Brazil vùi dập Panama 6-2: Màn trình diễn rực lửa của Selecao tại Maracana Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, tuyển Brazil đã hủy diệt Panama với tỷ số 6-2 trong trận giao hữu quốc tế nhờ sự tỏa sáng của Vinicius và dàn sao trẻ.

Trong một đêm rực rỡ tại thánh địa Maracana, đội tuyển Brazil đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ khi đánh bại Panama với tỷ số cách biệt 6-2. Dù thiếu vắng siêu sao Neymar, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti vẫn tạo ra một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn, khẳng định chiều sâu đội hình vượt trội của Selecao.

Hiệp một: Vinicius Junior và Casemiro lên tiếng

Trận đấu bắt đầu với tốc độ chóng mặt khi Brazil tràn lên áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất đúng 1 phút để đội chủ nhà tìm thấy mành lưới đối phương. Từ đường kiến tạo sắc bén của đội trưởng Casemiro, Vinicius Junior thực hiện pha bứt tốc sở trường trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Vinicius mở tỷ số ngay phút thứ 1.

Bất chấp sự áp đảo của đội chủ nhà, Panama đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Phút thứ 13, từ một tình huống đá phạt của Murillo, bóng vô tình chạm người Matheus Cunha đổi hướng khiến thủ thành Alisson Becker hoàn toàn bó tay, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội khách không kéo dài lâu. Brazil liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm từ đôi chân của Raphinha và Vinicius. Sức ép nghẹt thở cuối cùng đã mang lại hiệu quả ở phút 38. Lần này, Vinicius đáp lễ Casemiro bằng một quả treo bóng chuẩn xác để tiền vệ kỳ cựu này bật cao đánh đầu tung lưới Panama, nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Brazil áp đảo Panama.

Hiệp hai: Cơn mưa bàn thắng từ những nhân tố mới

Bước sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thay đổi gần như toàn bộ đội hình với 10 vị trí mới. Sự thay đổi này không làm giảm đi sức mạnh của Selecao mà ngược lại, mang đến một luồng sinh khí mới đầy khát khao từ các cầu thủ dự bị.

Phút 52, cầu thủ trẻ Rayan tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 3-1. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau đó, lần lượt Lucas Paqueta và Igor Thiago (trên chấm 11m) đã thay nhau lập công, nới rộng cách biệt lên thành 5-1. Cơn ác mộng của Panama tiếp tục ở phút 80 khi Danilo ghi bàn thắng thứ 6 cho đội chủ nhà sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực.

Brazil đem đến cơn mưa bàn thắng.

Dù phải nhận thất bại nặng nề, Panama vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm sút xa của Carlos Harvey ở phút 83, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 6-2. Chiến thắng này không chỉ là một kết quả giao hữu thông thường mà còn là lời khẳng định về chiều sâu lực lượng đáng nể của Brazil dưới triều đại Ancelotti.

Thống kê trận đấu Brazil vs Panama

Thông số Đội tuyển Brazil Đội tuyển Panama Tỷ số chung cuộc 6 2 Cầu thủ ghi bàn Vinicius (1'), Casemiro (38'), Rayan (52'), Paqueta (59'), Igor Thiago (62'), Danilo (80') Matheus Cunha (13' - OG), Carlos Harvey (83') Thay đổi nhân sự 10 cầu thủ (đầu hiệp 2) Theo diễn biến

Kết quả này cho thấy Brazil đang có sự chuẩn bị cực tốt cho các chiến dịch chính thức sắp tới. Việc dàn sao dự bị chơi bùng nổ giúp HLV Ancelotti có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng trong tương lai.