Brazil đánh bại Ai Cập 2-1: Endrick và Bruno Guimaraes rực sáng tại Huntington Bank Field Bruno Guimaraes mở tỷ số sớm trước khi tài năng trẻ Endrick ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil trước Ai Cập trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Trận giao hữu quốc tế giữa Brazil và Ai Cập tại Huntington Bank Field đã mang đến một kịch bản đầy kịch tính, nơi những sai lầm cá nhân sơ đẳng đan xen với những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao. Dù thiếu vắng thủ lĩnh Mohamed Salah trong đội hình xuất phát, Ai Cập vẫn nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ hùng mạnh đến từ Nam Mỹ.

Hiệp một: Đại tiệc của những sai lầm hàng thủ

Trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu tiên khi hàng phòng ngự hai đội liên tục tặng "quà" cho đối phương. Phút thứ 7, tiền vệ Mohanad Lasheen bên phía Ai Cập có tình huống xử lý bóng rườm rà ngay trước vòng cấm. Bruno Guimaraes lập tức áp sát cướp bóng và dứt điểm quyết đoán, đưa Selecao vượt lên dẫn trước.

Bruno Guimaraes tận dụng sai lầm của đối phương để mở tỷ số cho Brazil.

Tuy nhiên, lợi thế của Brazil không duy trì được lâu. Phút 11, trung vệ đội trưởng Marquinhos mắc sai lầm khó tin với đường chuyền về quá nhẹ. Mostafa Zico chớp thời cơ cực nhanh, đánh bại thủ thành Alisson Becker để san bằng tỷ số 1-1.

Mostafa Zico ghi bàn gỡ hòa cho Ai Cập sau sai lầm của Marquinhos.

Brazil chịu tổn thất nhân sự ở phút 17 khi hậu vệ Wesley dính chấn thương, buộc HLV Carlo Ancelotti phải đưa lão tướng Danilo vào sân. Khoảng thời gian sau đó là màn trình diễn chói sáng của thủ môn Mostafa Shobeir bên phía Ai Cập khi anh liên tục từ chối các pha dứt điểm hiểm hóc từ Vinicius Junior và Raphinha.

Dấu ấn Endrick và nỗ lực của Mohamed Salah

Bước sang hiệp hai, cả hai đội thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Endrick bên phía Brazil và siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 52, từ pha đi bóng lắt léo và kiến tạo thuận lợi của Raphinha, Endrick có mặt đúng lúc dứt điểm tung nóc lưới đối phương, tái lập thế dẫn bàn cho Brazil.

Tài năng trẻ Endrick ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Brazil.

Dù Ai Cập nỗ lực đẩy cao đội hình với sự biến hóa của Salah, hàng thủ Brazil đã đứng vững trong những phút còn lại. Thủ thành Shobeir tiếp tục có một hiệp đấu xuất thần khi cản phá thành công cú sút của Gabriel Martinelli ở phút 87, ngăn không cho cách biệt được nới rộng.

Thống kê trận đấu Brazil vs Ai Cập

Thông số Brazil Ai Cập Tỷ số 2 1 Ghi bàn Bruno Guimaraes (7'), Endrick (52') Mostafa Zico (11') Thủ môn cứu thua Alisson Becker (2) Mostafa Shobeir (6) Thay người tiêu biểu Endrick, Danilo Mohamed Salah

Chiến thắng 2-1 là kết quả vừa đủ để thầy trò HLV Carlo Ancelotti hài lòng, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục ở hàng phòng ngự. Đối với Ai Cập, màn trình diễn kiên cường tại Huntington Bank Field là lời khẳng định họ đã sẵn sàng cho chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.