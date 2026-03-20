Brazil xuất khẩu hơn 7.400 tấn cà phê hòa tan trong tháng 2, tăng 13,9% bất chấp thuế từ Mỹ Xuất khẩu cà phê hòa tan Brazil tháng 2/2026 đạt 7.400 tấn, tăng 13,9%. Kim ngạch đạt 90,3 triệu USD dù chịu áp lực thuế từ Mỹ, mở ra triển vọng hồi phục trong năm 2026.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Hòa tan Brazil (ABICS), quốc gia này đã xuất khẩu hơn 7.400 tấn cà phê hòa tan trong tháng 2/2026, tương đương 321.129 bao loại 60 kg. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất ghi nhận được trong tháng 2 của 5 năm trở lại đây.

Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này đạt 90,3 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này được thiết lập ngay cả khi sản phẩm cà phê hòa tan của Brazil phải đối mặt với các rào cản thuế quan nghiêm ngặt từ thị trường Mỹ.

Áp lực thuế quan và sức mua từ thị trường Mỹ

Ông Aguinaldo Lima, Giám đốc điều hành ABICS, cho biết việc thị trường Mỹ gia tăng nhập khẩu trong tháng 2 cho thấy nhu cầu đối với cà phê Brazil vẫn rất lớn bất chấp mức thuế cao. Cụ thể, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của Brazil với sản lượng nhập khẩu đạt 1.770 tấn, theo sau là Nga và Argentina.

Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng xuất khẩu cà phê hòa tan đạt hơn 13.230 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch cũng ghi nhận mức sụt giảm xuống còn 161 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu do tác động từ việc Mỹ từng áp mức thuế cao tới 50% đối với mặt hàng này.

Triển vọng hồi phục từ các thỏa thuận thương mại

Dù có sự sụt giảm trong hai tháng đầu năm, triển vọng ngành cà phê hòa tan Brazil được dự báo sẽ cải thiện rõ rệt từ tháng 3/2026. Nguyên nhân do mức thuế tại thị trường Mỹ đã giảm xuống còn 10%. Bên cạnh đó, tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa khối Mercosur và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến triển, hứa hẹn sẽ giảm dần mức thuế 9% hiện đang áp dụng tại EU.

Tại thị trường nội địa, nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan của người dân Brazil cũng ghi nhận sự bùng nổ. Trong hai tháng đầu năm 2026, tiêu thụ nội địa đã tăng 15,1%, tiếp nối xu hướng tăng trưởng ổn định trong suốt một thập kỷ qua.