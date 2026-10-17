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Brentford 1-2 Liverpool: Liverpool giành chiến thắng

Văn Thể17/10/2026 16:15

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 9 với 9 điểm, kém Brentford đúng 1 điểm trước cuộc đối đầu lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Brentford1 - 2LiverpoolKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Brentford tiếp đón Liverpool.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Brentford 52% - 48% Liverpool, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Liverpool, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Dominik Szoboszlai.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Brentford 45% - 55% Liverpool, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8.

  • 41'VAR

    Phút 41': Phạt đền bị hủy — Alexis Mac Allister (Liverpool).

  • 44'BÀN THẮNG! Brentford (1-0)

    Phút 44': Keane Lewis-Potter (Brentford) lập công (kiến tạo: Igor Thiago). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Brentford): Kevin Schade vào sân thay Dango Ouattara.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Brentford): Mamadou Sangare vào sân thay Mathias Jensen.

  • 45+5'VAR

    Phút 45+5': Card upgrade confirmed — Yehor Yarmoliuk (Brentford).

  • 45+8'Thẻ đỏ

    Phút 45+8': Yehor Yarmoliuk (Brentford) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': Jérémy Jacquet (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Jeremie Frimpong.

  • 52'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Brentford 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 10.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'BÀN THẮNG! Liverpool (1-1)

    Phút 62': Víctor Muñoz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 1 - 1.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Vitaly Janelt (Brentford) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 64'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Brentford 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 70'BÀN THẮNG! Liverpool (1-2)

    Phút 70': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 1 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Sepp van den Berg.

  • 76'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Brentford 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Jaidon Anthony.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Víctor Muñoz.

  • 88'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Brentford 35% - 65% Liverpool, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 1.

  • 90+2'Thẻ đỏ

    Phút 90+2': Vitaly Janelt (Brentford) nhận thẻ đỏ.

  • KTKết thúc: Brentford 1-2 Liverpool

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:05 17/10/2026

Đội hình chính thức
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
20
K. Ajer
4
van den Berg
23
Lewis-Potter
6
Y. Yarmolyuk
27
V. Janelt
11
D. Ouattara
8
M. Jensen
19
J. Anthony
9
Thiago
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
10
Mac Allister
23
Víctor Muñoz
7
F. Wirtz
29
B. Barcola
9
A. Isak
Dự bị
Brentford
14 Fábio Carvalho13 C. Wilson24 M. Damsgaard18 M. Sangaré7 K. Schade25 E. Diouf22 N. Collins2 A. Hickey12 Valdimarsson
Liverpool
67 L. Koumas73 R. Ngumoha25 Mamardashvili2 J. Gomez30 J. Frimpong21 K. Tsimikas3 W. Endo42 T. Nyoni18 C. Gakpo
Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026
BrentfordThống kêLiverpool
40%
Kiểm soát bóng
60%
10
Dứt điểm
21
2
Trúng đích
5
3
Phạt góc
9
7
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Víctor Muñoz
Víctor Muñoz
Liverpool
1 bàn
A. Isak
A. Isak
Liverpool
1 bàn
K. Lewis-Potter
Lewis-Potter
Brentford
1 bàn
F. Wirtz
F. Wirtz
Liverpool
1 kiến tạo · điểm 7.47
B. Barcola
B. Barcola
Liverpool
1 kiến tạo · điểm 6.48
Thiago
Thiago
Brentford
1 kiến tạo · điểm 6.42

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 9 điểm, chỉ kém Brentford của hạng 4 đúng 1 điểm. Vì vậy, cuộc gặp tại Gtech Community Stadium lúc 21:00 ngày 17/10/2026 là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách mỏng giữa hạng 4 và hạng 9

Brentford hiện đứng hạng 4 với 10 điểm, còn Liverpool xếp hạng 9 với 9 điểm. Chênh lệch chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Với Brentford, chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Liverpool, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt lên nếu giành điểm tối đa.

Phong độ: Brentford bất bại, Liverpool giàu hưng phấn

Brentford chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có nền tảng phòng ngự và tinh thần thi đấu ổn định. Tuy nhiên, họ vừa có hai trận hòa trong ba trận gần nhất, nên vẫn cần hiệu quả hơn ở khâu chốt hạ để biến thế trận thành chiến thắng.

Trong khi đó, Liverpool thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách đang ở đà đi lên khi thắng trận gần nhất. Dù vậy, một trận thua trong chuỗi này cho thấy Liverpool chưa hoàn toàn ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Liverpool

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thắng 3 lần, Brentford thắng 1 lần và có 1 trận hòa. Lợi thế tâm lý vì thế đang nghiêng về đội khách. Brentford sẽ phải tìm cách phá vỡ xu hướng này nếu muốn củng cố vị trí trong tốp 4.

Điểm then chốt về chiến thuật

Brentford bất bại nhưng hòa nhiều, nên bài toán lớn nhất của họ là tận dụng lợi thế sân nhà để biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Sự chắc chắn trong tổ chức thi đấu sẽ là nền tảng để đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Liverpool, việc giữ được sự ổn định sau trận thắng gần nhất là yếu tố quan trọng. Nếu duy trì được phong độ như ba trận thắng trong năm trận gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Brentford có lợi thế về thứ hạng, sân nhà và chuỗi bất bại. Liverpool lại có thành tích đối đầu tốt hơn cùng đà thắng ở trận gần nhất. Hai đội cách nhau chỉ 1 điểm, nên đây được kỳ vọng là cuộc đối đầu cân bằng, và những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Brentford · 1 thắng1 hòaLiverpool · 3 thắng
24/05/2026
Liverpool
1 - 1
Brentford
Hòa
26/10/2025
Brentford
3 - 2
Liverpool
BRE
18/01/2025
Brentford
0 - 2
Liverpool
LIV
25/08/2024
Liverpool
2 - 0
Brentford
LIV
17/02/2024
Brentford
1 - 4
Liverpool
LIV
Brentford
5 trận gần nhất
HTTHH
6
Trận
2-4-0
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
6
Thủng lưới
Liverpool
5 trận gần nhất
TBTTH
6
Trận
2-3-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City6600+1118TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
4Brentford6240+610HTHHH
5Everton6240+310HTHHH
8Hull City6231+29HBHHT
9Liverpool623109BTHTH
10Ipswich6303-39TBTBB
Tình hình lực lượng
Brentford
K. Furo (Surgery)
N. Collins (Calf Injury)
M. Damsgaard (Ankle Injury)
J. Dasilva (Muscle Injury)
A. Milambo (Knock)
K. Schade (Injury)
J. Schuster (Ankle Injury)
K. Furo (Surgery)
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
R. Gravenberch (Red Card)
G. Leoni (Knee Injury)
C. Gakpo (Ankle Injury)
A. Isak (Thigh Injury)
D. Szoboszlai (Hamstring Injury)
C. Bradley (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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