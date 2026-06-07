Brazil gục ngã trước Na Uy: Khi Vinicius đơn độc và sai lầm từ chấm 11m Một ngày thi đấu đáng quên của Selecao khi Bruno Guimaraes sút hỏng phạt đền, trong khi hàng thủ bất lực trước sự càn lướt của Erling Haaland và Martin Odegaard.

Brazil đã trải qua một trận đấu đầy thất vọng khi sự năng nổ của Vinicius Junior không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và sai lầm chết người trên chấm 11m. Dù kiểm soát bóng tốt ở nhiều thời điểm, đội bóng xứ Samba lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để kết liễu đối thủ, đồng thời bộc lộ sự chậm chạp trước lối chơi tốc độ của Na Uy.

Hàng thủ mong manh trước sức mạnh của Erling Haaland

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland. Dù trung vệ đang khoác áo Arsenal đã nỗ lực kiềm tỏa chân sút người Na Uy trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ một khoảnh khắc thất thế trong pha tranh chấp trên không đã khiến Brazil phải trả giá bằng bàn thua mở tỷ số.

Gabriel Magalhaes (5.5/10): Chủ yếu kiềm tỏa được Haaland trong phần lớn trận đấu, nhưng lại thất bại hoàn toàn trong pha tranh chấp trên không dẫn đến bàn mở tỷ số của Na Uy.

Bên cạnh đó, hành lang cánh phải của Danilo cũng trở thành tử huyệt. Hậu vệ kỳ cựu này thường xuyên hụt hơi trước các tiền vệ cánh tốc độ của đối phương. Sai lầm vị trí của anh khi không áp sát Haaland đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, đặt Brazil vào thế rượt đuổi vô vọng.

Danilo (5.9/10): Tỏ ra hụt hơi trước các tiền vệ cánh đối phương. Chuyền bóng kém và mắc lỗi vị trí khi không áp sát Haaland ở bàn thua thứ hai.

Tuyến giữa thiếu đột biến và tội đồ Bruno Guimaraes

Khu vực trung tuyến của Brazil đã không hoàn thành nhiệm vụ điều tiết và đánh chặn. Casemiro, dù có những đường chuyền sáng nước, nhưng đôi khi vẫn bị tốc độ của các tiền vệ Na Uy bỏ lại phía sau. Điểm đen lớn nhất chính là Bruno Guimaraes. Dù là người triển khai bóng chính, nhưng cú sút phạt đền hỏng ăn của anh đã dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Selecao.

Bruno Guimaraes (6.1/10): Có vài đường chuyền sáng nước trong khâu triển khai. Tuy nhiên, cú sút phạt đền hỏng ăn của anh đã khiến Brazil phải trả giá đắt.

Ngược lại với sự bế tắc của các đồng đội, Matheus Cunha là điểm sáng hiếm hoi khi mang về quả phạt đền đầu tiên nhờ sự tinh quái. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm cuối cùng của anh và Rayan đã khiến những nỗ lực dàn xếp tấn công trở nên vô nghĩa.

Matheus Cunha (6.7/10): Mang về quả phạt đền đầu tiên cho Brazil sau tình huống "cài" Ajer phạm lỗi. Ngoài pha bóng đó, anh thi đấu thiếu quyết đoán.

Sự cô độc của Vinicius Junior

Vinicius Jr vẫn là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Brazil. Anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái, thực hiện những pha đột phá cá nhân và tự mình dứt điểm. Thế nhưng, khi các vệ tinh xung quanh như Endrick hay các tiền vệ không cung cấp đủ sự hỗ trợ, một mình ngôi sao của Real Madrid là không đủ để xuyên phá hàng thủ kỷ luật của Na Uy.

Vinicius Jr (6.4/10): Tiếp tục duy trì sự năng nổ khi liên tục vượt qua người truy cản, tự mình dứt điểm nguy hiểm và mở ra cơ hội cho các đồng đội.

Trận thua này là hồi chuông cảnh báo cho HLV tuyển Brazil về sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu không cải thiện khả năng chống phản công và sự tập trung ở những thời điểm quyết định, Selecao sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có tổ chức tốt như Na Uy.