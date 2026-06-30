Brazil lội ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Martinelli hóa người hùng phút cuối Đánh bại Nhật Bản 2-1 sau màn rượt đuổi kịch tính, Brazil chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Casemiro và Gabriel Martinelli.

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng, Gabriel Martinelli đã xuất hiện đúng lúc để hoàn tất cú lội ngược dòng nghẹt thở cho "Selecao". Chiến thắng 2-1 không chỉ giúp thầy trò HLV Ancelotti giành trọn 3 điểm mà còn chính thức đưa đội bóng xứ Samba ghi tên vào vòng knock-out.

Hàng thủ Brazil: Sai lầm của Danilo và sự vững chãi từ Gabriel

Trận đấu bắt đầu với một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Brazil. Một sai lầm tai hại trong khâu điều phối bóng của Danilo đã trực tiếp biếu cho Nhật Bản bàn mở tỷ số. Hậu vệ kỳ cựu này đã có một ngày thi đấu dưới sức, thường xuyên thất thế trước tốc độ của Daizen Maeda.

Alisson Becker (7): Chơi tương đối tốt bất chấp việc bị Kaishu Sano đánh bại từ một cú sút xa hiểm hóc. Như thường lệ, khả năng điều phối bóng của anh vẫn ấn tượng.

Danilo (6.6): Anh có pha tạt bóng khá tốt vào khu vực cấm địa cho Bruno Guimaraes nhưng nhìn chung đã có một trận đấu dưới sức.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Danilo sa sút, Gabriel Magalhaes đã nổi lên như một hòn đá tảng. Trung vệ thuộc biên chế Arsenal không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn là người khởi đầu cho bàn gỡ hòa với một đường chuyền dọn cỗ cho Casemiro.

Marquinhos (7.2): Tốc độ phản công của Nhật Bản đã gây ra không ít khó khăn cho thủ quân Paris Saint-Germain, nhưng anh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Gabriel Magalhaes (7.5): Trung vệ của Arsenal đôi khi tỏ ra lo lắng nhưng đã chơi xuất sắc trong suốt trận đấu.

Douglas Santos (7.2): Dù không phải là Roberto Carlos, anh vẫn là một lựa chọn chất lượng bên cánh trái.

Tuyến giữa rực lửa và khoảnh khắc chuộc lỗi của Casemiro

Sự vắng mặt sớm của Lucas Paqueta do chấn thương là một tổn thất lớn cho Brazil. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes đã cáng đáng cực tốt vai trò điều tiết lối chơi. Ngôi sao của Newcastle United liên tục dâng cao, tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với 3 cú dứt điểm ngay trong hiệp một.

Bruno Guimaraes (7.6): Luôn sẵn sàng dâng cao để tạo đột biến, ngôi sao của Newcastle United đã sở hữu ba cú dứt điểm ngay trong hiệp một.

Lucas Paqueta (6): Anh phải rời sân sớm vì chấn thương, điều này thật đáng tiếc vì ngôi sao mang áo số 20 đã tạo ra được hai cơ hội.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về Casemiro. Sau khi nhận thẻ vàng sớm và để đối thủ vượt qua dễ dàng ở đầu trận, tiền vệ này đã chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Cú đánh đầu dũng mãnh của anh không chỉ gỡ hòa 1-1 mà còn xốc lại tinh thần cho toàn đội trong thời điểm khó khăn nhất.

Casemiro (7.1): Từng bị dự đoán sẽ phải rời sân sớm do nhận thẻ vàng, nhưng niềm tin của Ancelotti đã được đền đáp.

Hàng công bùng nổ: Martinelli định đoạt trận đấu

Trong khi Vinicius Junior bị hàng thủ lùi sâu của Nhật Bản phong tỏa trong phần lớn thời gian, sự thay đổi người mang tên Gabriel Martinelli đã thay đổi tất cả. Được tung vào sân thay cho Matheus Cunha thi đấu mờ nhạt, chân sút của Arsenal chỉ cần vài phút để sắm vai người hùng.

Rayan (7.6): Hoạt động nỗ lực và thể hiện những khoảnh khắc xuất sắc bên cánh phải.

Vinicius Junior (7.4): Im tiếng trong hiệp một trước hàng thủ lùi sâu của Nhật Bản, nhưng anh bùng nổ sau bàn gỡ hòa.

Matheus Cunha (6.5): Thi đấu năng nổ trong hiệp một với các cú sút xa trước khi lùi sâu nhường chỗ cho Endrick.

Bàn thắng ở những giây cuối cùng của Martinelli là kết quả của một pha phối hợp mẫu mực, bắt nguồn từ tình huống giành lại bóng đầy nỗ lực của Rayan ngay trong vòng cấm đối phương. Một chiến thắng xứng đáng cho tinh thần không bỏ cuộc của các vũ công Samba.

Gabriel Martinelli (7): Được tung vào sân thay Cunha ở giữa hiệp hai và sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định.

Với 3 điểm có được, Brazil chính thức vượt qua vòng bảng sớm một lượt đấu. Tuy nhiên, bài toán về nhân sự khi Paqueta chấn thương và hàng thủ đôi khi mất tập trung sẽ là điều HLV Ancelotti cần đặc biệt lưu tâm trước khi bước vào vòng 16 đội đầy khốc liệt.