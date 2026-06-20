Brazil khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026: Cú đúp của Cunha và dấu ấn Vinicius Đè bẹp Haiti với tỷ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Matheus Cunha và Vinicius Junior, Brazil chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C sau hai lượt trận.

Sau trận hòa đầy thất vọng trước Morocco ở ngày ra quân, áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, tại lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026, "Các vũ công Samba" đã đưa ra lời khẳng định đanh thép về tham vọng vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Haiti.

Matheus Cunha và Vinicius Junior có màn kết hợp ăn ý trên hàng công tuyển Brazil.

Hiệp một bùng nổ và sự kết nối hoàn hảo

Ngay từ những phút đầu, Haiti đã chủ động thiết lập khối đội hình thấp, chơi áp sát cực kỳ quyết liệt nhằm hạn chế không gian chơi bóng của các ngôi sao xứ Samba. Lối chơi này khiến Brazil gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Thậm chí, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Carlens Arcus ngay phút thứ 4 sau pha phạm lỗi thô bạo với Douglas Santos.

Dẫu vậy, đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu thế giới sớm lên tiếng. Sau một bàn thắng không được công nhận của Raphinha ở phút 12, Brazil cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc vào phút 24. Vinicius Junior thực hiện pha đột phá sở trường bên hành lang trái, tạo ra tình huống dứt điểm khiến hàng thủ đối phương lúng túng, tạo điều kiện để Matheus Cunha ập vào đá bồi chính xác.

Bàn mở tỷ số như cởi bỏ nút thắt tâm lý. Đến phút 36, Vinicius tiếp tục đóng vai trò kiến thiết với đường chuyền dọn cỗ để Cunha thoát xuống, tung cú sút chân trái quyết đoán nhân đôi cách biệt. Cơn ác mộng của Haiti khép lại ngay trong hiệp một khi đích thân Vinicius Junior ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha di chuyển thông minh và dứt điểm tinh tế từ đường chuyền của Lucas Paqueta ở phút bù giờ.

Matheus Cunha và Vinicius Junior cùng nhau tỏa sáng để giúp Brazil dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Sự toan tính của Ancelotti và hơi thở trẻ trung

Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn trước 3 bàn an toàn, HLV Carlo Ancelotti bắt đầu thực hiện những toan tính nhân sự cho chặng đường dài. Những trụ cột như Matheus Cunha và Lucas Paqueta được rút ra nghỉ sớm, nhường chỗ cho các tài năng trẻ đầy triển vọng là Endrick và Gabriel Martinelli. Brazil chuyển sang lối chơi kiểm soát, vừa giữ nhịp độ vừa liên tục đe dọa khung thành Haiti bằng những pha phản công tốc độ.

Dù không ghi thêm bàn thắng hợp lệ nào – bao gồm cả tình huống đưa bóng vào lưới nhưng bị thổi việt vị của Endrick và pha dứt điểm trúng xà ngang của Martinelli – Brazil vẫn duy trì được sự chủ động tuyệt đối. Ở phần sân đối diện, thủ thành Alisson Becker cũng cho thấy sự tập trung cao độ khi từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của Ricardo Ade cũng như các nỗ lực từ Wilson Isidor.

Thông số trận đấu Brazil Haiti Tỷ số chung cuộc 3 0 Cầu thủ ghi bàn Cunha (24', 36'), Vinicius (45'+3) - Điểm số tại bảng C 4 điểm (Hiệu số +3) 0 điểm

Chiến thắng này đưa Brazil vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ chỉ số phụ tốt hơn Morocco (cùng 4 điểm nhưng hiệu số +3 so với +1). Đây là bước đệm quan trọng để Selecao tự tin bước vào các vòng đấu tiếp theo, khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.