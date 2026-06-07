Brazil gục ngã trước Na Uy tại World Cup 2026: Khi vũ điệu Samba đánh mất bản ngã Thất bại 1-2 trước Na Uy không chỉ khiến Brazil dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn phơi bày sự bế tắc trong chiến thuật thực dụng của HLV Carlo Ancelotti.

Trận thua 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Brazil. Đây không chỉ là chiến dịch World Cup tệ nhất của Selecao kể từ năm 1990, mà còn là màn trình diễn khó chấp nhận nhất trong kỷ nguyên Carlo Ancelotti. Một đội bóng vốn nổi tiếng với lối chơi hào hoa bỗng trở nên lạ lẫm, bạc nhược và thiếu sức sống trong một đêm Marseille đầy biến động.

Sai lầm từ tư duy thực dụng

Dù vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, cách tiếp cận trận đấu của Carlo Ancelotti lại gây thất vọng lớn. Brazil dường như chủ động nhường sân khấu cho đối thủ, một quyết định đi ngược lại hoàn toàn với DNA của bóng đá xứ Samba. Số liệu thống kê không biết nói dối: tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng áo vàng xanh sụt giảm nghiêm trọng từ 68% trong trận gặp Nhật Bản xuống chỉ còn 35% trong hiệp một trước Na Uy.

Brazil gặp khó khi chạm trán Na Uy. Ảnh: Getty Images

Thay vì áp đặt lối chơi, Brazil lùi sâu phòng ngự thụ động, biến trận đấu thành một cuộc tra tấn thị giác đối với người hâm mộ. Lối chơi này hoàn toàn phản tác dụng khi hàng công quá vội vàng trong các pha chuyển đổi trạng thái, dẫn đến sự thiếu bài bản và rời rạc giữa các tuyến.

Sự cô độc của những ngôi sao

Ý tưởng khai thác khoảng trống của các hậu vệ Na Uy bằng tốc độ của Vinicius Junior hay Gabriel Martinelli là có cơ sở, nhưng việc triển khai lại quá thiếu hiệu quả. Vinicius, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, thường xuyên rơi vào tình thế đơn độc, bị cô lập giữa vòng vây của các bóng áo đỏ. Brazil chỉ thực sự nguy hiểm khi áp dụng pressing tầm cao sau khi mất bóng, nhưng những cơ hội ngon ăn nhất đều bị bỏ lỡ.

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes và pha đối mặt không thành công của tài năng trẻ Endrick là những minh chứng rõ nét cho sự thiếu sắc sảo của Selecao trong những khoảnh khắc quyết định.

Sức mạnh từ Erling Haaland và sự hớ hênh của hàng thủ

Trong khi Brazil loay hoay tìm lại chính mình, Na Uy đã tận dụng tối đa thứ vũ khí hủy diệt mang tên Erling Haaland. Việc duy trì cường độ thấp và tốc độ di chuyển chậm chạp của Brazil đã tạo điều kiện cho đối thủ triển khai bóng dễ dàng.

Bàn mở tỷ số của Haaland đến từ một tình huống tạt bóng đơn giản, nơi trung vệ Gabriel Magalhaes mắc sai lầm sơ đẳng khi mất dấu đối phương. Sự xuất hiện của dự bị Schjelderup trong hiệp hai càng làm trầm trọng thêm nỗi lo phòng ngự của Brazil, dẫn đến bàn thua thứ hai từ một pha dứt điểm quyết đoán của chân sút sinh năm 2000.

Kế hoạch của Carlo Ancelotti đổ bể. Ảnh: Getty Images

Điều đáng trách nhất không nằm ở kết quả, mà ở chỗ sự thụ động này là một lựa chọn chiến thuật có chủ ý của Ancelotti. Khác với những lần bị loại trước đây khi Brazil thường chơi áp đảo đối thủ, thất bại trước Na Uy là sự phản ánh chính xác một màn trình diễn kém cỏi, thiếu sáng tạo và đánh mất bản sắc.

Kết thúc một hành trình buồn tại World Cup 2026, bóng đá Brazil rõ ràng cần một cuộc cách mạng về tư duy. Để tìm lại ánh hào quang, Selecao phải tìm lại chính mình thay vì cố gắng trở thành một phiên bản thực dụng lỗi thời.