Brazil rời World Cup sau thất bại 1-2 trước Na Uy: Khi Samba lỗi nhịp Thất bại 1-2 trước Na Uy tại New Jersey đã chính thức tiễn Brazil về nước. Sự phung phí cơ hội cùng hệ thống phòng ngự bất lực trước Erling Haaland đã khiến đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti trả giá đắt.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại New Jersey cũng là lúc những vũ công Samba gục ngã. Thất bại 1-2 trước Na Uy không chỉ là một kết quả bất ngờ, mà nó phơi bày những lỗ hổng chí mạng trong kỷ nguyên của HLV Carlo Ancelotti tại đội tuyển Brazil. Một tập thể đầy sao đã phải dừng bước tại vòng chung kết World Cup trong một ngày mà sự hiệu quả và tính kỷ luật đã chiến thắng cảm hứng thuần túy.

Bi kịch từ những cơ hội bị khước từ

Con số thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.73 cho thấy Brazil không thiếu phương án tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, sự lạnh lùng là điều mà các chân sút áo vàng hoàn toàn đánh mất. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra ngay ở phút 14, khi Bruno Guimaraes thực hiện hỏng quả phạt đền sau tình huống Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cú sút thiếu lực của tiền vệ đang thi đấu tại Premier League đã bị thủ thành Nyland bắt bài, dập tắt hưng phấn của đại diện Nam Mỹ từ sớm.

Các cầu thủ Brazil bỏ lỡ không ít cơ hội. Ảnh: Getty Images.

Sự phung phí tiếp tục được đẩy lên cao trào trong hiệp hai. Thần đồng Endrick, ngay sau khi vào sân ở phút 59, đã có cơ hội đối mặt mười mươi từ đường dọn cỗ của Vinicius Junior. Thế nhưng, pha xử lý bước một lỗi đã khiến góc sút bị thu hẹp, đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Kỷ lục buồn về kiểm soát bóng

Dưới thời Carlo Ancelotti, Brazil thường xuyên nhập cuộc với sự thận trọng quá mức. Tại New Jersey, sự thận trọng đó đã biến thành sự thụ động đáng báo động. Trong hiệp một, Brazil chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 36% – con số thấp nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng này kể từ khi các số liệu thống kê chi tiết được ghi nhận vào năm 1966.

Việc thiếu vắng Lucas Paqueta do chấn thương đã để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Brazil không thể luân chuyển bóng nhịp nhàng và dễ dàng bị hệ thống pressing tầm trung của Na Uy chia cắt hoàn toàn các tuyến.

Erling Haaland và cơn ác mộng của hàng thủ

Nếu Brazil đại diện cho sự lãng mạn đã mất đi sắc sảo, thì Na Uy là hiện thân của sự tàn nhẫn với đầu tàu Erling Haaland. Cặp trung vệ Marquinhos và Gabriel Magalhaes đã có một ngày thi đấu kiệt sức để theo kèm tiền đạo thuộc biên chế Manchester City, nhưng chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng đã khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển.

Gabriel thất thế trước Haaland. Ảnh: Getty Images.

Phút 79, Gabriel thất thế hoàn toàn trong pha không chiến, để Haaland thoải mái đánh đầu mở tỷ số từ quả tạt của Schjelderup. Đến phút 90, bi kịch được ấn định khi hệ thống phòng ngự Brazil bỏ quên Haaland ở rìa vòng cấm, cho phép anh khống chế và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Sự thiếu liên lạc giữa các vị trí bọc lót ở cuối trận là minh chứng cho sự sụp đổ về mặt hệ thống của Selecao.

Neymar và những quyết định nhân sự sai lầm

HLV Ancelotti đã cố gắng thay đổi cục diện bằng việc đưa Neymar vào sân ở phút 67. Tuy nhiên, sự hiện diện của ngôi sao sinh năm 1992 không mang lại đột biến chiến thuật mà chỉ làm tăng thêm sự ức chế. Neymar thi đấu thiếu cảm giác bóng và thường xuyên sa đà vào những tình huống tranh chấp không cần thiết, đỉnh điểm là chiếc thẻ vàng ở phút 90+6 sau pha phạm lỗi với Martin Odegaard.

Dù chính Neymar đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 90+10, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự muộn màng. Brazil chính thức rời giải trong sự thất vọng tột cùng, để lại dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi của dàn sao Nam Mỹ trước những lối chơi khoa học và thực dụng từ châu Âu.