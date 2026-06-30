Brazil lội ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Bản lĩnh Selecao và dấu ấn của Carlo Ancelotti Bị dẫn trước đầy bất ngờ, Brazil vẫn giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 nhờ bàn thắng muộn của Gabriel Martinelli sau những điều chỉnh chiến thuật từ Ancelotti.

Trận đấu tại Houston Stadium đã kết thúc bằng một kịch bản không thể kịch tính hơn. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+5, Gabriel Martinelli thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản. Kết quả này không chỉ đưa "Selecao" vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của một ứng viên vô địch dưới bàn tay nhào nặn của Carlo Ancelotti.

Gabriel Martinelli giúp Brazil đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo tuyệt đối từ những con số thống kê

Dù bảng tỷ số chỉ là 2-1, nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy một sự chênh lệch đáng kể về mặt thế trận. Brazil kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.72, một con số phản ánh đúng áp lực nghẹt thở mà họ tạo ra. Ngược lại, Nhật Bản chỉ đạt xG vỏn vẹn 0.23.

Bàn mở tỷ số của Kaishu Sano ở phút 29 thực tế là một khoảnh khắc xuất thần cá nhân hơn là kết quả của một pha dàn xếp bài bản. Cú sút xa này có xác suất thành bàn cực thấp, chỉ 0.04 xG, xuất phát từ sai lầm trong khâu xử lý của Danilo. Tuy nhiên, sự áp đảo về cơ hội dứt điểm và khả năng kiểm soát không gian đã giúp Brazil duy trì sự tự tin dù bị dẫn trước trong phần lớn thời gian hiệp một.

Bản lĩnh cựu binh và vũ khí không chiến

Trong bối cảnh các pha phối hợp ngắn bị khối đội hình kỷ luật của Nhật Bản chia cắt, Brazil đã linh hoạt chuyển trạng thái sang khai thác ưu thế thể hình. Phút 56, trung vệ Gabriel thực hiện quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương để Casemiro băng vào đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng này mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ về mặt tỷ số mà còn về tinh thần. Casemiro, dù mắc lỗi gián tiếp trong bàn thua đầu, đã chứng minh tại sao anh vẫn là điểm tựa của đội bóng. Ở tuổi ngoài 30, anh trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử tham dự World Cup của Brazil, một minh chứng cho giá trị của kinh nghiệm ở những trận cầu sinh tử.

Nước đi chiến thuật mang tên Carlo Ancelotti

Sự khác biệt lớn nhất giữa một đội bóng lớn và một "ngựa ô" thường nằm ở khả năng thay đổi cục diện từ băng ghế dự bị. Carlo Ancelotti đã thể hiện sự nhạy bén thiên tài khi nhận thấy sự bế tắc của Matheus Cunha và ngay lập tức tung Gabriel Martinelli cùng tài năng trẻ Endrick vào sân.

Những thay đổi của Carlo Ancelotti mang lại hiệu quả. Getty Images

Việc làm mới hàng công giúp Brazil duy trì cường độ pressing tầm cao cho đến những giây cuối cùng. Martinelli không chỉ mang lại tốc độ mà còn là khả năng đột phá độc lập. Phút bù giờ cuối cùng, từ đường kiến tạo của Bruno Guimaraes, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Nhật Bản bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Sai lầm chiến thuật của Nhật Bản

Thất bại của Nhật Bản mang đến nhiều tiếc nuối nhưng cũng là bài học đắt giá về mặt chiến thuật. Sau khi có bàn dẫn trước, HLV Hajime Moriyasu đã chỉ đạo các học trò lùi sâu phòng ngự quá sớm. Việc nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho những siêu sao như Vinicius Jr hay Martinelli là một quyết định mạo hiểm.

Dù thủ thành Zion Suzuki đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, nhưng áp lực liên tục từ phía Brazil cuối cùng đã khiến hệ thống phòng ngự của đại diện châu Á sụp đổ. Khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới, việc chỉ biết chịu trận mà không có những pha phản công sắc bén để giải tỏa áp lực thường dẫn đến kết cục bi thảm ở những phút cuối cùng.