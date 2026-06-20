Brazil đánh bại Haiti 3-0: Thiết lập kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup Với cú đúp của Matheus Cunha và bàn thắng của Vinicius, Brazil hạ Haiti 3-0 tại Philadelphia, chính thức vượt qua Đức để lập kỷ lục ghi bàn mới tại World Cup.

Chiến thắng 3-0 trước Haiti tại Philadelphia Stadium không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Brazil mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử. Với các bàn thắng của Matheus Cunha và Vinicius Junior, "Selecao" đã chính thức vượt qua đội tuyển Đức để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Brazil giành chiến thắng thuyết phục trước Haiti.

Lời giải cho bài toán hàng công của Carlo Ancelotti

Sau những hoài nghi từ trận ra quân, HLV Carlo Ancelotti đã thực hiện thay đổi mang tính bước ngoặt khi để Matheus Cunha đá chính thay cho Igor Thiago. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United ngay lập tức chứng minh giá trị bằng sự cơ động và cái duyên ghi bàn tuyệt vời.

Phút thứ 23, Cunha mở tỷ số sau một tình huống nỗ lực cản phá của hậu vệ Haiti đưa bóng đập người anh đi vào lưới. Dù có phần may mắn, bàn thắng này đã giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên các vũ công Samba. Chỉ 13 phút sau, Cunha hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm uy lực ở góc hẹp, khẳng định vị thế trụ cột trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Ancelotti đang xây dựng.

Vinicius Junior và đẳng cấp của ngôi sao số một

Bên cạnh Cunha, Vinicius Junior tiếp tục cho thấy tại sao anh là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Brazil. Sau khi nổ súng vào lưới Morocco, ngôi sao của Real Madrid lại có một màn trình diễn thượng hạng với một bàn thắng và một kiến tạo đẳng cấp.

Sự ăn ý giữa Vinicius và Lucas Paqueta được thể hiện rõ nét trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 vào cuối hiệp một. Từ đường chuyền xuyên phá của Paqueta, Vinicius băng xuống dứt điểm tinh tế, khép lại hiệp đấu đầu tiên hoàn hảo. Phong độ ổn định của chân sút này chính là điểm tựa vững chắc để Brazil mơ về ngôi vương tại World Cup 2026.

Kỷ lục 241 bàn thắng: Brazil vượt mặt người Đức

Dấu ấn lớn nhất của trận đấu chính là khoảnh khắc Brazil chính thức vượt qua đội tuyển Đức trên bảng xếp hạng những quốc gia ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Với 3 pha lập công vào lưới Haiti, tổng số bàn thắng của "Selecao" tại đấu trường này đã đạt con số 241, vượt qua cột mốc 239 của người Đức.

Brazil là đội ghi bàn nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Đây cũng là trận đấu thứ 41 trong lịch sử World Cup mà Brazil ghi được từ 3 bàn trở lên. Con số này không chỉ là một thống kê khô khan, mà là minh chứng cho DNA tấn công rực lửa đã được kế thừa qua nhiều thế hệ cầu thủ xứ Samba. Việc thiết lập kỷ lục ngay tại Philadelphia Stadium đã biến chiến thắng này trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng.

Sức trẻ từ Endrick và sự cân bằng chiến thuật

Trận đấu còn chứng kiến màn ra mắt đầy hứa hẹn của tài năng 19 tuổi Endrick. Vào sân thay cho Cunha ở phút 64, Endrick ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn bằng lối chơi tự tin và khả năng chọn vị trí thông minh. Dù bàn thắng ở phút 78 bị từ chối do lỗi việt vị, nhưng tiềm năng của anh là điều không thể phủ nhận.

Đáng chú ý, Brazil không chỉ mạnh ở tấn công mà còn cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khâu phòng ngự. Cặp tiền vệ Bruno Guimaraes và Casemiro đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, hạn chế tối đa các đợt phản công của Haiti. Thống kê cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Haiti chỉ là 0.25, so với 1.50 của Brazil.

Sự xuất sắc của Alisson Becker với pha cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi ở phút 63 đã đảm bảo một trận giữ sạch lưới quan trọng. Chiến thắng toàn diện này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Brazil lấy lại niềm tin tuyệt đối từ người hâm mộ, sẵn sàng cho trận quyết đấu ngôi đầu bảng với Scotland tại Miami.