngược lại, Morocco tiếp tục sắm vai "kẻ ngáng đường" vĩ đại khi bất bại ở bảng đấu có sự góp mặt của Brazil. Khả năng phòng ngự lùi sâu và tinh thần chiến đấu quả cảm của Morocco hứa hẹn sẽ tạo ra một bức tường thép trước các chân sút Hà Lan.

Tính đến thời điểm này, danh sách 19 đội đi tiếp bao gồm: Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Morocco, Australia, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. 13 suất còn lại sẽ được định đoạt sau khi các bảng từ G đến L kết thúc thi đấu vào cuối tuần này.