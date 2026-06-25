Brazil đè bẹp Scotland 3-0: Vinicius rực sáng, Selecao khẳng định vị thế tại World Cup 2026 Cú đúp đẳng cấp của Vinicius Junior và pha lập công của Matheus Cunha đã giúp Brazil dễ dàng vượt qua Scotland với tỷ số 3-0, chính thức ghi tên vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng C.

Trên thảm cỏ rực rỡ của sân vận động Hard Rock tại Miami, những vũ công Samba đã thực sự nhảy múa. Trận đấu tâm điểm bảng C World Cup 2026 giữa Scotland và Brazil không chỉ là cuộc đối đầu về điểm số, mà còn là lời khẳng định về đẳng cấp vượt trội của đại diện Nam Mỹ trước sự kiên cường nhưng đầy sơ hở của đại diện châu Âu.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại Miami trước giờ bóng lăn.

Sự trừng phạt từ những sai lầm hệ thống

HLV Steve Clarke đã không giấu giếm ý đồ chơi thực dụng khi tung ra sơ đồ 5-4-1 với khối đội hình lùi rất sâu. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Scotland sớm đổ vỡ ngay từ phút thứ 7. Một thoáng chần chừ của trung vệ Scott McKenna đã tạo điều kiện cho Rayan áp sát quyết liệt. Bóng đến chân Vinicius Junior trong tư thế không người kèm, và ngôi sao của Real Madrid đã cho thấy tại sao anh là ứng viên Quả bóng vàng với pha xử lý loại bỏ cả thủ thành Angus Gunn trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Vinicius Junior tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ Scotland để mở tỷ số.

Bàn thua sớm buộc Scotland phải dâng cao đội hình, và đây cũng là lúc Brazil phô diễn khả năng kiểm soát không gian ấn tượng. Dù VAR đã từ chối một bàn thắng khác của Vinicius ở phút 22 do lỗi tranh chấp, nhưng sức ép mà Selecao tạo ra là không thể ngăn cản. Phút 45+3, từ quả treo bóng có độ xoáy cực khó của Bruno Guimaraes, Vinicius một lần nữa lên tiếng với pha đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Cú đúp của tiền đạo mang áo số 7 giúp Brazil nắm lợi thế cực lớn trước khi hiệp 1 khép lại.

Đẳng cấp Samba và khoảnh khắc của Matheus Cunha

Bước sang hiệp hai, Brazil không hề có dấu hiệu dừng lại. Phút 60, khán giả tại Miami đã được chiêm ngưỡng một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Casemiro thực hiện đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ hoàn toàn hàng tiền vệ Scotland, Bruno Guimaraes tiếp nối bằng pha xử lý tinh tế để Matheus Cunha băng xuống dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng kết tinh từ sự chính xác trong chiến thuật và ngẫu hứng trong kỹ thuật cá nhân.

Matheus Cunha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phối hợp đẳng cấp.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, HLV Carlo Ancelotti đã tung Neymar vào sân để lấy lại cảm giác bóng. Sự xuất hiện của siêu sao này khiến các khán đài bùng nổ, dù anh không trực tiếp ghi thêm bàn thắng. Scotland dù nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự thông qua những tình huống cố định của Scott McTominay nhưng đều bất thành trước sự vững chãi của bộ đôi Marquinhos và Gabriel Magalhaes.

Scott McTominay và các đồng đội đã có một ngày thi đấu đầy vất vả trước sức mạnh của Selecao.

Thông số trận đấu Scotland vs Brazil

Chỉ số Scotland Brazil Tỷ số 0 3 Sút bóng 5 14 Sút trúng đích 1 7 Kiểm soát bóng 38% 62% Phạt góc 3 6

Tầm ảnh hưởng và cục diện bảng C

Chiến thắng này giúp Brazil xây chắc ngôi đầu bảng C với 7 điểm sau 3 trận, qua đó tránh được những đối thủ mạnh ở vòng 32 đội. Với Scotland, thất bại này đẩy họ vào thế khó khi phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lối chơi của Brazil dưới thời Ancelotti đang dần đi vào quỹ đạo với sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của Casemiro và sức trẻ của Vinicius, Rayan. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, giấc mơ về chức vô địch thế giới thứ 6 hoàn toàn nằm trong tầm tay của các vũ công Samba.