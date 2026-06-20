Brazil vs Haiti: Matheus Cunha dẫn dắt hàng công Selecao tại World Cup 2026 Brazil buộc phải giành chiến thắng trước Haiti để giải tỏa áp lực sau trận hòa thất vọng ngày ra quân. HLV Carlo Ancelotti đặt niềm tin vào Matheus Cunha trong bối cảnh Selecao cần tìm lại bản sắc tấn công.

Trận hòa đầy nhọc nhằn trước Morocco ở ngày ra quân đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng thị uy sức mạnh của Brazil tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, "Selecao" vẫn đang loay hoay trong việc tìm lại sự thanh thoát và hiệu quả cần thiết của một ứng cử viên vô địch. Cuộc đối đầu với Haiti tại sân vận động Philadelphia không chỉ là cơ hội để giành trọn 3 điểm mà còn là bài kiểm tra về khả năng áp đặt lối chơi của các ngôi sao xứ Samba.

Sự thay đổi trên hàng công: Cơ hội cho Matheus Cunha

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát của Brazil chính là sự xuất hiện của Matheus Cunha. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã được HLV Carlo Ancelotti tin tưởng trao suất đá chính, thay thế cho các phương án thử nghiệm trước đó. Trong bối cảnh Neymar vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề thể lực, Cunha được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết thúc sắc bén cho những đợt hãm thành của đội bóng vàng-xanh.

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, Matheus Cunha được HLV Carlo Ancelotti tin tưởng trao suất đá chính trên hàng công Brazil.

Bên cạnh Cunha, sự hỗ trợ từ hai hành lang biên với Vinicius Junior và Raphinha sẽ là chìa khóa để Brazil xuyên phá khối đội hình lùi sâu của Haiti. Vinicius, ngôi sao của Real Madrid, hiện là hạt nhân quan trọng nhất trong lối chơi tấn công của Selecao khi Neymar không có mặt trên sân.

Đội hình ra sân của Brazil và Haiti. Ảnh: Bongda.com.vn.

Phân tích chiến thuật: Sức mạnh áp đảo và khối bê tông Haiti

HLV Carlo Ancelotti dự kiến sẽ triển khai sơ đồ 4-3-3 quen thuộc nhằm kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Với sự xuất hiện của Bruno Guimaraes và Fabinho, Brazil sẽ ưu tiên việc luân chuyển bóng nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương. Mục tiêu của Selecao là tìm kiếm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi phong độ thiếu ổn định (thắng 3, hòa 2, thua 1 trong 6 trận gần nhất).

Ngược lại, Haiti dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Migne nhiều khả năng sẽ thiết lập khối đội hình 4-2-3-1 lùi sâu. Đội bóng vùng Caribbean đang tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup sau thất bại tối thiểu trước Scotland. Điểm tựa của họ nằm ở thủ thành kỳ cựu Johny Placide, người có kinh nghiệm 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Brazil sở hữu lực lượng vượt trội hơn hẳn so với Haiti.

Thống kê lịch sử và nhận định

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía gã khổng lồ Nam Mỹ. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Brazil toàn thắng, ghi tới 17 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Đáng nhớ nhất là chiến thắng hủy diệt 7-1 tại Copa America 2016.

Địa điểm: Sân vận động Philadelphia, Mỹ.

Sân vận động Philadelphia, Mỹ. Thời gian: 07h30 ngày 20/6 (giờ Việt Nam).

07h30 ngày 20/6 (giờ Việt Nam). Trọng tâm: Khả năng dứt điểm của hàng công Brazil trước hàng thủ số đông.

HLV Carlo Ancelotti nhận kỳ vọng giúp Brazil giành trọn 3 điểm trước Haiti.

Trận đấu với Haiti không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của Brazil tại World Cup 2026. Một chiến thắng đậm sẽ là cú hích cần thiết trước khi họ bước vào trận đấu quyết định với Scotland ở lượt trận cuối cùng của bảng C.