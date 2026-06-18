Brazil vs Haiti tại World Cup 2026: Selecao tìm lại bản ngã sau cú sảy chân Sau trận hòa nhạt nhòa trước Morocco, Brazil buộc phải đánh bại Haiti để khẳng định vị thế ứng viên vô địch và giải tỏa áp lực tâm lý cho dàn sao Samba.

Trận hòa đầy nhọc nhằn trước Morocco ở ngày ra quân đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng thị uy sức mạnh của Brazil tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Selecao vẫn đang loay hoay trong việc tìm lại sự thanh thoát và hiệu quả cần thiết của một ứng cử viên vô địch. Cuộc đối đầu với Haiti tại Philadelphia, Mỹ vào lúc 07h30 ngày 20/6 (giờ Việt Nam) không chỉ là cơ hội để giành trọn 3 điểm mà còn là bài kiểm tra về khả năng áp đặt lối chơi.

Brazil quyết tâm giành trọn 3 điểm sau màn ra quân không như mong đợi.

Tìm lại nhịp điệu Samba

Brazil bước vào giải đấu với tư cách là ứng cử viên hàng đầu, nhưng phong độ gần đây của họ không thực sự ổn định. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng Nam Mỹ thắng 3, hòa 2 và thua 1. Việc chỉ có được 1 điểm trước Morocco khiến Brazil tạm xếp thứ 3 tại bảng C, kém đội dẫn đầu Scotland 2 điểm.

Phía bên kia chiến tuyến, Haiti đã có màn trình diễn đầy nỗ lực trước Scotland nhưng vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1. Đội bóng vùng Caribbean đang có phong độ khá nghèo nàn khi thua 2 trận liên tiếp. Mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV Sebastien Migne có lẽ là tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của mình.

Thống kê đối đầu áp đảo

Lịch sử hoàn toàn nghiêng về phía gã khổng lồ Nam Mỹ. Những con số thống kê cho thấy khoảng cách trình độ quá lớn giữa hai nền bóng đá:

Thông số Brazil Haiti Số trận thắng 3 0 Số bàn thắng 17 1 Kết quả gần nhất 7 1

Toan tính chiến thuật của Carlo Ancelotti

HLV Carlo Ancelotti dự kiến sẽ chỉ đạo Brazil chơi tấn công tổng lực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sơ đồ 4-3-3 sẽ giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến với khả năng điều tiết của Bruno Guimaraes. Hai biên với sự góp mặt của Raphinha và Vinicius Junior sẽ liên tục thực hiện các pha xuyên phá để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Haiti chắc chắn sẽ triển khai khối đội hình lùi sâu (low-block) với sơ đồ 4-2-3-1, tập trung số đông nhân sự ở khu vực vòng cấm. Họ sẽ chờ đợi những sai lầm trong việc luân chuyển bóng của Brazil để thực hiện các pha phản công nhanh dựa vào tốc độ của Wilson Isidor phía trên.

Tình hình lực lượng và nhân sự then chốt

Về mặt lực lượng, Neymar vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, HLV Ancelotti có trong tay đội hình rất dày với những sự thay đổi dự kiến ở hàng thủ và tuyến giữa như Danilo, Alex Sandro hay Fabinho.

Khả năng ra sân của Neymar vẫn chưa rõ ràng.

Vinicius Junior chắc chắn là cái tên được kỳ vọng nhất. Trong bối cảnh Neymar chưa sung sức, ngôi sao của Real Madrid chính là hạt nhân trong các đợt lên bóng. Ở chiều ngược lại, thủ thành kỳ cựu Johny Placide sẽ là điểm tựa tinh thần của Haiti. Với kinh nghiệm 83 lần khoác áo ĐTQG, những pha phản xạ của anh sẽ quyết định việc Haiti có thể đứng vững được bao lâu trước sức ép khủng khiếp.

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Fabinho, Bruno Guimaraes, Luiz Henrique; Raphinha, Vinicius Junior, Matheus Cunha.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Fabinho, Bruno Guimaraes, Luiz Henrique; Raphinha, Vinicius Junior, Matheus Cunha. Haiti (4-2-3-1): Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor.

Sự chênh lệch về đẳng cấp là điều không cần bàn cãi. Brazil cần một chiến thắng đậm để lấy lại sự tự tin cũng như cải thiện hiệu số bàn thắng bại trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Scotland. Với dàn sao thiện chiến, đây nhiều khả năng sẽ là một trận cầu mà Selecao hoàn toàn áp đảo về mọi thông số.