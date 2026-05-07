Brazil vs Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026: Tuyến giữa là chìa khóa để Ancelotti phong tỏa Erling Haaland HLV Carlo Ancelotti đặt niềm tin vào bộ đôi Casemiro và Bruno Guimaraes để cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho Erling Haaland trong trận đại chiến vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội tuyển Brazil vừa lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Nhật Bản. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti chuẩn bị đối mặt với bài toán hóc búa về nhân sự và chiến thuật trước cuộc đối đầu với Na Uy tại New Jersey vào rạng sáng Thứ Hai, ngày 6/7 (theo giờ Việt Nam).

Tâm điểm của trận đại chiến này không gì khác ngoài việc làm thế nào để ngăn chặn Erling Haaland - trung phong đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Để giải quyết bài toán này, Ancelotti không chỉ cần những trung vệ giỏi mà còn phải cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế từ Martin Odegaard.

Brazil cần dè chừng Haaland. (Ảnh: Getty Images)

Nghệ thuật điều binh của Carlo Ancelotti

Trong trận đấu với Nhật Bản, khi Brazil bị dẫn trước và đứng trước nguy cơ bị loại sớm, Ancelotti đã chứng minh tại sao ông được coi là bậc thầy thay người. Quyết định tung Gabriel Martinelli vào sân thay vì những cái tên đình đám như Neymar khiến tất cả bất ngờ. Song, Martinelli không chỉ giải phóng không gian cho Vinicius Junior mà còn trực tiếp ghi bàn thắng quý như vàng ở phút cuối cùng để ấn định tỷ số 2-1.

Điểm nhấn lớn nhất trong tư duy của Ancelotti chính là sự kiên định. Dù Casemiro đã có một hiệp một thảm họa với lỗi dẫn đến bàn thua và phải nhận thẻ vàng, Ancelotti vẫn chọn cách tin tưởng tiền vệ 34 tuổi này. Kết quả là Casemiro đã ghi bàn gỡ hòa quan trọng, minh chứng cho sự "lỳ lợm" và bản lĩnh của một cầu thủ lớn trong những thời khắc sinh tử.

Vai trò của Casemiro và sự giải phóng cho Guimaraes

Kể từ khi tiếp quản Selecao, việc đưa Casemiro trở lại sau 18 tháng vắng bóng là bước đi chiến lược của Ancelotti. Ông cần một "cánh tay nối dài" trên sân, một người hiểu rõ triết lý từ thời cả hai còn ở Real Madrid. Sự xuất hiện của Casemiro mang lại cấu trúc và sự cân bằng cho tuyến giữa, điều mà Brazil đã đánh mất trong suốt giai đoạn vòng loại đầy bất ổn.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của người đàn anh đã giải phóng hoàn toàn Bruno Guimaraes. Trước đây, tiền vệ của Newcastle thường xuyên lúng túng trong việc điều tiết lối chơi từ phần sân nhà. Giờ đây, khi Casemiro đảm nhiệm vai trò đánh chặn và dọn dẹp, Guimaraes được phép dâng cao, kết nối trực tiếp với hàng công và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.

Casemiro và Guimaraes đóng vai trò quan trọng tại tuyến giữa. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng trống Paqueta và mối đe dọa từ Na Uy

Thách thức lớn nhất đối với Brazil hiện tại là chấn thương của Lucas Paqueta. Sự vắng mặt của tiền vệ này làm mất đi sợi dây liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công. Ancelotti đang đứng trước hai lựa chọn: mạo hiểm sử dụng sơ đồ 4 tiền đạo hoặc tăng cường một tiền vệ có xu hướng phòng ngự như Danilo Santos để đảm bảo an toàn.

Đối với Na Uy, sức mạnh của họ nằm ở trục dọc Odegaard - Haaland. Đây là lúc bản năng phòng ngự của Casemiro được đặt dưới sự giám sát cao độ. Nếu Casemiro không thể kiềm tỏa được tầm hoạt động của Odegaard, hàng thủ Brazil sẽ rơi vào tình thế cực kỳ báo động trước những pha bứt tốc của Haaland.

Một yếu tố rủi ro khác là tấm thẻ vàng mà Casemiro đang phải nhận. Nếu nhận thêm một thẻ nữa, anh sẽ vắng mặt ở tứ kết nếu Brazil đi tiếp – một kịch bản ám ảnh tương tự như khi họ bị Bỉ loại tại World Cup 2018. Với lực lượng trung vệ khá mỏng, Ancelotti sẽ phải tính toán cực kỳ chi li để cân bằng giữa sức mạnh tấn công và sự an toàn nơi hậu phương trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ 6.