Brazil hòa nhạt nhòa Morocco tại World Cup 2026: Canh bạc Igor Thiago và sự lãng quên Endrick Tuyển Brazil gây thất vọng lớn khi bị Morocco cầm hòa 1-1 trong ngày ra quân World Cup 2026. Sự bế tắc của Igor Thiago và việc Endrick dự bị đang khiến HLV Ancelotti chịu áp lực.

Trận hòa 1-1 trước Morocco ngay trong ngày ra quân tại World Cup 2026 là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng vô địch của đội tuyển Brazil. Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương, màn trình diễn của đại diện Nam Mỹ tại sân MetLife lại để lại vô vàn hoài nghi về cả nhân sự lẫn lối chơi.

Igor Thiago gây thất vọng lớn khi được trao trọng trách dẫn dắt hàng công Brazil.

Nỗi thất vọng mang tên Igor Thiago

Vấn đề nhức nhối nhất của tuyển Brazil bộc lộ rõ qua sự vô hại của hàng công. Sắm vai trung phong mục tiêu, Igor Thiago gần như tàng hình trên mặt cỏ MetLife. Sự mờ nhạt của chân sút thuộc biên chế Brentford vô tình tạo điều kiện để hệ thống phòng ngự Morocco lùi sâu, phong tỏa hoàn toàn tầm hoạt động của Vinicius Junior.

Sự xuất hiện của Thiago trong đội hình xuất phát ban đầu được coi là có cơ sở chuyên môn. Cầu thủ 24 tuổi vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh với 22 pha lập công, chỉ xếp sau Erling Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới. HLV Carlo Ancelotti kỳ vọng Thiago sẽ là thỏi nam châm hút người để Vinicius tự do tạo đột biến, nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Thống kê chỉ ra rằng, trong 65 phút góp mặt, Thiago chỉ có vỏn vẹn 16 lần chạm bóng và thực hiện 5 đường chuyền. Khả năng dứt điểm của anh cũng là một điểm trừ lớn khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,59 nhưng tỷ lệ trúng đích (xGOT) chỉ đạt 0,15. Những cơ hội ngon ăn ở phút 14 và 52 đều bị tiền đạo này bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Bài toán nhân sự và sự lãng quên Endrick

Trong khi hàng công thi đấu bế tắc, quyết định không sử dụng tài năng trẻ Endrick của ban huấn luyện đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Cựu tuyển thủ Felipe Melo công khai bày tỏ sự khó hiểu trên sóng truyền hình khi một cầu thủ vừa có mùa giải ấn tượng tại Lyon với 5 bàn thắng và 7 kiến tạo lại bị bỏ quên trên băng ghế dự bị.

HLV Ancelotti nên trao cơ hội cho tài năng trẻ Endrick để làm mới hàng công.

HLV Carlo Ancelotti đã chọn cách né tránh khi bị chất vấn về trường hợp của Endrick. Vị thuyền trưởng người Italy khẳng định ông chỉ tập trung vào tập thể và thừa nhận đội bóng dù cải thiện trong hiệp hai nhưng vẫn chưa đủ sắc bén để giành chiến thắng. Việc ông ưu tiên kinh nghiệm của Matheus Cunha thay vì sự đột biến từ Endrick đang bị coi là sự bảo thủ không cần thiết.

Trận hòa đáng thất vọng này là hồi chuông cảnh tỉnh cho tham vọng của Selecao. Nếu không sớm điều chỉnh và tận dụng tốt hơn nguồn tài năng dồi dào, hành trình tại World Cup 2026 của thầy trò Ancelotti chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chông gai.