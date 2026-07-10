Brentford chiêu mộ Callum Wilson: Tham vọng cán mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh Tiền đạo Callum Wilson gia nhập Brentford theo dạng chuyển nhượng tự do. Chân sút 34 tuổi đặt mục tiêu chinh phục cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League mùa tới.

Brentford chính thức hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Callum Wilson theo bản hợp đồng có thời hạn một năm dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi chia tay West Ham United, chân sút dày dạn kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh hàng công và dẫn dắt các tài năng trẻ tại sân Gtech Community.

Sự bổ sung chiến lược từ thị trường tự do

Việc sở hữu chữ ký của Callum Wilson được xem là bước đi khôn ngoan của Brentford trong bối cảnh đội bóng cần thêm bản lĩnh tại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 34, Wilson vẫn giữ được bản năng săn bàn nhạy bén dù vừa trải qua một mùa giải khó khăn cùng West Ham United, đội bóng đã phải xuống hạng Championship.

Wilson gia nhập Brentford sau khi rời West Ham. (The Athletic)

Chia sẻ về quyết định gia nhập "Bầy ong", Wilson tiết lộ tầm ảnh hưởng của người đồng đội cũ Jordan Henderson. Cựu tiền vệ Liverpool, hiện đang khoác áo Brentford, đã đưa ra những lời tư vấn tích cực về môi trường tập luyện và tham vọng của câu lạc bộ, giúp Wilson nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Vai trò dẫn dắt và mục tiêu lịch sử

Huấn luyện viên trưởng Keith Andrews không giấu giếm ý định biến Wilson thành người thầy trên sân cỏ cho các cầu thủ trẻ. Với sự xuất hiện của những tài năng như Igor Thiago hay Kaye Furo, kinh nghiệm thực chiến từ hơn một thập kỷ chinh chiến tại đỉnh cao của Wilson là tài sản vô giá.

"Callum mang lại cho chúng tôi thêm nhiều lựa chọn trên hàng công. Cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn nhạy bén và kinh nghiệm thực chiến quý giá trên sân tập," HLV Andrews nhận định về tân binh mới nhất của mình.

Cá nhân Callum Wilson cũng đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Với 95 bàn thắng đã ghi được tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Bournemouth, Newcastle United và West Ham, tiền đạo này chỉ còn cách cột mốc 100 bàn thắng đúng 5 pha lập công. Đây là động lực lớn để anh duy trì phong độ cao trong màu áo mới.

Thống kê sự nghiệp của Callum Wilson tại Ngoại hạng Anh

Câu lạc bộ Số bàn thắng Thời gian thi đấu Bournemouth 67 6 năm Newcastle United 49 5 năm West Ham United 7 (mùa gần nhất) 1 năm Tổng cộng 95 -

Lối chơi tấn công áp đặt mà HLV Keith Andrews đang xây dựng tại Brentford được đánh giá là mảnh đất màu mỡ để một trung phong chớp thời cơ như Wilson tỏa sáng. Sự gắn kết tập thể và triết lý ưu tiên tấn công chính là yếu tố khiến chân sút 34 tuổi tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu 100 bàn thắng ngay trong chiến dịch tới.