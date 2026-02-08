Brentford phá kỷ lục chuyển nhượng chiêu mộ Mamadou Sangare với giá 38,5 triệu bảng Brentford chiêu mộ Mamadou Sangare từ Lens với giá kỷ lục 38,5 triệu bảng, bổ sung làn gió mới cho hàng tiền vệ sau sự ra đi của Jordan Henderson.

Brentford vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi chính thức chiêu mộ tiền vệ Mamadou Sangare từ Lens. Mức phí chuyển nhượng không được công bố chi tiết nhưng được xác định rơi vào khoảng 38,5 triệu bảng, biến ngôi sao người Mali trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất từ trước đến nay của đội bóng chủ sân Gtech Community.

Mamadou Sangare sẽ chơi ở Ngoại hạng Anh mùa tới. Ảnh: Getty.

Mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo của HLV Keith Andrews

Tuyển thủ Mali 24 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Brentford, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây được xem là thành quả của quá trình theo dõi dài hạn từ bộ phận tuyển trạch của đại diện Premier League.

Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, HLV trưởng Keith Andrews không giấu được sự hài lòng khi sở hữu mục tiêu trọng điểm. Ông nhấn mạnh Sangare là mẫu cầu thủ mà ban huấn luyện khao khát đưa về để nâng cấp lối chơi của toàn đội.

"Mamadou là cầu thủ mà chúng tôi đã theo dõi trong một thời gian dài. Cậu ấy luôn nằm trong tầm ngắm và là mục tiêu mà chúng tôi thực sự khao khát đưa về sân Gtech Community," HLV Keith Andrews khẳng định.

Thuyền trưởng của Brentford đánh giá cao sự trưởng thành của học trò mới sau thời gian rèn dũa: "Mùa giải vừa qua đánh dấu bước tiến vượt bậc của Mamadou sau những giai đoạn được đem đi cho mượn. Tại Lens, cậu ấy đã trình diễn một phong độ ổn định ở đẳng cấp rất cao, góp công lớn vào thành tích đứng thứ hai tại giải quốc nội của đội bóng."

Bệ phóng Ligue 1 và cuộc tái thiết tuyến giữa

Phong độ chói sáng của Mamadou Sangare tại Pháp chính là cơ sở để Brentford chi số tiền kỷ lục. Chuyển tới Lens từ Rapid Vienna vào mùa hè năm ngoái, tiền vệ 24 tuổi nhanh chóng khẳng định vị trí chủ chốt với 29 lần ra sân tại Ligue 1. Anh là nhân tố quan trọng giúp Lens giành ngôi Á quân giải VĐQG Pháp và lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia Pháp.

Ở cấp độ quốc tế, Sangare cũng tích lũy được nguồn kinh nghiệm quý giá với 16 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mali. Phẩm chất thể lực cùng khả năng tranh chấp của anh được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức thép cho khu trung tuyến Brentford.

"Cậu ấy không chỉ củng cố thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ vốn đã rất tốt của chúng tôi, mà còn mang đến những phẩm chất khác biệt mà đội bóng đang thiếu. Có thể nói, Mamadou là mảnh ghép hoàn hảo để bổ trợ cho tuyến giữa hiện tại," HLV Andrews nhấn mạnh.

Động thái vung tiền chiêu mộ Sangare diễn ra ngay sau khi Brentford đồng ý chấm dứt hợp đồng sớm với Jordan Henderson. Cựu tiền vệ Liverpool hiện đang được đồn đoán sắp sửa gia nhập Chelsea, mở đường cho Brentford thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa tuyến giữa ở mùa giải mới.