Brazil hòa hú vía Morocco: Vinicius rực sáng bù đắp sai lầm hàng thủ Vinicius Junior trở thành cứu cánh duy nhất giúp Brazil giữ lại 1 điểm trong ngày hàng phòng ngự thi đấu lúng túng trước sức ép của Morocco tại vòng bảng World Cup 2026.

Trận mở màn bảng C World Cup 2026 đã chứng kiến một kịch bản ít ai ngờ tới khi gã khổng lồ Brazil phải vô cùng chật vật mới có thể cầm hòa Morocco với tỷ số 1-1. Dù sở hữu dàn sao danh tiếng, "Selecao" đã bộc lộ hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống vận hành, đặc biệt là ở khả năng chống phản công và sự chậm chạp của các nhân tố kỳ cựu.

Vinicius Junior: Điểm sáng cô độc trên hàng công

Trong một ngày mà tập thể Brazil thi đấu dưới kỳ vọng, Vinicius Junior là cái tên duy nhất giữ được đẳng cấp của một siêu sao. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid không chỉ ghi bàn thắng gỡ hòa quý giá trong hiệp một mà còn là mối đe dọa thường trực duy nhất lên hàng thủ kỷ luật của Morocco.

Vinicius Junior (7.6) là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Brazil trận này.

Trái ngược với sự bùng nổ của Vinicius, Raphinha (7.0) lại có một hiệp thi đấu đầu tiên khá mờ nhạt với những pha xử lý thiếu chính xác. Dù đã cải thiện hơn trong hiệp hai và tạo ra một vài cơ hội rõ rệt, ngôi sao của Barcelona vẫn bị đánh giá là chưa đạt được kỳ vọng trong một trận cầu quan trọng như World Cup.

Cơn ác mộng từ đôi cánh và sự bế tắc của tuyến giữa

Hàng phòng ngự Brazil đã có một ngày thi đấu kinh hoàng, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải của Roger Ibanez (5.8). Cầu thủ này liên tục bị các chân sút tốc độ bên phía Morocco vượt mặt, khiến hành lang cánh của Brazil luôn trong tình trạng báo động đỏ.

Roger Ibanez (5.8) đã có một ngày thi đấu dưới sức trước các tiền đạo tốc độ của Morocco.

Sự thiếu chắc chắn còn lan tỏa sang cả cặp trung vệ Marquinhos (6.9) và Gabriel Magalhaes (6.8). Cả hai đều mắc lỗi vị trí trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Morocco. Ở tuyến giữa, Casemiro (6.2) đã cho thấy dấu hiệu gánh nặng tuổi tác khi không thể bắt kịp nhịp độ luân chuyển bóng cực nhanh của đối thủ, dẫn đến việc bị thay ra ngay đầu hiệp hai.

Casemiro (6.2) không thể kiểm soát được tuyến giữa và phải nhận thẻ vàng cuối hiệp một.

Insight chiến thuật: Bruno Guimaraes và hy vọng từ tuyến hai

Điểm sáng hiếm hoi khác của Brazil đến từ Bruno Guimaraes (7.2). Khác với Casemiro, tiền vệ này cho thấy khả năng bao quát sân và hỗ trợ tấn công linh hoạt. Anh chính là người kết nối tốt nhất với Vinicius để duy trì áp lực lên phần sân đối phương.

Ở vị trí gác đền, Alisson Becker (6.9) đã làm tất cả những gì có thể với những pha cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, anh hoàn toàn bất lực trước cú tâng bóng đẳng cấp của Saibari - bàn thắng phản ánh đúng sự hớ hênh của hàng thủ Brazil trong việc bọc lót.

Cầu thủ Điểm số Đánh giá chính Vinicius Junior 7.6 Ghi bàn gỡ hòa, cầu thủ hay nhất trận. Bruno Guimaraes 7.2 Kiểm soát bóng tốt, hỗ trợ đắc lực cho hàng công. Alisson Becker 6.9 Cứu thua xuất sắc nhưng bất lực ở bàn thua. Casemiro 6.2 Thi đấu chậm chạp, bị thay ra sớm. Roger Ibanez 5.8 Điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ.

Kết quả hòa 1-1 khiến Brazil phải đối mặt với nhiều áp lực trong các lượt trận tiếp theo. Nếu không sớm cải thiện sự tập trung của hàng thủ và tốc độ ở tuyến giữa, hành trình chinh phục cúp vàng của đội bóng xứ Samba sẽ còn gặp rất nhiều chông gai.