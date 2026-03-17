Brazil dự báo sản lượng đậu tương kỷ lục 177,85 triệu tấn, thúc đẩy nguồn cung toàn cầu Theo dữ liệu mới nhất, Brazil dự báo sản lượng đậu tương 2025/26 đạt 177,85 triệu tấn và xuất khẩu hơn 114 triệu tấn, bất chấp các thách thức thời tiết khắc nghiệt.

Sản lượng đậu tương của Brazil niên vụ 2025/26 được dự báo sẽ thiết lập kỷ lục mới với 177,85 triệu tấn. Theo số liệu từ Reuters, con số này giảm nhẹ so với mức dự báo 177,98 triệu tấn hồi tháng 2/2026, nhưng vẫn phản ánh tiềm năng cung ứng mạnh mẽ của quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Tác động của thời tiết đến năng suất cây trồng

Trong tháng 2/2026, nông dân Brazil đã trải qua giai đoạn canh tác đầy thách thức do lượng mưa vượt mức trung bình tại khu vực miền Trung Tây và Đông Nam. Bên cạnh đó, bang Rio Grande do Sul cũng ghi nhận những diễn biến thời tiết bất thường, gây ảnh hưởng nhất định đến tiến độ sản xuất.

Brazil dự kiến sản lượng đậu tương đạt mức cao kỷ lục bất chấp các yếu tố thời tiết bất lợi.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đánh giá điều kiện thời tiết nhìn chung vẫn đang ủng hộ sự phát triển của cây trồng trên diện rộng. Sự gia tăng sản lượng này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy nguồn cung thức ăn chăn nuôi trên quy mô toàn cầu trong thời gian tới.

Triển vọng xuất khẩu và số liệu thị trường ngô

Dựa trên sản lượng dồi dào, xuất khẩu đậu tương của Brazil trong năm nay ước tính đạt 114,39 triệu tấn. Con số này tăng trưởng đáng kể so với mức dự báo 112,2 triệu tấn được đưa ra vào tháng trước, cho thấy sức cầu mạnh mẽ từ thị trường quốc tế đối với nông sản Nam Mỹ.

Đối với thị trường ngũ cốc, tổng sản lượng ngô của Brazil được dự báo đạt mức 138,27 triệu tấn, giảm nhẹ so với con số 138,45 triệu tấn trong báo cáo trước đó. Cụ thể, vụ ngô thứ hai - nguồn cung chính cho xuất khẩu - ước tính đạt 108,43 triệu tấn, thấp hơn so với mức 109,26 triệu tấn dự báo hồi tháng 2/2026.

Dưới đây là bảng tổng hợp dự báo sản lượng nông sản chính của Brazil trong niên vụ 2025/26:

| Mặt hàng | Dự báo tháng 03/2026 (Triệu tấn) | Dự báo tháng 02/2026 (Triệu tấn) | Thay đổi | Đậu tương 177,85 177,98 -0,07% Xuất khẩu đậu tương 114,39 112,20 +1,95% Tổng sản lượng ngô 138,27 138,45 -0,13% Vụ ngô thứ hai 108,43 109,26 -0,76%

Nhìn chung, dù có những điều chỉnh giảm nhẹ về sản lượng do yếu tố thời tiết cục bộ, Brazil vẫn duy trì vị thế là cường quốc nông nghiệp với các mốc sản lượng và xuất khẩu ở mức cao kỷ lục trong năm 2026.