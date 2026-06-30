Brazil lội ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Martinelli định đoạt tấm vé vòng 16 đội Gabriel Martinelli ghi bàn ở phút 90+6 giúp Brazil thắng ngược Nhật Bản 2-1 tại Houston, chính thức giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Houston đã kết thúc với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Brazil, dù sở hữu dàn sao thượng hạng và áp đảo về thế trận, đã phải chờ đến những giây bù giờ cuối cùng mới có thể khuất phục một Nhật Bản đầy kỷ luật và ngoan cường.

Cú sốc từ Kaishu Sano và kỷ luật thép của "Samurai Xanh"

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối. Với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm chạm mốc 80%, Brazil đẩy Nhật Bản lùi sâu về phần sân nhà. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp của HLV Hajime Moriyasu đã khiến các ngôi sao như Vinicius Jr hay Matheus Cunha hoàn toàn bế tắc.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở phút 29. Tận dụng đường chuyền hỏng của hậu vệ Danilo, tiền vệ phòng ngự Kaishu Sano thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục từ giữa sân. Sau khi vượt qua sự truy cản của Casemiro, cầu thủ mang áo số 24 tung cú dứt điểm đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Alisson Becker để mở tỷ số trận đấu.

Nhật Bản bất ngờ vươn lên dẫn Brazil 1-0 từ sớm. Ảnh: Getty Images

Bàn thua khiến tâm lý các cầu thủ Brazil bị ảnh hưởng rõ rệt. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, đại diện Nam Mỹ thi đấu lúng túng và không thể tìm thấy sợi dây liên lạc giữa các tuyến trước khối đội hình kỷ luật của đại diện châu Á.

Sự điều chỉnh của Carlo Ancelotti và màn chuộc lỗi của Casemiro

Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti thực hiện những thay đổi chiến thuật quan trọng nhằm tăng cường tính đột biến. Sức ép liên hồi cuối cùng cũng đem lại thành quả ở phút 56. Từ quả treo bóng chuẩn xác của trung vệ Gabriel, Casemiro chọn vị trí thông minh để đánh đầu tung lưới Zion Suzuki, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này không chỉ giúp Casemiro lập công chuộc tội sau sai lầm dẫn đến bàn thua đầu trận, mà còn đưa anh trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử ghi bàn cho Brazil tại một kỳ World Cup. Pha lập công như rũ bỏ áp lực, giúp các "Vũ công Samba" lấy lại sự thanh thoát trong các pha phối hợp.

Khoảnh khắc định mệnh của Gabriel Martinelli

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ chóng mặt khi hai đội liên tục thực hiện các pha "ăn miếng trả miếng". Thủ thành Zion Suzuki bên phía Nhật Bản đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục, bao gồm cả tình huống đẩy bóng trúng cột dọc sau nỗ lực của Vinicius Jr.

Tuy nhiên, bản lĩnh của ứng cử viên vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Phút 90+6, Bruno Guimaraes thực hiện đường kiến tạo tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ Nhật Bản, đặt Gabriel Martinelli vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo đang khoác áo Arsenal xử lý gọn gàng trước khi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Gabriel Martinelli ghi bàn giúp Brazil đánh bại Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Thất bại này là kết quả đầy nghiệt ngã cho Nhật Bản sau màn trình diễn kiên cường, nhưng chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì của Brazil. Thầy trò Carlo Ancelotti chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội, tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Thống kê trận đấu Brazil 2-1 Nhật Bản