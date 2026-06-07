Brazil hạ gục Ai Cập 2-1: Endrick tỏa sáng và bài học từ những sai lầm Thần đồng Endrick ghi bàn thắng quyết định chỉ sau 6 phút vào sân, giúp Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Ai Cập trong màn tổng duyệt quan trọng trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Brazil vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Ai Cập. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Selecao vẫn cho thấy hai bộ mặt đối lập: sự bùng nổ của các ngôi sao tấn công trẻ tuổi và những sai số đáng lo ngại ở hàng phòng ngự.

Endrick và thông điệp đanh thép gửi Carlo Ancelotti

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Brazil chính là màn trình diễn của thần đồng Endrick. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid chỉ mất đúng 6 phút để để lại dấu ấn. Tận dụng đường dọn cỗ chính xác từ Raphinha, Endrick tung cú dứt điểm sấm sét tung nóc lưới thủ thành Shobeir, ấn định tỷ số 2-1.

Endrick ghi bàn quyết định cho Brazil.

Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng mà còn là lời khẳng định vị thế của Endrick trước HLV Carlo Ancelotti. Trong bối cảnh Igor Thiago thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một, bản năng sát thủ của Endrick cho thấy anh xứng đáng với một suất đá chính trong đội hình chính thức của Brazil tại kỳ World Cup sắp tới.

Sự chủ quan và cái giá từ sai lầm hàng thủ

Trận đấu bắt đầu với kịch bản đầy bất ngờ khi cả hai bàn thắng đầu tiên đều đến từ những sai lầm cá nhân. Phút thứ 7, Bruno Guimaraes trừng phạt sự thiếu tập trung của Mohanad Lasheen để mở tỷ số cho Brazil. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Nam Mỹ chỉ kéo dài được 4 phút.

Bruno Guimaraes ghi bàn khi tận dụng sai lầm từ phía Ai Cập.

Phút 11, thủ quân Marquinhos mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Mostafa Ziko gỡ hòa cho Ai Cập. Dù Brazil áp đảo hoàn toàn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.80 so với 0.40 của đối thủ, việc để thủng lưới từ một tình huống thiếu tập trung là lời cảnh báo về tâm lý thi đấu của các vũ công Samba.

Mostafa Shobeir và màn tra tấn từ Vinicius Junior

Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir, Ai Cập có thể đã phải nhận một thất bại đậm hơn. Shobeir đã có ít nhất 4 pha cứu thua xuất thần, lần lượt từ chối các cú dứt điểm hiểm hóc của Vinicius Jr, Raphinha và Igor Thiago. Màn trình diễn này giúp Ai Cập đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu.

Vinicius khuấy đảo hàng thủ Ai Cập.

Bên phía hành lang cánh, Vinicius Junior tiếp tục chứng minh đẳng cấp thế giới. Dù không ghi bàn, ngôi sao của Real Madrid liên tục khuấy đảo hàng thủ Ai Cập bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Áp lực từ Vinicius khiến hậu vệ Mohamed Hany phải nhận thẻ vàng ở phút 43 và buộc VAR phải vào cuộc trong một tình huống nhạy cảm ở cuối hiệp một.

Nỗi lo chấn thương trước thềm giải đấu lớn

Chiến thắng của thầy trò HLV Carlo Ancelotti không trọn vẹn khi danh sách thương binh kéo dài. Hậu vệ Wesley buộc phải rời sân sớm ngay từ phút 17. Đáng lo ngại hơn, Danilo Santos đã gặp chấn thương vùng đầu sau pha va chạm mạnh ở phút 90+4, khiến ban huấn luyện Brazil không khỏi lo lắng khi World Cup đã cận kề.

Ở phía bên kia chiến tuyến, sự xuất hiện của Mohamed Salah trong hiệp hai mang lại hiệu ứng tinh thần lớn cho Ai Cập, nhưng ngôi sao số một này vẫn chưa thể giúp đội nhà lật ngược thế cờ. Nhìn chung, Brazil đã hoàn thành mục tiêu chiến thắng, nhưng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự và tình hình sức khỏe của các trụ cột sẽ là bài toán nan giải cần lời giải đáp nhanh chóng.