Brazil hòa Morocco 1-1: Carlo Ancelotti và bài toán 'tử huyệt' tuyến giữa tại World Cup 2026 Trận hòa bạc nhược trước Morocco tại New York không chỉ khiến Brazil chia điểm mà còn phơi bày sự sa sút nghiêm trọng của hàng tiền vệ, đặc biệt là vị trí của thủ quân Casemiro.

Ngày thi đấu thứ ba tại World Cup 2026 chứng kiến màn ra mắt đầy kỳ vọng của đội tuyển Brazil tại New York. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Morocco — đội bóng từng lọt vào bán kết năm 2022 — không chỉ đơn thuần là một kết quả chia điểm. Đối với huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đây là hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy trong hệ thống vận hành của "Selecao".

Tuyến giữa rệu rã và sự lạc nhịp của Casemiro

Về lý thuyết, Brazil vẫn là một tập thể đáng gờm với những siêu sao tấn công như Raphinha, Vinicius Junior và cặp trung vệ thép Marquinhos - Gabriel Magalhaes. Dẫu vậy, bóng đá là trò chơi của sự kết nối, và điểm yếu chí tử của đại diện Nam Mỹ tại Bắc Mỹ năm nay đang lộ diện rõ nét ở khu vực trung tuyến.

Hàng tiền vệ Brazil gây thất vọng ở trận đấu với Morocco.

Bộ ba tiền vệ trung tâm Casemiro, Bruno Guimaraes và Lucas Paqueta đã có một ngày thi đấu dưới mức trung bình. Cả ba thiếu trầm trọng cường độ thi đấu và sự nhạy bén cần thiết, để mặc hàng tiền vệ cơ động của Morocco lấn át hoàn toàn. Đáng thất vọng nhất là Casemiro. Dù vừa trải qua mùa giải ổn định tại Manchester United, tiền vệ này lại tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp trước tốc độ khủng khiếp của đấu trường World Cup.

Việc Carlo Ancelotti rút cậu học trò cưng ra nghỉ ngay sau hiệp một — sau một tấm thẻ vàng và 45 phút bị áp đảo — là minh chứng cho thấy thời kỳ đỉnh cao của tiền vệ này có lẽ đã đi đến hồi kết trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự bế tắc trong các phương án nhân sự

Sự thay thế mang tên Fabinho mang lại đôi chút ổn định hơn trong hiệp hai, nhưng anh cũng không còn giữ được hình ảnh "quái vật" phòng ngự như thời đỉnh cao. Trong khi đó, Bruno Guimaraes vẫn chưa thể tái hiện phong độ ấn tượng từ Newcastle United khi khoác lên mình màu áo vàng xanh. Lucas Paqueta thậm chí còn gây thất vọng hơn với hàng loạt đường chuyền hỏng ở cự ly ngắn.

Những cá nhân như Casemiro không đáp ứng kỳ vọng.

Đáng chú ý, Danilo Santos — cầu thủ đang thống trị giải quốc nội — vẫn chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Ancelotti để có thể tạo nên sự đột phá cho khu vực giữa sân. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán điều tiết và đánh chặn, tham vọng chinh phục ngôi sao thứ sáu của Brazil trên đất Bắc Mỹ có nguy cơ tan thành mây khói.

Brazil vẫn sở hữu đủ tài năng ở hàng thủ và hàng công để vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, 90 phút tại New York chỉ ra rằng, hàng tiền vệ hiện tại của họ không đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu thế giới trong các trận cầu sinh tử.