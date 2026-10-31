Brentford 2-0 Nottingham Forest: Brentford giành chiến thắng Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 6 với 11 điểm. Họ tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 tại Gtech Community Stadium.

Brentford 2 - 0 Nottingham Forest Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brentford tiếp đón Nottingham Forest.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 49% - 51% Nottingham Forest, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

26' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Brentford 48% - 52% Nottingham Forest, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

30' BÀN THẮNG! Brentford (1-0) Phút 30': Nikola Milenković (Nottingham Forest) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Nikola Milenković (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Brentford 48% - 52% Nottingham Forest, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 6.

45' Thay người Phút 45' (Nottingham Forest): Daniel Muñoz vào sân thay Ola Aina.

45' Thay người Phút 45' (Nottingham Forest): Ryan Yates vào sân thay Xaver Schlager.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8.

62' Thay người Phút 62' (Brentford): Mikkel Damsgaard vào sân thay Mathias Jensen.

62' Thay người Phút 62' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Mamadou Sangare.

64' Thẻ vàng Phút 64': Daniel Muñoz (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Liam Delap.

65' Thay người Phút 65' (Nottingham Forest): Arnaud Kalimuendo vào sân thay Dan Ndoye.

65' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Brentford 43% - 57% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8.

68' Thẻ vàng Phút 68': Michael Kayode (Brentford) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' Thay người Phút 72' (Brentford): Jaidon Anthony vào sân thay Dango Ouattara.

76' BÀN THẮNG! Brentford (2-0) Phút 76': Igor Thiago (Brentford) lập công (kiến tạo: Jaidon Anthony). Tỷ số: 2 - 0.

77' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Brentford 43% - 57% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 12.

83' Thẻ vàng Phút 83': James Mcatee (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Brentford): Callum Wilson vào sân thay Kevin Schade.

KT Kết thúc: Brentford 2-0 Nottingham Forest Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:53 31/10/2026

Đội hình chính thức Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 4 van den Berg 20 K. Ajer 23 Lewis-Potter 18 M. Sangaré 27 V. Janelt 11 D. Ouattara 8 M. Jensen 7 K. Schade 9 Thiago 26 M. Sels 23 Jair 31 N. Milenković 5 Murillo 34 O. Aina 24 J. McAtee 21 X. Schlager 3 N. Williams 10 Gibbs-White 14 D. Ndoye 19 L. Delap Dự bị Brentford 12 Valdimarsson 2 A. Hickey 22 N. Collins 25 E. Diouf 44 Jannik Schuster 24 M. Damsgaard 19 J. Anthony 13 C. Wilson 39 Gustavo Gomes Nottingham Forest 15 A. Kalimuendo 9 C. Wood 7 Hudson-Odoi 22 R. Yates 6 I. Sangaré 27 D. Muñoz 25 L. Netz 2 O. Diomande 12 John Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Brentford Thống kê Nottingham Forest 42% Kiểm soát bóng 58% 7 Dứt điểm 15 1 Trúng đích 1 3 Phạt góc 4 6 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Thiago Brentford 1 bàn J. Anthony Brentford 1 kiến tạo · điểm 6.96 van den Berg Brentford Điểm 7.57 A. Hickey Brentford Điểm 7.26

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 11 điểm. Trận tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 trên sân Gtech Community Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Với Nottingham Forest, đây là dịp để tìm lại nhịp thắng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Brentford giữ vị trí cao dù phong độ thiếu ổn định

Brentford đang đứng thứ 6 với 11 điểm, một vị trí đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chưa thực sự ổn định: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Trận thắng gần đây nhất của Brentford nằm ở cuối chuỗi 5 trận, trong khi các kết quả sau đó đan xen giữa hòa và thua. Đội chủ nhà vì thế cần thêm sự đều đặn nếu muốn duy trì khoảng cách với nhóm phía sau.

Nottingham Forest cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Nottingham Forest đang xếp thứ 18 với 6 điểm, kém Brentford 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Đáng chú ý, Nottingham Forest đã thua 3 trong 4 trận gần nhất sau khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để cải thiện tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, Brentford thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng.

Dù vậy, Brentford có lợi thế sân nhà và đang ở vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc gặp này thêm phần khó đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy Brentford có thành tích tốt hơn ở đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa phản ánh hết vị thế đó. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, Brentford có cơ sở để bám sát nhóm đầu.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest có lịch sử đối đầu khả quan trong 5 lần gần nhất và chỉ cần một kết quả tốt để thay đổi bầu không khí. Chuỗi phong độ nghèo nàn là thách thức lớn nhất của đội khách khi làm khách tại Gtech Community Stadium.

Nhận định

Brentford nhỉnh hơn về vị trí, số điểm và lợi thế sân nhà. Nottingham Forest lại có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gần nhất. Với phong độ chưa ổn định của cả hai, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, và Brentford vẫn là bên có động lực lớn hơn để giữ chỗ trong cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brentford · 2 thắng 0 hòa Nottingham Forest · 3 thắng Brentford 0 - 2 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 3 - 1 Brentford NF Nottingham Forest 0 - 2 Brentford BRE Brentford 0 - 2 Nottingham Forest NF Brentford 3 - 2 Nottingham Forest BRE

Brentford 5 trận gần nhất B H B H T 8 Trận 2-5-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất H B B B T 8 Trận 1-3-4 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 5 Chelsea 8 4 1 3 +2 13 B T T B H 6 Brentford 8 2 5 1 +5 11 H B H T H 7 Leeds 8 2 5 1 +3 11 H H B H T … 17 Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7 B B T H B 18 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T 19 Coventry 8 2 0 6 -9 6 B B T T B …

Tình hình lực lượng Brentford ✚ F. Carvalho (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ R. Henry (Hip Injury) ✚ Y. Yarmolyuk (Red Card) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ A. Milambo (Knock) ✚ F. Carvalho (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) Nottingham Forest ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ D. Ndoye (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Dominguez (Muscle Injury) ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ D. Ndoye (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Dominguez (Muscle Injury)