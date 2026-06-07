Brazil gục ngã trước Na Uy: Khi Vinicius đơn độc và sai lầm từ chấm 11m
Một ngày thi đấu đáng quên của Selecao khi Bruno Guimaraes sút hỏng phạt đền, trong khi hàng thủ bất lực trước sự càn lướt của Erling Haaland và Martin Odegaard.
Brazil đã trải qua một trận đấu đầy thất vọng khi sự năng nổ của Vinicius Junior không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và sai lầm chết người trên chấm 11m. Dù kiểm soát bóng tốt ở nhiều thời điểm, đội bóng xứ Samba lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để kết liễu đối thủ, đồng thời bộc lộ sự chậm chạp trước lối chơi tốc độ của Na Uy.
Hàng thủ mong manh trước sức mạnh của Erling Haaland
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland. Dù trung vệ đang khoác áo Arsenal đã nỗ lực kiềm tỏa chân sút người Na Uy trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ một khoảnh khắc thất thế trong pha tranh chấp trên không đã khiến Brazil phải trả giá bằng bàn thua mở tỷ số.
Bên cạnh đó, hành lang cánh phải của Danilo cũng trở thành tử huyệt. Hậu vệ kỳ cựu này thường xuyên hụt hơi trước các tiền vệ cánh tốc độ của đối phương. Sai lầm vị trí của anh khi không áp sát Haaland đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, đặt Brazil vào thế rượt đuổi vô vọng.
Tuyến giữa thiếu đột biến và tội đồ Bruno Guimaraes
Khu vực trung tuyến của Brazil đã không hoàn thành nhiệm vụ điều tiết và đánh chặn. Casemiro, dù có những đường chuyền sáng nước, nhưng đôi khi vẫn bị tốc độ của các tiền vệ Na Uy bỏ lại phía sau. Điểm đen lớn nhất chính là Bruno Guimaraes. Dù là người triển khai bóng chính, nhưng cú sút phạt đền hỏng ăn của anh đã dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Selecao.
Ngược lại với sự bế tắc của các đồng đội, Matheus Cunha là điểm sáng hiếm hoi khi mang về quả phạt đền đầu tiên nhờ sự tinh quái. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm cuối cùng của anh và Rayan đã khiến những nỗ lực dàn xếp tấn công trở nên vô nghĩa.
Sự cô độc của Vinicius Junior
Vinicius Jr vẫn là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Brazil. Anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái, thực hiện những pha đột phá cá nhân và tự mình dứt điểm. Thế nhưng, khi các vệ tinh xung quanh như Endrick hay các tiền vệ không cung cấp đủ sự hỗ trợ, một mình ngôi sao của Real Madrid là không đủ để xuyên phá hàng thủ kỷ luật của Na Uy.
Trận thua này là hồi chuông cảnh báo cho HLV tuyển Brazil về sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu không cải thiện khả năng chống phản công và sự tập trung ở những thời điểm quyết định, Selecao sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có tổ chức tốt như Na Uy.