Brazil khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026: Matheus Cunha và Vinicius Junior rực sáng Trong một màn trình diễn áp đảo tại World Cup 2026, Selecao đã dễ dàng vượt qua Haiti nhờ sự bùng nổ của hàng công. Matheus Cunha khẳng định giá trị với cú đúp đẳng cấp, trong khi Vinicius Junior tiếp tục chứng minh vị thế siêu sao hàng đầu.

Trận đấu giữa Brazil và Haiti tại World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Selecao hoàn toàn làm chủ thế trận, áp đặt lối chơi và cụ thể hóa ưu thế bằng những bàn thắng đẳng cấp. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình và sự gắn kết trong lối chơi của đội bóng vàng-xanh dưới áp lực của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Matheus Cunha: Bản năng sát thủ trỗi dậy

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Matheus Cunha đã chứng minh tại sao anh đang là sự lựa chọn tin cậy trên hàng công của Selecao. Với điểm số 8.5 – cao nhất trận đấu, tiền đạo này đã khiến hàng phòng ngự Haiti có một ngày làm việc kiệt quệ. Khả năng chọn vị trí thông minh và sự quyết đoán trong các pha dứt điểm đã giúp Cunha mang về hai bàn thắng quan trọng ngay trong hiệp một, định đoạt sớm số phận trận đấu.

Matheus Cunha (8.5): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với sự nhạy bén trong vòng cấm và khả năng dứt điểm đa dạng khiến hàng thủ Haiti bất lực.

Đẳng cấp của Vinicius Junior và sự sáng tạo từ tuyến giữa

Bên cạnh Cunha, Vinicius Junior (8.2) tiếp tục là linh hồn trong các đợt lên bóng của Brazil. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn đóng vai trò kiến tạo, biến hành lang cánh trái thành khu vực hoạt động đầy hiểm họa đối với đối phương. Tốc độ và kỹ thuật của Vinicius là chìa khóa mở ra những khoảng trống chết người trong hệ thống phòng ngự lùi sâu của Haiti.

Vinicius Junior (8.2): Tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi tham gia vào tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số, kiến tạo bàn thứ hai và trực tiếp lập công.

Hỗ trợ đắc lực cho hàng công là sự sáng tạo của Lucas Paqueta (7.8). Tiền vệ này đóng vai trò mắt xích kết nối hoàn hảo giữa các tuyến, đặc biệt là đường kiến tạo tinh tế giúp Vinicius lập công. Ở phía sau, Casemiro (7.6) vẫn giữ vững vai trò "mỏ neo", điều tiết nhịp độ trận đấu nhịp nhàng và dập tắt mọi nỗ lực phản công của đối thủ ngay từ khi mới bắt đầu.

Lucas Paqueta (7.8): Thể hiện khả năng sáng tạo tuyệt vời với đường kiến tạo tinh tế cho Vinicius ghi bàn, là mắt xích không thể thiếu trong các tình huống phối hợp nhóm.

Sự chắc chắn của hàng thủ và nốt trầm mang tên Raphinha

Trong khi hàng công rực sáng, hàng thủ Brazil cũng có một ngày thi đấu tập trung cao độ. Cặp trung vệ Marquinhos và Gabriel (cùng 7.6) đã tạo nên một bức tường thép, khiến thủ thành Alisson Becker có một trận đấu khá thong dong. Alisson (7.8) dù không phải đối mặt với quá nhiều áp lực nhưng vẫn duy trì sự tập trung, có những tình huống cứu thua kịp thời và điều phối bóng lên tuyến trên rất ổn định.

Alisson Becker (7.8): Một trận đấu nhàn nhã nhưng vẫn duy trì sự tập trung cao độ, có một vài tình huống cứu thua kịp thời và điều phối bóng ổn định.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Brazil không trọn vẹn khi Raphinha (6.2) phải rời sân sớm ở phút 35 do chấn thương gân kheo. Đây là một tổn thất về mặt nhân sự đáng tiếc, bởi trước đó cầu thủ này đã thi đấu đầy năng lượng và suýt có bàn thắng nếu không bị từ chối bởi lỗi việt vị. Việc mất Raphinha có thể buộc ban huấn luyện Brazil phải có những điều chỉnh chiến thuật trong các vòng đấu tới.

Nhìn chung, chiến thắng thuyết phục trước Haiti đã phô diễn sức mạnh đáng sợ của Selecao. Với một hàng công đang vào phom và sự chắc chắn ở mọi vị trí, Brazil đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng chinh phục ngôi vương tại kỳ World Cup năm nay.