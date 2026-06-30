Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1: Nghệ thuật giải mã của Carlo Ancelotti Bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli đã giúp Brazil vượt qua Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026, sau khi HLV Carlo Ancelotti thực hiện những thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt.

Khoảnh khắc Gabriel Martinelli sút tung lưới Zion Suzuki ở phút 90+5 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp cho Brazil, mà còn là lời giải cho bài toán phòng ngự hóc búa nhất mà Selecao phải đối mặt tại World Cup 2026. Chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản tại vòng 32 đội là minh chứng cho bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sự nhạy bén của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo.

Bẫy phòng ngự kỷ luật của Hajime Moriyasu

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã thiết lập một hệ thống phòng ngự cực kỳ khoa học. Nhật Bản linh hoạt chuyển đổi từ sơ đồ 3-4-2-1 sang khối đội hình lùi sâu 5-4-1 mỗi khi mất quyền kiểm soát bóng. Ritsu Doan và Keito Nakamura liên tục lùi thấp, tạo thành bức tường năm người vững chắc, bịt kín mọi khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Hệ thống này đã khiến Brazil hoàn toàn bế tắc trong suốt hiệp một. Dù kiểm soát bóng tới gần 70%, các chân sút Nam Mỹ chỉ có thể tìm vận may qua những cú sút xa không mấy nguy hiểm của Matheus Cunha hay Vinicius Junior. Sự kiên nhẫn của Nhật Bản đã được đền đáp ở phút 29. Tận dụng đường chuyền hỏng của Danilo, Kaishu Sano thực hiện pha độc diễn từ giữa sân trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Nhật Bản nhận thất bại trước Brazil vào phút chót. Ảnh: Getty Images.

Cú xoay chuyển chiến thuật của Carlo Ancelotti

Nhận thấy sự bế tắc ở trung lộ, Carlo Ancelotti đã đưa ra quyết định táo bạo ngay đầu hiệp hai. Ông tung tài năng trẻ Endrick vào sân thay cho Lucas Paqueta, chuyển dịch sơ đồ sang 4-2-4 giàu sức tấn công. Brazil từ bỏ lối chơi phối hợp ngắn phức tạp để chuyển sang khai thác tối đa khả năng không chiến và những quả tạt từ biên.

Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 56, từ quả tạt chính xác của Gabriel, trung vệ Casemiro đã chọn vị trí thông minh, đánh đầu tung lưới Nhật Bản trong tư thế không bị ai kèm, san bằng cách biệt 1-1. Bàn thắng này đã giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho Selecao, đồng thời buộc Nhật Bản phải lùi sâu hơn nữa để bảo toàn tỷ số.

Brazil gia tăng sức ép sau bàn thua và Nhật Bản đã không thể đứng vững. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh ở những giây cuối cùng

Trong những phút cuối, sức ép mà Brazil tạo ra là cực lớn. Các thống kê cho thấy thể lực của các cầu thủ Nhật Bản đã suy giảm đáng kể sau hơn 90 phút căng mình phòng ngự. Những nỗ lực cứu thua của Takehiro Tomiyasu ngay trên vạch vôi cũng không thể giúp đại diện châu Á đứng vững đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Phút 90+5, sai lầm mất bóng ở giữa sân của Ao Tanaka đã phải trả giá đắt. Bruno Guimaraes thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương, đặt Gabriel Martinelli vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lợi 2-1 cho Brazil.

Thất bại này là một kết quả nghiệt ngã cho những nỗ lực của Nhật Bản, nhưng nó phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp và khả năng thích ứng trong những trận cầu sinh tử. Với Brazil, việc vượt qua được "khối bê tông" của Moriyasu là một bài kiểm tra quan trọng, khẳng định vị thế của họ trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.