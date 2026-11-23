Brentford 4-0 Everton: Brentford giành chiến thắng
Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 3 trận gần nhất, và sẽ làm khách của Brentford lúc 03:00 ngày 24/11/2026 tại Gtech Community Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brentford tiếp đón Everton.
- 14'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 82% - 18% Everton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 23'BÀN THẮNG! Brentford (1-0)
Phút 23': Keane Lewis-Potter (Brentford) lập công (kiến tạo: Jaidon Anthony). Tỷ số: 1 - 0.
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'BÀN THẮNG! Brentford (2-0)
Phút 25': Keane Lewis-Potter (Brentford) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 26'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 60% - 40% Everton, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 38'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 59% - 41% Everton, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 39'VAR
Phút 39': Card upgrade confirmed — James Tarkowski (Everton).
- 40'Thẻ đỏ
Phút 40': James Tarkowski (Everton) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Everton): Jack Grealish vào sân thay Tyrique George.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 66% - 34% Everton, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 62'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 69% - 31% Everton, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 66'Thay người
Phút 66' (Brentford): Kevin Schade vào sân thay Dango Ouattara.
- 67'BÀN THẮNG! Brentford (3-0)
Phút 67': Vitaly Janelt (Brentford) lập công (kiến tạo: Jaidon Anthony). Tỷ số: 3 - 0.
- 69'Thay người
Phút 69' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Kiernan Dewsbury-Hall.
- 69'Thay người
Phút 69' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Thierno Barry.
- 69'Thay người
Phút 69' (Everton): Michael Keane vào sân thay Merlin Röhl.
- 74'Thay người
Phút 74' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.
- 74'Thay người
Phút 74' (Brentford): Mathias Jensen vào sân thay Yehor Yarmoliuk.
- 74'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 69% - 31% Everton, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 81'Thay người
Phút 81' (Brentford): Fabio Carvalho vào sân thay Jaidon Anthony.
- 82'Thay người
Phút 82' (Brentford): Mamadou Sangare vào sân thay Vitaly Janelt.
- 85'Thay người
Phút 85' (Everton): Christian Nørgaard vào sân thay James Garner.
- 86'Brentford ép sân
Cầm bóng: Brentford 71% - 29% Everton, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 3.
- 90'BÀN THẮNG! Brentford (4-0)
Phút 90': Fabio Carvalho (Brentford) lập công (kiến tạo: Mathias Jensen). Tỷ số: 4 - 0.
- KTKết thúc: Brentford 4-0 Everton
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 05:03 24/11/2026
Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 7 với 16 điểm, hơn Brentford ở vị trí thứ 10 đúng 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 24/11/2026 trên sân Gtech Community Stadium, trong một trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nửa trên bảng xếp hạng.
Everton mang theo đà thăng hoa
Everton bước vào trận với phong độ khá tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới đây nhất, còn 2 trận thua nằm ở quãng cũ hơn. Chuỗi thắng liên tiếp giúp đội giữ vững vị trí thứ 7.
Chuỗi kết quả này cho thấy Everton đã vượt qua giai đoạn chao đảo trước đó. Khi đội đang có tâm lý thoải mái, việc làm khách trước một đối thủ cùng nhóm giữa bảng là phép thử rõ nét cho tham vọng của họ.
Brentford cần tìm lại nhịp điệu
Phong độ của Brentford thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó họ thua ngay trận mới đây nhất. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 10 với 14 điểm.
Dù vậy, khoảng cách với đối thủ chỉ là 2 điểm. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Brentford rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Ngược lại, thêm một trận không thắng sẽ khiến họ khó bám theo nhóm đầu bảng.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội rất khó đánh bại nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Brentford thắng 1, Everton thắng 1 và có tới 3 trận hòa. Xu hướng này cho thấy các trận đấu giữa hai đội thường chặt chẽ và ít khoảng trống.
Điểm then chốt của trận đấu
Với chênh lệch chỉ 2 điểm, kết quả trận này có thể đổi vị trí của cả hai đội. Everton sẽ muốn tận dụng đà thắng để củng cố chỗ đứng gần nhóm dự cúp châu lục. Brentford cần một chiến thắng trên sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả kém thuyết phục.
Xét về phong độ, Everton đang có lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, thế đối đầu nhiều trận hòa cho thấy lợi thế đó chưa chắc đủ để định đoạt cuộc chơi. Một trận đấu giằng co, quyết định bởi những chi tiết nhỏ, là kịch bản đáng chú ý.
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang lên và một đội cần phản ứng. Kết quả có thể ảnh hưởng đến cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)