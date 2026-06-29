Brazil vs Nhật Bản: Neymar tái xuất và bài toán Samurai Xanh tại World Cup 2026 Selecao bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với sự trở lại của Neymar, đối đầu một Nhật Bản đầy kỷ luật và sẵn sàng tạo nên địa chấn tại Houston.

Đúng 0h00 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), sân vận động tại Houston, Mỹ sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi Brazil chạm trán Nhật Bản trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đại diện cho Nam Mỹ và Châu Á, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

Vũ điệu Samba và sự trở lại của "Số 10"

Brazil tiến vào vòng knock-out với một phong độ hủy diệt. Selecao kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, ghi 7 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Sự cân bằng giữa công và thủ chính là dấu ấn đậm nét nhất mà Carlo Ancelotti đã xây dựng cho đội bóng vàng-xanh.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Neymar sau chấn thương. Sự hiện diện của ngôi sao 34 tuổi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là chìa khóa để mở toang những hàng phòng ngự lùi sâu. Khi Neymar án ngữ ở khu vực trung lộ, Vinicius Junior và Matheus Cunha sẽ có thêm nhiều không gian để khai thác nhờ khả năng điều tiết và thu hút hậu vệ của người đàn anh.

Thống kê cho thấy Brazil đang duy trì hiệu suất tấn công cực kỳ ổn định với 15 bàn thắng trong 5 trận gần nhất (trung bình 3 bàn/trận). Sự cơ động của Bruno Guimaraes và kinh nghiệm của Casemiro ở tuyến giữa giúp Brazil luôn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội.

Kỷ luật thép từ Samurai Xanh

Đối đầu với gã khổng lồ Nam Mỹ là một Nhật Bản đang ở giai đoạn chín muồi về kỹ chiến thuật. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, "Samurai Xanh" đã chứng minh họ không còn là đội bóng lót đường khi cầm hòa Hà Lan và đè bẹp Tunisia 4-0 ở vòng bảng.

Sức mạnh của Nhật Bản nằm ở khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Với sơ đồ 3-4-3 linh hoạt, các cầu thủ như Doan, Kamada hay Ueda có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ chỉ bằng vài nhịp chạm. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất của đại diện Châu Á là nghi vấn về thể lực của Takefusa Kubo. Nếu ngôi sao của Real Sociedad không thể ra sân, sức sáng tạo trong các pha phản công của Nhật Bản sẽ giảm đi đáng kể.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu

Thông số Brazil Nhật Bản Phong độ 5 trận gần nhất Thắng 4, Hòa 1 Thắng 3, Hòa 2 Bàn thắng (5 trận gần nhất) 15 bàn 7 bàn (tại vòng bảng) Bàn thua (Vòng bảng) 1 bàn 4 bàn Thành tích đối đầu Thắng 4/5 trận gần nhất Thắng 1/5 trận gần nhất

Cuộc đấu trí trên sa bàn tại Houston

Về mặt chiến thuật, Brazil nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu để áp đặt lối chơi. Với trung bình 7 quả phạt góc mỗi trận, Selecao sẽ tận dụng tối đa các tình huống cố định và những pha căng ngang từ hai biên của Vinicius. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng hơn với khối đội hình 5-4-1 khi phòng ngự, chờ đợi sự nôn nóng từ phía đối thủ.

Dù Nhật Bản từng tạo nên cú sốc khi đánh bại Brazil 3-2 trong trận giao hữu vào tháng 10/2025, nhưng tính chất của một trận knock-out tại World Cup hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm và đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu thế giới bên phía Brazil được kỳ vọng sẽ lên tiếng đúng lúc để định đoạt trận đấu.

Đội hình dự kiến

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Nhật Bản (3-4-3): Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu giàu kịch tính với thế trận tấn công hấp dẫn. Brazil nhỉnh hơn về mọi mặt, nhưng sự kiên cường của Nhật Bản hứa hẹn sẽ khiến Selecao phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng tại Texas.