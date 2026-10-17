Brentford 1-2 Liverpool: Liverpool giành chiến thắng Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 9 với 9 điểm, kém Brentford đúng 1 điểm trước cuộc đối đầu lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Brentford 1 - 2 Liverpool Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brentford tiếp đón Liverpool.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 52% - 48% Liverpool, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Liverpool, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6.

31' Thẻ vàng Phút 31': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thay người Phút 32' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Dominik Szoboszlai.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 45% - 55% Liverpool, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8.

41' VAR Phút 41': Phạt đền bị hủy — Alexis Mac Allister (Liverpool).

44' BÀN THẮNG! Brentford (1-0) Phút 44': Keane Lewis-Potter (Brentford) lập công (kiến tạo: Igor Thiago). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

45' Thay người Phút 45' (Brentford): Kevin Schade vào sân thay Dango Ouattara.

45' Thay người Phút 45' (Brentford): Mamadou Sangare vào sân thay Mathias Jensen.

45+5' VAR Phút 45+5': Card upgrade confirmed — Yehor Yarmoliuk (Brentford).

45+8' Thẻ đỏ Phút 45+8': Yehor Yarmoliuk (Brentford) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Thẻ vàng Phút 49': Jérémy Jacquet (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Thay người Phút 52' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Jeremie Frimpong.

52' Liverpool ép sân Cầm bóng: Brentford 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 10.

53' Thẻ vàng Phút 53': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Dissent).

60' Thẻ vàng Phút 60': Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

62' BÀN THẮNG! Liverpool (1-1) Phút 62': Víctor Muñoz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 1 - 1.

63' Thẻ vàng Phút 63': Vitaly Janelt (Brentford) nhận thẻ vàng (Dissent).

64' Liverpool ép sân Cầm bóng: Brentford 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 1.

70' BÀN THẮNG! Liverpool (1-2) Phút 70': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 1 - 2.

71' Thay người Phút 71' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Sepp van den Berg.

76' Liverpool ép sân Cầm bóng: Brentford 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 2 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

77' Thay người Phút 77' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Jaidon Anthony.

79' Thay người Phút 79' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.

79' Thay người Phút 79' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Víctor Muñoz.

88' Liverpool ép sân Cầm bóng: Brentford 35% - 65% Liverpool, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 1.

90+2' Thẻ đỏ Phút 90+2': Vitaly Janelt (Brentford) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: Brentford 1-2 Liverpool Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:05 17/10/2026

Đội hình chính thức Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 20 K. Ajer 4 van den Berg 23 Lewis-Potter 6 Y. Yarmolyuk 27 V. Janelt 11 D. Ouattara 8 M. Jensen 19 J. Anthony 9 Thiago 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 8 D. Szoboszlai 10 Mac Allister 23 Víctor Muñoz 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak Dự bị Brentford 14 Fábio Carvalho 13 C. Wilson 24 M. Damsgaard 18 M. Sangaré 7 K. Schade 25 E. Diouf 22 N. Collins 2 A. Hickey 12 Valdimarsson Liverpool 67 L. Koumas 73 R. Ngumoha 25 Mamardashvili 2 J. Gomez 30 J. Frimpong 21 K. Tsimikas 3 W. Endo 42 T. Nyoni 18 C. Gakpo Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026

Brentford Thống kê Liverpool 40% Kiểm soát bóng 60% 10 Dứt điểm 21 2 Trúng đích 5 3 Phạt góc 9 7 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Víctor Muñoz Liverpool 1 bàn A. Isak Liverpool 1 bàn Lewis-Potter Brentford 1 bàn F. Wirtz Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.47 B. Barcola Liverpool 1 kiến tạo · điểm 6.48 Thiago Brentford 1 kiến tạo · điểm 6.42

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 9 điểm, chỉ kém Brentford của hạng 4 đúng 1 điểm. Vì vậy, cuộc gặp tại Gtech Community Stadium lúc 21:00 ngày 17/10/2026 là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách mỏng giữa hạng 4 và hạng 9

Brentford hiện đứng hạng 4 với 10 điểm, còn Liverpool xếp hạng 9 với 9 điểm. Chênh lệch chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Với Brentford, chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Liverpool, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt lên nếu giành điểm tối đa.

Phong độ: Brentford bất bại, Liverpool giàu hưng phấn

Brentford chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có nền tảng phòng ngự và tinh thần thi đấu ổn định. Tuy nhiên, họ vừa có hai trận hòa trong ba trận gần nhất, nên vẫn cần hiệu quả hơn ở khâu chốt hạ để biến thế trận thành chiến thắng.

Trong khi đó, Liverpool thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách đang ở đà đi lên khi thắng trận gần nhất. Dù vậy, một trận thua trong chuỗi này cho thấy Liverpool chưa hoàn toàn ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Liverpool

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thắng 3 lần, Brentford thắng 1 lần và có 1 trận hòa. Lợi thế tâm lý vì thế đang nghiêng về đội khách. Brentford sẽ phải tìm cách phá vỡ xu hướng này nếu muốn củng cố vị trí trong tốp 4.

Điểm then chốt về chiến thuật

Brentford bất bại nhưng hòa nhiều, nên bài toán lớn nhất của họ là tận dụng lợi thế sân nhà để biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Sự chắc chắn trong tổ chức thi đấu sẽ là nền tảng để đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Liverpool, việc giữ được sự ổn định sau trận thắng gần nhất là yếu tố quan trọng. Nếu duy trì được phong độ như ba trận thắng trong năm trận gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Brentford có lợi thế về thứ hạng, sân nhà và chuỗi bất bại. Liverpool lại có thành tích đối đầu tốt hơn cùng đà thắng ở trận gần nhất. Hai đội cách nhau chỉ 1 điểm, nên đây được kỳ vọng là cuộc đối đầu cân bằng, và những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brentford · 1 thắng 1 hòa Liverpool · 3 thắng Liverpool 1 - 1 Brentford Hòa Brentford 3 - 2 Liverpool BRE Brentford 0 - 2 Liverpool LIV Liverpool 2 - 0 Brentford LIV Brentford 1 - 4 Liverpool LIV

Brentford 5 trận gần nhất H T T H H 6 Trận 2-4-0 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất T B T T H 6 Trận 2-3-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B 4 Brentford 6 2 4 0 +6 10 H T H H H 5 Everton 6 2 4 0 +3 10 H T H H H … 8 Hull City 6 2 3 1 +2 9 H B H H T 9 Liverpool 6 2 3 1 0 9 B T H T H 10 Ipswich 6 3 0 3 -3 9 T B T B B …

Tình hình lực lượng Brentford ✚ K. Furo (Surgery) ✚ N. Collins (Calf Injury) ✚ M. Damsgaard (Ankle Injury) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ A. Milambo (Knock) ✚ K. Schade (Injury) ✚ J. Schuster (Ankle Injury) ✚ K. Furo (Surgery) Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Gravenberch (Red Card) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ C. Gakpo (Ankle Injury) ✚ A. Isak (Thigh Injury) ✚ D. Szoboszlai (Hamstring Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury)