Brentford 3-0 Chelsea: Brentford giành chiến thắng Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở trận đấu sắp diễn ra.

Brentford 3 - 0 Chelsea Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brentford tiếp đón Chelsea.

13' Chelsea ép sân Cầm bóng: Brentford 42% - 58% Chelsea, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 43% - 57% Chelsea, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' Chelsea ép sân Cầm bóng: Brentford 42% - 58% Chelsea, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Chelsea, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 2.

61' BÀN THẮNG! Brentford (1-0) Phút 61': Jaidon Anthony (Brentford) lập công (kiến tạo: Jannik Schuster). Tỷ số: 1 - 0.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Brentford 49% - 51% Chelsea, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Michael Kayode.

69' Thay người Phút 69' (Brentford): Mamadou Sangare vào sân thay Yehor Yarmoliuk.

71' Thay người Phút 71' (Chelsea): Geovany Quenda vào sân thay Danny Welbeck.

71' Thay người Phút 71' (Chelsea): Josh Acheampong vào sân thay Wesley Fofana.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Brentford 47% - 53% Chelsea, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Brentford): Dango Ouattara vào sân thay Jaidon Anthony.

81' Thay người Phút 81' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.

83' BÀN THẮNG! Brentford (2-0) Phút 83': Igor Thiago (Brentford) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

84' Thẻ vàng Phút 84': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ vàng.

85' Thẻ vàng Phút 85': Mamadou Sangare (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Brentford 44% - 56% Chelsea, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 11; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Chelsea): Mahdi Nicoll-Jazuli vào sân thay Valentin Barco.

87' Thay người Phút 87' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Pedro Neto.

87' Thay người Phút 87' (Brentford): Fabio Carvalho vào sân thay Mikkel Damsgaard.

90+4' BÀN THẮNG! Brentford (3-0) Phút 90+4': Fabio Carvalho (Brentford) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Brentford 3-0 Chelsea Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:54 19/09/2026

Đội hình chính thức Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews Chelsea Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 44 Jannik Schuster 20 K. Ajer 23 Lewis-Potter 6 Y. Yarmolyuk 27 V. Janelt 19 J. Anthony 24 M. Damsgaard 7 K. Schade 9 Thiago 1 E. Martínez 3 W. Fofana 5 M. Lacroix 6 L. Colwill 7 Pedro Neto 14 J. Henderson 4 V. Barco 29 Pep Chavarría 10 C. Palmer 17 M. Rogers 18 D. Welbeck Dự bị Brentford 31 E. Balcombe 14 Fábio Carvalho 25 E. Diouf 48 B. Fredrick 3 R. Henry 2 A. Hickey 11 D. Ouattara 18 M. Sangaré 13 C. Wilson Chelsea 23 Geovany Tcherno Quenda 39 M. Penders 32 Nicoll-Jazuli 45 R. Lavia 21 J. Hato 27 M. Gusto 11 Bynoe-Gittens 41 Estêvão 34 Joshua Kofi Acheampong Cập nhật đội hình lúc 01:34 19/09/2026

Brentford Thống kê Chelsea 41% Kiểm soát bóng 59% 13 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 2 4 Phạt góc 12 10 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Anthony Brentford 1 bàn Fábio Carvalho Brentford 1 bàn Thiago Brentford 1 bàn Jannik Schuster Brentford 1 kiến tạo · điểm 7.75 C. Kelleher Brentford Điểm 7.36 K. Ajer Brentford Điểm 7.25

Cuộc đối đầu giữa Brentford và Chelsea diễn ra vào lúc 02:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Gtech Community Stadium, mang ý nghĩa quan trọng đối với vị trí của cả hai câu lạc bộ trên bảng xếp hạng.

Brentford bám sát nhóm dự cúp châu lục

Brentford bước vào trận đấu này với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục duy trì sự hiện diện trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự cúp châu lục. Hiện tại, đội chủ sân Gtech Community Stadium đang đứng ở vị trí thứ 7 với 6 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách giữa họ và nhóm xếp trên là rất mong manh, đặc biệt khi đối thủ trực tiếp ở trận đấu tới chính là Chelsea, đội đang đứng ngay phía trước.

Phong độ gần đây của Brentford cho thấy tính tổ chức và sự ổn định đáng kể. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành được 1 chiến thắng và có 3 trận hòa. Việc duy trì được chuỗi trận bất bại giúp các cầu thủ Brentford có sự tự tin nhất định trước khi bước vào cuộc đọ sức mang tính cạnh tranh trực tiếp.

Chelsea nỗ lực giữ vững vị trí thứ 6

Ở phía bên kia chiến tuyến, Chelsea hiện xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Đội bóng thành London chỉ nhiều hơn Brentford đúng 1 điểm, biến chuyến làm khách lần này trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự nhằm giữ vững vị trí của mình.

Về mặt phong độ, Chelsea thể hiện sự đa dạng hơn qua các kết quả thi đấu gần đây. Trong 4 trận gần nhất, câu lạc bộ này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù từng sẩy chân, khả năng giành trọn điểm số trong các trận đấu quan trọng vẫn là điểm mạnh mà Chelsea đang sở hữu.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán thời gian qua đang mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Chelsea. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Chelsea đã có 2 lần giành thắng lợi, hai bên hòa nhau 3 trận và Brentford chưa có chiến thắng nào trước đối thủ.

Dẫu vậy, với sự kiên cường đã thể hiện qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cùng điểm tựa sân nhà Gtech Community Stadium, Brentford hoàn toàn có cơ sở để tạo ra nhiều khó khăn cho vị khách xếp ngay trên mình. Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng từ cả hai ban huấn luyện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brentford · 0 thắng 3 hòa Chelsea · 2 thắng Chelsea 2 - 0 Brentford CHE Brentford 2 - 2 Chelsea Hòa Brentford 0 - 0 Chelsea Hòa Chelsea 2 - 1 Brentford CHE Brentford 2 - 2 Chelsea Hòa

Brentford 5 trận gần nhất T H H H T 4 Trận 1-3-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất H T B T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Leeds 4 2 2 0 +4 8 T H H T … 5 Brighton 4 2 1 1 +8 7 T H B T 6 Chelsea 4 2 1 1 +1 7 H B T T 7 Brentford 4 1 3 0 +3 6 H H H T 8 Liverpool 4 1 3 0 +2 6 H T H H …

Tình hình lực lượng Brentford ✚ N. Collins (Injury) ✚ J. Dasilva (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ M. Jensen (Muscle Injury) ✚ S. van den Berg (Injury) ✚ N. Collins (Injury) ✚ J. Dasilva (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) Chelsea ✚ Joao Pedro (Injury) ✚ M. Caicedo (Injury) ✚ E. Emegha (Injury) ✚ J. Henderson (Wrist Injury) ✚ M. Palestra (Injury) ✚ Joao Pedro (Injury) ✚ M. Caicedo (Injury) ✚ E. Emegha (Injury)